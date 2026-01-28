Conheça o provável substituto de Camilo Santana no MEC

João Paulo Biage é jornalista há 13 anos e especialista em Comunicação Pública. De Brasília, acompanha, todos os dias, os passos dos parlamentares no Congresso Nacional e a movimentação no Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente. É repórter e comentarista do programa O POVO News e colunista do O POVO Mais
Leo Barchini, como é conhecido no MEC, é o 02 da pasta desde julho de 2024. Ele assumiu a cadeira logo após a saída de Izolda Cela (PSB) do ministério, que se desincompatibilizou para tentar a Prefeitura de Sobral. Formado em Direito, Barchini é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB) e também já foi chefe de gabinete de Camilo.
Leonardo Barchini é servidor público federal há mais de 30 anos e está na política há 13 anos. Ele trabalhou na prefeitura de São Paulo durante o mandato do ministro Fernando Haddad. Por lá, ele foi chefe de gabinete de Haddad entre 2013 e 2016.
Antes de chegar ao MEC, Bachini foi diretor e chefe de Representação da Organização de Estados Iberoamericanos no Brasil. Ele ficou no escritório da OEI em Brasília de setembro de 2023 a julho de 2024, quando foi nomeado no ministério.
Grande parte da equipe de Camilo deve seguir com Leo Barchini no ministério, mas os assessores mais próximos vão seguir com o ministro para o Senado Federal. Camilo volta ao legislativo em março.
