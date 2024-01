Fim. Wolney não é mais diretor da Casa Amarela da UFC

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25.11.2023: Wolney Oliveira, cineasta na Abertura Cine Ceará. Cine teatro São Luiz, praça do Ferreira.

Depois de deixar a Casa Amarela Eusélio Oliveira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), o cineasta Wolney Oliveira olha para frente. "Temos o 34º Cine Ceará, o 5º Mercado Audiovisual do Nordeste (MAN), o 3º Anima Ceará Festival de Animação, game e novas mídias. E cinco filmes", enumera.

"Foi uma transição pacífica, conversada tranquilamente com o Custódio (de Almeida, reitor) e os gestores da Procult UFC. Continuo na UFC até minha aposentadoria daqui a 4 anos", disse.



O site da Casa Amarela Eusélio Oliveira postou um texto atribuido aos servidores, no qual prestam agradecimento a Wolney Oliveira pelo "legado deixado ao longo da sua gestão de 30 anos como Diretor da CAEO."

Entre as inúmeras conquistas como gestor da CAEO registra, dentre outras, a aquisição com recursos do Mecenato Estadual do Ceará, da antiga Coelce, de uma casa na avenida da Universidade, em 1998, para a construção e implantação do Núcleo de Cinema de Animação do Ceará (Nuca), uma cozinha e uma sala de edição, aumentando em 30% a área física da CAEO. A nova área foi doada à UFC.

Por meio de emendas individuais de deputados federais e senadores cearenses, cita a aquisição de dois veículos utilitários para a CAEO, uma van e uma picape Ranger. "Os veículos serviram aos alunos: da CAEO, do Instituto de Cultura e Arte (ICA) entre outros cursos, e na produção de filmes de cineastas cearenses e eventos de audiovisua".

Aponta ainda ter sido durante a gestão de Wolney que o Cine Benjamin Abraão foi reformado e modernizado.

"Como professor, coordenou os tradicionais cursos básicos de Fotografia e Cinema e Vídeo, implantou o Curso Básico de Cinema de Animação do Nuca, e conduziu a implantação do recém-lançado Curso Intermediário de Fotografia".



Conclui dizendo: "Aguardamos a indicação pela administração superior da UFC do novo diretor da Casa Amarela Eusélio Oliveira".