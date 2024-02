O chutão da CBF diz muito

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Gonzalo Escobar foi atingido por pedra e teve trauma cranioencefálico

A tentativa de homicídio cometida em Recife contra o time do Fortaleza e sua comissão técnica disputou o noticiário nacional com uma série de fatos relevantes ontem. Teve posse do ministro Flavio Dino no STF, teve depoimento em silêncio de ex-presidente da República e generais, enchente e G20 no Rio de Janeiro e outras pautas mais. No Jornal Nacional, principal telejornal da maior emissora do País, uma nota coberta. Comparando, foi como se um jornal impresso dedicasse uma matéria secundária ou uma fotolegenda. Noutros termos, o episódio de imensa gravidade para o futebol brasileiro foi tratado muito aquém da dimensão merecida.

E não apenas pelo noticiário. Também pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - a corte suprema - e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A nota oficial da entidade máxima do futebol foi relatorial. Descreveu o ocorrido e trouxe em seu arremate final, aquele momento no qual são ditas as mensagens mais fortes, apenas um lamento. "É lamentável e inadmissível iniciar mais um ano chamando a atenção para este tema gravíssimo que é o da violência fora dos estádios". Disse confiar no trabalho da Polícia e das autoridades competentes blá blá blá…

Em suma, nada indica no horizonte alguma atitude cabal contra a barbárie. O senso comum, cada vez mais rápido, na velocidade da banda larga, sugeriu blindar os ônibus dos atletas. Sem tirar nem pôr, é o que os torcedores de camarote fazem ante a violência urbana: blindam seus automóveis. Mas ninguém está disposto a ir além do umbigo.

A autoridade conquistada pelo Fortaleza não apenas pelo time, mas por sua gestão, é um trunfo frente a indiferença do establishment do esporte. Mas é pouco se a CBF não compreende que a vítima não é apenas o Fortaleza, mas, ainda que ela seja desconectada de qualquer responsabilidade social, o próprio negócio do futebol. O problema não é apenas de segurança pública, é da CBF também, mesmo que ela procure chutar para longe.

CREDENCIADA

Na contramão, Unimed Fortaleza amplia rede

Desde o dia 16, a Unimed Fortaleza incorporou a rede emergencial pediátrica credenciada, o Hospital São Raimundo, na Aldeota. Atende todos os planos da operadora, funciona 24h para pacientes até 17 anos. Já o serviço de Urgência e Emergência do Hospital Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus) continuará assistindo os clientes. Os dois movimentos miram na demanda e vão na contramão da trilha da cooperativa, de verticalizar cada vez mais - investir em rede própria. Em breve, abre unidade de pronto atendimento na Santos Dumont para isso.

B20

O lobby do biodiesel

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) e a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel do Congresso Nacional (FPBio) realizaram um levantamento técnico que aponta: para a utilização do biodiesel adicionado ao diesel comercial de até 20% (B20) será necessária uma demanda de 13,2 bilhões de litros de biodiesel (89,8% da capacidade atual disponível). Cita números da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com a atual capacidade autorizada de produzir 14,7 bilhões de litros e uma elevada ociosidade (cerca de 49%), a indústria brasileira do biodiesel garante ter plenas condições para atender o B20. Em tempo: a Petrobras não tem falado na Usina de Biodiesel de Quixadá.

Foto: DIVULGAÇÃO Grazielle Parenti é presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA)

IFC

Grazielle no Conselho da Alvoar

Grazielle Parenti foi nomeada conselheira de administração e líder do comitê de sustentabilidade da Alvoar Lácteos - dona da Betânia, Embaré e Camponesa - com sede em Fortaleza. A Empresa é líder no Nordeste e uma das maiores do Brasil. Em uma rede social ela escreveu: "Ser nomeada pelo Banco Mundial através do IFC - International Finance Corporation é o resultado de anos de dedicação à indústria de alimentos e à sustentabilidade. E sigo com meus colegas de conselho nessa jornada". A IFC, braço de investimentos privados do Banco Mundial, entrou no negócio em 2023 como sócia minoritária, ao aportar cerca de R$ 160 milhões.

PÁS E AMOR

Aeris tem R$ 329 milhes de Ebitda

A Aeris Energy, líder na fabricação de pás eólicas na América Latina e uma das maiores no mercado mundial, com sede no Complexo do Pecém, obteve em 2023, a Ebitda de R$ 329,8 milhões, crescimento declarado de 40,3% versus 2022 e margem de 11,6%. Já a receita operacional líquida foi de R$2.831,9 milhões no ano passado. A Aeris investiu R$ 65,9 milhões na compra de máquinas e equipamentos.

Horizontais

Elétricos - A BYD Carmais (Grupo Carmais) entregou cinco vans elétricas à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Leonardo Dall´Olio, Eduardo Weimar e Rodrigo Ventura, representando a Carmais, entregaram as chaves. O modelo entregue foi o eT3.

Ceará em terceiro - Em outubro de 2023, 338.576 empresas foram criadas no Brasil - um aumento de 15% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. No Nordeste, Bahia teve 14,8 mil, Pernambuco 9,5 mil e Ceará quase empatado com 9 mil.

Pacoti - A Fundação Waldemar Alcântara - que celebrou ano passado 40 anos de existência -, estreia novo selo (Murici Edições), voltado para publicação de títulos avulsos, de pequena tiragem. O livro "Cachoeiras do Maciço de Baturité" será a obra inaugural desta nova marca editorial. O lançamento do livro acontecerá no Sítio São Luís (Rodovia CE-253, km 99, Zona Rural), na cidade de Pacoti, hoje (sexta-feira), às 14h.

Chocolate com esporte - Nescau acaba de dar início ao calendário de aulas do Summit da Liga Esportiva Nescau 2024. A iniciativa é a frente educacional de campeonato poliesportivo estudantil. Reúne crianças e adolescentes sob o pilar da diversidade e inclusão. A primeira aula do curso houve ontem. Os interessados podem assistir à aula gratuitamente e de maneira 100% online, por meio do link. O curso é ministrado pelo professor doutor Fabrício Madureira, de cursos de especialização em instituições como Unifesp, FMU, Estácio de Sá e Uniceuma. Pretende ajudar os profissionais e estudantes da área a terem conhecimento sobre as possibilidades que o esporte pode representar para seus alunos, com ou sem deficiências, para o desenvolvimento motor, nas diferentes fases da vida. Em março, o tema será estratégias de aulas para grupos de jovens atípicos.