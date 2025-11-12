Papuda não tem condições de receber Bolsonaro, diz GDF

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Por meio da vice-governadora, Celina Leão, o Governo do Distrito Federal (GDF) afirmou que o presídio da Papuda não tem condições de acolher Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Celina apontou dois fatores como impeditivos do ex-presidente ir para a unidade prisional: idade e condição precária de saúde. Bolsonaro tem 70 anos e está com problemas estomacais e intestinais, provocados pela facada sofrida em 2018, durante o período eleitoral.
“A papuda não tem condições de abrigar um ex-presidente da República com a saúde tão debilitada e que pode ter problemas e complicações dentro do nosso sistema prisional. É algo totalmente desnecessário para este momento, por isso fazemos esse apelo. Não depende de nós, depende do ministro Alexandre de Moraes e o que ele decidir será cumprido”, afirmou Celina Leão.
O Governo do Distrito Federal (GDF) enviou ao STF dois ofícios sobre a possível ida de Bolsonaro ao presídio da Papuda. No primeiro, pediu que Moraes solicite uma avaliação médica do ex-presidente. No segundo, sugere que Bolsonaro cumpra pena em prisão domiciliar, já que ele está nesse regime desde julho.
“Nós temos dificuldade de ter um local adequado aqui no Distrito Federal para acolher o ex-presidente. Nós oficiamos o ministro Moraes e estamos aguardando uma decisão. Ele falou que o assunto era irrelevante naquele momento, mas vamos aguardar os desdobramentos. Além de ser um ex-presidente da República, ele tem limitações físicas e nutricionais. A alimentação dele é super regrada, não temos como atender”, disse a vice-governadora.
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a organização criminosa que queria dar um golpe de estado em 2022. Após a condenação, o STF rejeitou o recurso impetrado pela defesa do ex-presidente. A partir da semana que vem, Bolsonaro pode ser enviado para o presídio da Papuda.
