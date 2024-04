Tensão, medo e alívio: plenário pulsa na decisão sobre Brazão

Foto: Câmara dos Deputados Deputado Chiquinho Brazão, preso por ordem de Alexandre de Moraes

Uma das melhores maneiras de entender cada votação no Congresso Nacional é dialogando com os parlamentares dentro do plenário. As conversas, as fisionomias, a confiança das partes e o clima do plenário evidenciam se o projeto vai ou não ser aprovado. Ontem, porém, na decisão da Câmara dos Deputados de manter a prisão de Chiquinho Brazão era impossível fazer qualquer leitura prévia.

O lado esquerdo de quem entra no plenário é ocupado pela base do governo e, por lá, o sentimento era um só: medo. Já do lado direito, reduto da oposição, o clima era de tensão. Quase ninguém queria cravar o placar. “Nos meus cálculos, vai ser bem apertado. Vamos vencer por uns 10 votos”, avaliou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

O relator, deputado Darci de Matos (PSD-SC), começou o dia mais confiante, apontando 280 votos, mas viu as contas diminuírem no plenário. “O mais importante é conseguirmos os 257 votos necessários”, relativizou.

Do outro lado, o quórum baixo dava esperanças. Bolsonaristas embarcaram na briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk e viram, no caso Brazão, a oportunidade de dar um trocno no ministro do STF. “Eu acho que a vitória é nossa”, disse o deputado Gilberto Silva (PL-PB), mas sem muita segurança nas palavras. “Só 430 votaram?”, respondeu Gilvan da Federal (PL-ES), com um leve sorriso no rosto. Não importava quantos votassem, eram necessários 257 votos para que a prisão fosse mantida.

Trinta minutos depois da abertura da votação, o presidente Arthur Lira (PP-AL) pede para a mesa abrir o painel: 277 votos a favor, 129 contra e 28 abstenções. Alívio de um lado, sentimento forte de derrota do outro. A base governista gritava tanto pelos nomes de Marielle Franco e Anderson Gomes que Lira teve que pedir silêncio. “Posso promulgar o resultado, gente, por favor?”. Resultado oficializado e Chiquinho Brazão mantido preso.

Os votos dos cearenses e o União Brasil

Pelo Ceará, poucas surpresas. José Guimarães, José Airton, André Figueiredo, Idilvan Alencar, Mauro Benevides Filho, Leônidas Cristino, Yuri do Paredão, Célio Studart, Luiz Gastão e Domingos Neto votaram pela manutenção da prisão. Aqui, a primeira surpresa: Dayany Bittencourt também votou para manter Chiquinho Brazão na cadeia. “Todos devem responder por seus atos! A justiça é para todos”, publicou a deputada.

Pela soltura, se manifestaram André Fernandes, Dr Jaziel, Júnior Mano, Danilo Forte e Fernanda Pessôa. O PL foi o partido que mais fez campanha a favor de Chiquinho Brazão. Durante a CCJ e até no plenário, os parlamentares do partido de Jair Bolsonaro gritaram para que o deputado saísse da cadeia imediatamente.

Mas e o União Brasil? Notou-se, durante as discussões, posturas diferentes entre os deputados que tentaram soltar Brazão. O PL fez campanha forte e orientou no plenário a votação pela soltura. Já o União Brasil agiu nos bastidores, com conversas em particular. Elmar faz campanha pela sucessão de Arthur Lira, tenta conquistar a extrema direita, mas sem abalar as relações com os governistas.

Esta coluna entrou em contato com a deputada Fernanda Pessôa para entender o voto favorável ao ex-colega de partido. Ela entrou em contato com advogados e juristas para embasar o voto. “Em todos os meus mandatos, eu sempre zelei pelas constituições Estadual e Federal. Hoje, não poderia ser diferente”.

Fernanda revelou, também, que houve conversa com o líder do partido, Elmar Nascimento (União-BA), que orientou todos a votarem pela soltura. “A orientação conta muito. Foi um voto muito difícil, confesso, mas sou fiel ao partido”, concluiu a deputada.

Pelo PT, só quatro deputados não votaram. Luizianne Lins alegou impossibilidade de registrar o voto por problema de saúde. “Reforçamos a posição da deputada durante todos esses anos em que foi voz ativa na luta pela elucidação do crime e transparência das investigações. A democracia sai fortalecida”, disse a equipe da deputada, em nota.