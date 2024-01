JBS quer atrair trabalhadores do Cariri para o Mato Grosso do Sul

Foto: DIVULGAÇÃO Os candidatos devem enviar o currículo para o número de whatsApp 14 99777-6572 até 19 de janeiro (sexta-feira). O processo seletivo ocorrerá nos dias 23 e 24

A JBS Couros, que se declara a maior indústria de processamento de couros do mundo, tem 40 vagas abertas para a unidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Mas um detalhe: as vagas se destinam a residentes em Juazeiro do Norte e região.

Com início imediato, as vagas não exigem experiência e a JBS Couros oferece passagem para a nova cidade e custeios de moradia e alimentação no destino, por 60 dias após a contratação.

Os candidatos devem enviar o currículo para o número de whatsApp 14 99777-6572 até esta sexta-feira, 19. O processo seletivo ocorrerá nos próximos dias 23 e 24, com entrevistas presenciais, no VaptVupt de Juazeiro do Norte, das 8h às 16h30min.

O gerente de Recursos Humanos da JBS, Nilton Silva, diz que a Companhia é atualmente a maior empregadora do País. São 152 mil funcionários e 130 fábricas no Brasil.



As 40 vagas são para Operador de Produção II, que atuará na linha de fabricação de couros e artefatos do produto na planta industrial da JBS Couros. O regime é CLT, para um turno presencial de trabalho de 7h20, por dia, de segunda a sábado.

No rol de benefícios também estão inclusos vale-alimentação, restaurante no local, transporte fretado para a fábrica, assistência médica, seguro de vida e Gympass opcionais.

SERVIÇO

40 vagas de Operador de Produção II na JBS Couros

Prazo de inscrição: 19.jan (sexta-feira)

Envio de currículos pelo whatsApp 14 99777-6572 (apenas mensagens)

Entrevistas: 23 e 24.jan (terça e quarta-feira), das 8h às 16h30

Local: VaptVupt Juazeiro do Norte - Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro