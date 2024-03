Flávio Bolsonaro silencia sobre ida do pai à Embaixada da Hungria

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O jornal New York Times informou que Jair Bolsonaro passou dois dias na Embaixada da Hungria. Os pernoites ocorreram entre 12 e 14 de fevereiro, quatro dias depois da operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que culminou com a prisão de Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Segundo o periódico americano, Jair teria ido ao encontro do embaixador Miklos Tamás Halmai para pedir asilo político.

Nesta segunda-feira, a coluna entrou em contato com o senador e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que não quis comentar a ida de Bolsonaro. “Só vou me manifestar depois que o presidente Bolsonaro se posicionar oficialmente”, disse.

Em menos de uma tarde, a história já tem três versões. A coluna foi atrás de outros aliados do ex-presidente, que disseram que ele estava sozinho em Brasília e, por ser amigo do embaixador, passou dois dias lá. Em nota, assinada pelos advogados de Bolsonaro, Paulo Amador Cunha Bueno e Fabio Wajngarten, Jair Bolsonaro teria ido ao local para dialogar sobre os cenários políticos dos dois países. A terceira versão é a dada pelo NYT.