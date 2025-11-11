Texto da PEC 6x1 deve ser votado na Comissão de Trabalho na próxima semana

Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados Deputados discutiram a proposta da redução da escala 6x1

A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados discutiu nesta segunda-feira, 10, os efeitos do fim da escala 6x1. O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na subcomissão de trabalho que discute o fim da jornada, deputado Luiz Gastão (PSD), quer entregar o texto até sexta-feira, 14, para que a PEC seja votada na Comissão na próxima semana.

“É hora de buscarmos um caminho para enxergar todos os trabalhadores brasileiros de forma igual e dar a eles as mesmas condições de dignidade, de melhoria de qualidade de vida. Espero que até o final desta semana possamos concluir esse texto para apresentar na comissão do Trabalho e votarmos”, disse Gastão.

Gastão acredita que é preciso ter equilíbrio no debate deste tema. Para ele, é preciso discutir uma jornada de trabalho justa, mas que esteja em equilíbrio com os setores econômicos. “Passou do tempo de olharmos a classe trabalhadora, mas precisamos de mecanismos de equilíbrio em alguns setores da economia que serão mais afetados que outros”, falou.

Para a autora da PEC, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), é preciso fazer uma maior mobilização social para acelerar a tramitação da proposta. Segundo Erika, a audiência foi mais uma oportunidade de avançar com um texto robusto para ser votado e aprovado no plenário da Câmara.

“O Brasil espera que o parlamento se debruce sobre o tema do fim da escala 6x1. A classe trabalhadora precisa de dignidade. Os trabalhadores não podem viver em uma escala que oferece somente um dia de descanso. Tenho certeza que estamos cada vez mais amadurecendo a aprovação da PEC para dar fim à escala 6x1 no nosso país”, afirmou.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, também defendeu a redução da jornada na audiência. “Já era para estar em vigor as 40 horas semanais há muito tempo no Brasil. Precisamos acelerar o planejamento da PEC para devolver, principalmente, às trabalhadoras o direito de ter, pelo menos, dois dias de descanso consecutivo”, declarou o ministro.

Por Maria Luiza Santos

