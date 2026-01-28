Conheça o provável substituto de Camilo Santana no MEC

Foto: Reprodução/Instagram: Leonardo Barchini Leonardo Barchini é secretário-executivo do Ministério da Educação, braço direito de Camilo Santana (PT)

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), confirmou que vai se desincompatibilizar em abril do ministério para trabalhar pelas reeleições de Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula. O substituto de Camilo deve ser Leonardo Osvaldo Barchini Rosa, atual secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC). O nome foi sugerido pelo próprio Camilo ao presidente Lula.

Leo Barchini, como é conhecido no MEC, é o 02 da pasta desde julho de 2024. Ele assumiu a cadeira logo após a saída de Izolda Cela (PSB) do ministério, que se desincompatibilizou para tentar a Prefeitura de Sobral. Formado em Direito, Barchini é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB) e também já foi chefe de gabinete de Camilo.

Leonardo Barchini é servidor público federal há mais de 30 anos e está na política há 13 anos. Ele trabalhou na prefeitura de São Paulo durante o mandato do ministro Fernando Haddad. Por lá, ele foi chefe de gabinete de Haddad entre 2013 e 2016.

Antes de chegar ao MEC, Bachini foi diretor e chefe de Representação da Organização de Estados Iberoamericanos no Brasil. Ele ficou no escritório da OEI em Brasília de setembro de 2023 a julho de 2024, quando foi nomeado no ministério.

Grande parte da equipe de Camilo deve seguir com Leo Barchini no ministério, mas os assessores mais próximos vão seguir com o ministro para o Senado Federal. Camilo volta ao legislativo em março.

