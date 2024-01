ITA não pode ser apenas um campus

Foto: CHRISTIE BECHARA Campus do ITA em São José dos Campos (SP)

Um campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) não basta para o Ceará. A escala do ITA é muito pequena versus as universidades já instaladas no estado. A começar pela mais importante, a Universidade Federal do Ceará (UFC). À septuagenária UFC somam-se Universidade Estadual (Uece), Universidade de Fortaleza (Unifor) - a única privada -,Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Vale do Acaraú (UVA) e a caçula Unilab (federal), em Redenção. Esta semana, dia 18, o presidente Lula estará em Fortaleza para lançar a pedra fundamental da obra.

O novo campus do ITA em detalhes. Leia clicando aqui

A vinda de uma sede e a presença de estudantes e professores em Fortaleza é muito, mas ainda é pouco. Há de haver alguma relação com a Academia local e com as empresas - atuais e vindouras. Noutros termos, é importante existir capacidade de retenção de inteligências. Isto pede um ambiente amigável para novos negócios. Mal comparando, sem estratégia para os egressos, seria o mesmo que festejar um porto a ser construído. A articulação comercial é imprescindível. Vide o caso do Pecém. Não teria tanta relevância sem um complexo industrial e portuário.

O ITA carrega, em especial no Ceará, uma aura. Ela foi construída por escolas privadas. Nossos alunos são mais criativos do que os alunos dos outros, como dizia parecido aquele comercial de televisor japonês nos anos 1980? Talvez. Cearenses (em sua grande maioria) ou não, mas alunos dos colégios de Fortaleza. As escolas trabalham o vestibular do ITA como alvo, têm experiência e seus aprovados são vitrine do que seria o padrão do ensino. O ministro Camilo Santana não conseguiria cravar o feito caso o Ceará não fosse destaque pelo número de aprovados — uma média de 40% do total ao ano. Isto serviu como trunfo.

Gênese é cearense

A gênese do ITA é cearense. Impetuoso, o marechal Casimiro Montenegro (1904-2000) saiu de Fortaleza já adulto para o Rio de Janeiro. De lá foi ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston, nos EUA, em busca do sonho de fazer algo similar no Brasil. Já havia fundado o Correio Aéreo Nacional. Ele obteve o aval de Vargas, sob a condição de que não fosse apenas uma formação para dentro da FAB. E vem daí a semente para o que viria a nascer, em 1950, a Embraer, uma referência mundial na indústria da aviação. Não existiria Embraer sem ITA. Ademais, há uma imensidão de CEOs pelo Brasil formados pelo Instituto.

O ímpeto de Montenegro

No menu de cursos, em boa hora está previsto para o Ceará engenharia de energia, com foco em energias renováveis, fotovoltaica e eólica, das quais o Ceará é importante gerador. O Ceará terá de se inspirar no ímpeto de Montenegro para não ser apenas a sede do novo campus.

Leia mais Sonho do ITA: o segredo dos cearenses que chegaram lá Sobre o assunto Sonho do ITA: o segredo dos cearenses que chegaram lá

RODOVIAS

BR-222, de Caucaia ao Pecém, é prioridade, diz Renan

A duplicação da BR-222, de Caucaia a Pecém, é uma das prioridades do ministro dos Transportes Renan Calheiros Filho. Foi o que ele disse ao fazer balanó do ano e projeções para 2024. É aquele segmento da BR 222 compreendido entre o anel viário e o entroncamento com a CE 155 (a 155 é a estadual que liga a BR-222 até o porto). Está em obras já há muito tempo e está perto de ficar pronto. A empreiteira responsável é a mineira Torc. Renan fala em seguir com a recuperação da malha viária e em garantir investimentos. "Com as condições promovidas pelo arcabouço fiscal, esperamos investir de R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões em recursos públicos no setor até 2026. Além disso, desenvolvemos uma carteira de projetos atrativos para aproximar ainda mais o setor privado neste ano", afirmou. A expectativa para 2024 é realizar 13 leilões de rodovias, com potencial de injetar R$ 122 bilhões em investimentos privados. Leilões de rodovias é o mesmo que fazer concessões, com cobrança de pedágio. Quem critica o modelo, como o PT historicamente o fez, chama de privatização.

Foto: Marcio Ferreira/MT Ministro Renan Calheiros Filho: promessa de concluir segmento da BR-222 entre o Anel Viário e o entroncamento com a CE 155, a estrada que liga a BR ao porto

TURISMO

CVC baixa o dólar

Com forte demanda por viagens internacionais, a CVC toca a campanha de dólar reduzido para os destinos mais procurados pelos seus clientes. Nas compras realizadas até o próximo dia 22, para viagens a Miami, Orlando e demais destinos na Flórida (EUA), o dólar está reduzido para pacotes com aéreo e hotel, sem período específico de embarque. A campanha também é válida para viagens na América do Sul, nos seguintes países: Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai e Uruguai.

O QUE DIZEM OS NÚMEROS

Motos têm melhor ano desde 2013

As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 1.573.221 unidades em 2023. De acordo com levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o volume é 11,3% superior ao registrado em 2022. O desempenho saltou a expectativa de alcançar 1.560.000 unidades produzidas. Foi o melhor resultado anual alcançado desde 2013. Em números absolutos, os modelos de baixa cilindrada lideraram o ranking de emplacamentos, com 1.297.780 unidades e 82% do mercado. Traduzindo: venda de baixa cilindrada é indício de baixa qualidade do transporte público.

