Paulo Miklos faz 65 anos neste domingo

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 31-12-2023: Paulo Miklos. Titãs. Reveillon na Praia de Iracema 2023, Reveillon com 3 dias de festa. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Ex-integrante e vocalista do Titãs, Paulo Miklos completa 65 anos neste domingo, 21. Ele é além de cantor e compositor, músico multi-instrumentista e ator. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) mostra que "Flores", parceria dele com Sergio Britto, Charles Gavin e Toni Bellotto - os três colegas de Titãs - foi a música de Miklos mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos.

Miklos contabiliza 141 composições e 809 gravações cadastradas na gestão coletiva no Brasil, com as quais têm o direito de receber seus direitos autorais quando tocam publicamente.

“Porque eu sei que é amor”, em parceira com Sergio Britto, e “Cabeça dinossauro”, composição feita com Arnaldo Antunes e Branco Mello, completaram o top 3.



Os dois intérpretes que mais gravaram composições que têm a autoria Paulo Miklos são Branco Mello e Sergio Britto, ex-companheiros de Titãs.

Miklos tocou por último no Ceará no dia 31 de dezembro de 2023, quando o Titãs se apresentou na festa de réveillon da Prefeitura de Fortaleza.

MÚSICAS DE MIKLOS MAIS TOCADAS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

1

Flores

Sergio Britto / Charles Gavin / Toni Bellotto / Paulo Miklos

2

Porque eu sei que é amor

Sergio Britto / Paulo Miklos

3

Cabeça dinossauro

Arnaldo Antunes / Branco Mello / Paulo Miklos

4

Provas de amor

Paulo Miklos

5

Pela paz

Sergio Britto / Branco Mello / Charles Gavin / Nando Reis / Paulo Miklos

6

Vossa excelência

Charles Gavin / Toni Bellotto / Paulo Miklos

7

Miséria

Sergio Britto / Arnaldo Antunes / Paulo Miklos

8

Antes de você

Paulo Miklos

9

Fardado

Sergio Britto / Paulo Miklos

10

Estou pronto

Paulo Miklos / Guilherme Arantes