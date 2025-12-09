Governo fará de tudo para impedir votação da Dosimetria

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
“Faremos de tudo para impedir essa violência política contra a democracia”, afirmou José Guimarães, líder do Governo na Câmara, sobre a pauta que revisa e diminui as penas dos envolvidos na tentativa de golpe. O objetivo do deputado é acumular o máximo de votos para dar fim à matéria no Congresso.
Porém, a tentativa de impedir a aprovação do texto passará por dificuldades, segundo Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Para ele, essa votação é mais um degrau para alcançar a anistia, em especial, para Bolsonaro. “Temos cerca de 290 votos, o que é mais um passo para a anistia aos condenados. Anistia essa que não vamos desistir”, falou.
Lindbergh Farias, liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) também deixou evidente a decepção com as pautas deliberadas pelo presidente da Câmara. “Minha indignação com a pauta e com a votação de hoje é pelo projeto inconstitucional, mas também pela possibilidade da perda de mandato do Glauber Braga”, disse.