DESPESAS OBRIGATÓRIAS

Orçamento engessado manieta Lula

O ano não será fácil para o Governo Lula no que diz respeito às contas públicas. Primeiro pelo caixa e as despesas. E depois porque já não há tanta força atribuir ao Governo anterior a raiz dos problemas. Pode até haver eventualmente culpa, mas não desce fácil no público. Em 2024, a União terá o desafio de equilibrar as contas mesmo tendo mais dinheiro disponível e flexibilidade nas regras fiscais. Neste ano, o Orçamento deve ter cerca de R$ 200 bilhões a mais que o autorizado em 2023 para arcar com despesas de R$ 5,5 trilhões. O motivo é o peso dos chamados gastos obrigatórios. Na prática é uma artrose a limitar os movimentos da mão bem visível da caneta. As despesas obrigatórias estão crescendo. E outra: R$ 53 bilhões são alocados por senadores e deputados por meio de emendas parlamentares, valor que aumentou cerca de 45% com relação ao ano passado.

Foto: Reprodução/Google Maps Plantas debaixo do viaduto cultivo de jardins é criticado por quem chama de hostil, mas pode ser visto como gentileza urbana

DEBATE

Hostilidade versus defesa do patrimônio

O combate à chamada arquitetura hostil, ainda que movido pelo respeito às pessoas em situação de rua, e, aliás, já há lei federal sobre isso, eventualmente incorre em distorções. A rigor, nada que implique hostilidade contra a permanência de alguém em espaços de uso público é permitido. Pedras, lanças, grades pontiagudas, pinos em batentes ou aspersores que nada regam são vetados. O que o legislador não considerou foi o uso de alguns elementos para conter danos ao patrimônio público e privado ou garantir o uso coletivo de equipamentos públicos. A cobrança pelo necessário suporte a quem vive na rua acaba esquecida ante a condenação do comerciante que defende a frente de uma loja ou do cidadão que precisa de uma parada de ônibus que foi transformada em dormitório.

Leia mais Arquitetura hostil ou cidade hostil? Aversão à pobreza se materializa em Fortaleza Sobre o assunto Arquitetura hostil ou cidade hostil? Aversão à pobreza se materializa em Fortaleza

Horizontais

Viaturas alugadas - O governador Elmano de Freitas (PT) entrega nesta segunda-feira 15 viaturas para o Corpo de Bombeiros. Às 9h, no Palácio da Abolição. Mas não foram comprados. São alugados. Assinou contrato de locação por 30 meses. Serão usados pelo Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi) na fiscalização das edificações.

Aço no Atlântico - O Instituto Atlântico, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), firmou parceria com o Grupo Aço Cearense. Concentra-se na área da Indústria 4.0, especificamente na Análise Avançada de Dados. O objetivo é desenvolver um sistema inovador, baseado em machine learning, para o controle dimensional da produção de vergalhão CA60, atendendo às demandas específicas da Sinobras e Aço Cearense Industrial.

Elétricos mais procurados - A Webmotors revela que entre os veículos elétricos zero quilômetro mais pesquisados no marketplace no período, três modelos da BYD aparecem nos primeiros lugares do levantamento: Dolphin (1°); Yuan-Plus (2°); e Han (3°). Já em relação aos seminovos, Porsche Taycan se destaca como o elétrico usado mais buscado ao longo de 2023, seguido por Audi e-tron e Volvo XC40, na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Siderúrgica no teto - Pela primeira vez desde o início da sua operação em 2016, a ArcelorMittal Pecém (ex CSP) atinge o marco de 3 milhões de toneladas de placas de aço produzidas no mesmo ano. Alcançou a capacidade máxima da planta ao longo do ano.

Saca-Rolha - No dia 18, quinta-feira, haverá o lançamento do Happy Wine, happy hour do DOC Trattoria & Wine Bar. A casa se declara o restaurante com a maior carta de vinhos do Ceará. Cinco máquinas italianas servem 40 rótulos de vinhos em taça.

Saque digital - Clientes do C6 Bank agora podem fazer saques em caixas eletrônicos apenas com o aplicativo do banco, sem usar o cartão físico. Com o "Saque Digital", o cliente consegue enviar uma espécie de ordem de saque para que o dinheiro seja retirado em um caixa do Banco24Horas, administrado pela TecBan. O Saque Digital é feito direto pelo app do C6 Bank, por meio de QR Code.

Pacheco e a segurança - O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defende a alteração das leis para combater a criminalidade no País. Para ele, as regras para benefícios penais devem ter critérios mais rígidos, embora afirme que a ressocialização não pode ser desconsiderada.

Visita ao Palácio - A partir de hoje, 14, o Palácio do Planalto será reaberto ao público. A visitação guiada é gratuita e agendada eletronicamente, exclusivamente, pelo site: VisitaPR. A retomada das visitas faz parte das ações da Presidência da República para aproximar a população da sede do Poder Executivo Federal.

Novo roteiro - Depois de deixar a Casa Amarela Eusélio Oliveira, da UFC, o cineasta Wolney Oliveira olha para frente. "Temos o 34º Cine Ceará , o 5º Mercado Audiovisual do Nordeste (MAN), o 3º Anima Ceará Festival de Animação, game e novas mídias. E cinco filmes", enumera. "Foi uma transição pacífica, conversada tranquilamente com o Custódio (de Almeida, reitor) e os gestores da Procult UFC. Continuo na UFC até minha aposentadoria daqui a 4 anos", disse.

Aleatória - O ator Amaury Lorenzo, em seu primeiro papel de destaque na TV, como o peão Ramiro na novela Terra e Paixão, gravou um vídeo indignado para reclamar de revista aleatória em aeroporto. Aconteceu no Galeão (GIG), no Rio. Sugeriu ter sido pela cor da pele ou pelo cabelo. Ele é negro. A revista é aleatória. Acontece todos os dias em todo o mundo e nada tem a ver com gênero ou etnia. Mas vai que foi...