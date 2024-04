Com popularidade em queda, Lula deve mudar ministérios

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Presidente Lula e o Senador Cid Gomes durante visita às obras da Transnordestina no Ceará.

Alvos principais são dois ministros do PT: Paulo Pimenta deve mudar deixar a Secom e Wellington Dias pode voltar para o Senado. Camilo está a salvo.

O tabuleiro de xadrez do presidente Lula vai sofrer alterações nas próximas semanas. O petista vai promover mudanças na Esplanada dos Ministérios. Na avaliação de Lula, o governo está entregando ótimos resultados, mas não consegue comunicar. Por isso, a primeira alteração deve ocorrer na Secretaria de Comunicação, com a saída de Paulo Pimenta. O ministro é próximo do presidente Lula e deve ficar por perto, mas ainda sem definição da pasta, mas a ideia de oxigenar a Secom é quase unânime dentro do Palácio do Planalto.

Para o lugar de Pimenta, Lula quer alguém mais jovem, com estratégias mais ousadas. O podcast Conversa com o Presidente, aposta do ministro, não deu certo; as ações nas redes sociais são tímidas e não alcançam o público geral; e até ministros de outras pastas reclamam do fracasso das estratégias da Secom.

A reforma ministerial também deve atingir o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família Combate à Fome, Wellington Dias. Mesmo tendo o maior programa do governo de transferência de renda do governo, o Bolsa Família, Dias não consegue destaque. Ele deve voltar para o Senado Federal.

Camilo Santana, Nísia Trindade, Simone Tebet e Fernando Haddad são muito bem avaliados por Lula e vão continuar onde estão.

Idas de Izolda ao Ceará surpreendem o MEC

A secretária-Executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, é escorregadia quando o assunto é a possível candidatura nas eleições municipais, mas os movimentos recentes da ex-governadora indicam que ela será candidata.

Uma fonte do MEC afirmou à coluna que Izolda tem feito, nas últimas semanas, movimentos políticos que não foram comuns em 2023. Ela viajou para eventos e lançamentos no Ceará, além de ter se reunido com lideranças nacionais do PSB.

O domicílio eleitoral de Izolda continua sendo Sobral e ela desponta como possível sucessora de Ivo Gomes à prefeitura do município, contudo ninguém confirma. "Ela continua trabalhando, normalmente, no MEC", disse, em nota, a assessora.

Lula posta foto com "o amigo Cid"

O presidente Lula foi a Iguatu-CE, na última sexta-feira, para visitar as obras da Ferrovia Transnordestina. No palco, ao lado de Lula, estavam os ministros Camilo Santana, Rui Costa, Jader Filho, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o senador Cid Gomes.

O governista Cid foi convidado pelo cerimonial do Planalto a pedido de Lula e sentou na primeira fileira do dispositivo. A pedido de Lula, os dois tiraram fotos juntos, registrada por Ricardo Stuckert e, mais tarde, postada nas redes sociais de Lula. "Encontrei o amigo Cid Gomes", escreveu o presidente.

A foto é só a primeira de muitas que vão circular pelo Ceará. Lula, Cid e Camilo vão aparecer juntos em santinhos de candidatos às prefeituras do estado. No discurso, o adversário é o bolsonarismo, mas o PDT, ex-partido de Cid, também vai estar do lado de lá do campo