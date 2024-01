Capitães da areia: sobre ataque a bugue e quadras de beach tennis

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-01-2024: Nova sede da Coordenadoria de Identificação Humana da Pefoce e lançamento da Carteira de Identidade Nacional. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

No dia em que o País ainda revirava as imagens do ataque a um bugue nas dunas do Cumbuco, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a construção de 501 arenas de areia (com duas quadras cada, o que corresponde a 1.002 quadras) em todo o estado. É mesmo curioso o número tão exato (meio Levi`s 501). Beach tennis, vôlei de praia e futevôlei estão entre as modalidades. Não houve informações sobre raquetes.

Ficou no mesmo campo semântico - de areia - e foi uma manobra arriscada. O Beach Tennis sugere um quê de frivolidade. Mirou no sucesso do Projeto Areninhas de Futebol, desde 2017 e hoje com 339 unidades. Mas foi em areninhas onde houve uma série de assassinatos no final do ano passado. Uma realidade movediça.

Um adolescente foi morto em frente à Areninha da Segunda Etapa do bairro Prefeito José Walter, em novembro. Era o terceiro homicídio naquele mês. Além do caso, dois jovens foram mortos em ações no Barroso e no Jangurussu. No dia 24 de outubro, houve uma tentativa de chacina na areninha do Borel, no Barroso.

Elmano sabe da urgência das respostas. Não por acaso já esteve três vezes em duas semanas no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). À Coluna disse no final do ano ter despachos semanais com o secretário da Segurança, Samuel Elânio. No começo do ano anunciou a ideia de juntar ações sociais às policiais. Após os casos recentes de tentativa de chacina na Barra do Ceará, da morte do taxista Heron Rabelo e do ataque ao bugue, anunciou alterações de estratégias de enfrentamento e convocação de PMs concursados.

Depois de um ano, ainda não tem um projeto para chamar de seu, tais como as tentativas Ceará Pacífico e Ronda do Quarteirão. Em tempo, em março do ano passado, Elmano assinou a lei que institucionaliza o Programa Segurança Cidadã e o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac). O idealizador era o major e sociólogo Messias Mendes. Acabou tolhido, aceitou convite para o Ministério da Justiça e o Copac patina.

IFCE

Reitoria aplica regra e já demitiu seis

A nota da Reitoria do IFCE sobre a demissão da professora Êmy Virginia Oliveira da Costa é direta. Diz que a docente se ausentou do trabalho, injustificadamente, por mais de 60 dias intercalados no período de 12 meses, sem amparo legal. A conduta acabou enquadrada como inassiduidade habitual. Ainda que reconheça o constrangimento pela medida, o IFCE trouxe argumento determinante: ao longo dos últimos cinco anos, outros cinco servidores foram demitidos pelo mesmo fundamento legal de inassiduidade habitual. O trâmite houve: denúncia (no caso foi anônima), apuração, abertura de PAD e julgamento. O Sindicato dos Servidores do IFCE emitiu nota de repúdio. "A professora é a primeira docente trans do IFCE, uma demonstração de que a inclusão, o respeito à diversidade sexual e a igualdade de gênero são utilizadas pela Reitoria apenas para "cumprir cota" e sair bem nas fotos". Inseriu o gênero como argumento, mas a inassiduidade é o ponto, seja qual for o gênero.

Foto: FCO FONTENELE Edgar Segantini Junior, proprietário da Frosty

SORVETES

Frosty declara crescimento e aposta em logística gelada

A marca cearense de gelados comestíveis Sorvetes Frosty declara ter obtido no ano passado faturamento 36% maior. Põe na conta do lançamento de novos produtos, a abertura de lojas e a expansão para outros estados. Diz deter market share (fatia de mercado) de 70% no Ceará. Foram abertas 27 novas unidades, chegando a 80. A empresa aposta no modelo de sócio-operador, já a primeira experiência em Quixeramobim. O CEO Edgard Segantini fala em focar na logística de gelados comestíveis. "A marca tem capilaridade suficiente para ser uma potência no segmento", diz ele. Segantini afirma que a Frosty pelo terceiro ano consecutivo foi a maior vendedora de sorvetes de massa do Nordeste. Está em 6 estados da região: Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Paraíba e Pernambuco.

Horizontais

Doces e salgados - Os doces e salgados Alê Félix agora estão em uma casa na avenida Desembargador Moreira. "Um dos diferenciais da nossa pâtisserie é a harmonização de vinhos com doces, uma inovação especial para os clientes", diz Alessandra Félix. O evento de inauguração será hoje para convidados. Ela é confeiteira pelo Senac Ceará e com formação nas escolas Le Cordon Bleu, Ferrandi e Lenôtre, em Paris.

Beach Wear - Fabrício Cavalcante, ex-RM e ex-JCC (Iguatemi Bosque e outros) é o presidente da Água de Coco, a marca de moda praia cearense. Ele integra a associação de engenheiros cearenses formados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Aeita.