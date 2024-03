Líderes não querem que Lula vete o PL das Saidinhas

Foto: EVARISTO SA / AFP O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

Os três líderes do governo no Congresso Nacional, os senadores Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues e o deputado José Guimarães, não querem que o presidente Lula vete o Projeto de Lei que limita as saídas temporárias de presidiários. O PL das Saidinhas foi aprovado no Senado com 60 votos favoráveis e 2 contrários; na Câmara, o número de parlamentares favoráveis foi tão esmagador que não houve contagem: a votação foi simbólica.

Aprovado nas duas casas, o texto segue para sanção ou veto presidencial, o que causa frio na barriga de Jaques, Randolfe e Guimarães. Ano passado, Lula vetou as matérias que prorrogaram a desoneração da folha de pagamentos e o Marco Temporal das Terras Indígenas. Ambos os vetos foram derrubados em sessões do Congresso Nacional e geraram um clima ruim entre Governo e Parlamento.

Jaques e Randolfe pensam que o veto não é saudável. Já Guimarães, deixa a solução no ar. “Vamos ouvir o presidente. Aqui em Brasília tem muito intérprete do pensamento alheio. Eu faço minha parte aqui, mas quem vai decidir é o presidente”, apontou o petista.

Deputados e senadores da base avaliam, também, que um veto do presidente à matéria pode reduzir, ainda mais, a aprovação do Governo Lula. Caso ele tente impedir que o PL entre no ordenamento jurídico, a oposição vai se aproveitar do fato e causar ainda mais animosidade entre o presidente e a parcela mais conservadora da população.

Ou seja: a luta está perdida. Se Lula tentar vencer, vai perder a batalha e, ainda mais, a popularidade. E ninguém do governo quer passar, de novo, pela dor de cabeça de ter que tentar reaproximar os parlamentares do presidente. Em 15 dias úteis, saberemos se Lula vai ouvir ou não os representantes dele no Congresso.