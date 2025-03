Guimarães nega chateação com escolha de Lula

Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados O deputado federal José Guimarães (PT) é líder do governo na Câmara

Após ser preterido por Lula, que escolheu Gleisi Hoffmann como ministra da articulação política do governo, Guimarães se fechou. O líder do governo na Câmara ficou incomunicável por três dias, sem responder perguntas ou receber ligações. Aliados relataram que o deputado ficou chateado com Lula, algo que ele negou. “Não tem nada disso”, respondeu à coluna.

Com o posto na liderança ameaçado, que deve ficar com algum deputado do Centrão — o favorito é Isnaldo Bulhões, do MDB — Guimarães pode ter na presidência temporária do PT uma "saída honrosa". Mesmo assim, ele tem um forte concorrente: o senador Humberto Costa (PT-PE).

A tendência é que o escolhido seja Guimarães, para que o ruído dentro do partido seja o menor possível, mas ainda não há consenso no partido. A escolha precisa ser feita até 10 de março, data da posse de Gleisi como secretária de Relações Institucionais do governo Lula 3.