Brasil é sol e praia, mas com pouco americano

Foto: AURÉLIO ALVES Bia Maia, nutricionista e chefe de cozinha, 32 anos, em manhã de kitesurfe, na Vila do Kite, na Barra do Ceará: esporte é ativo do Ceará para atrair estrangeiros, mas eles são poucos no Brasil

O Ministério do Turismo diz que o interesse mundial pelo Brasil continua, sobretudo, por sol e praia. Ao todo, declara 956.737 turistas do Exterior no Brasil em janeiro, com aumento do fluxo de todos os principais emissores, com exceção da Argentina, em profunda crise econômica.

Os Estados Unidos, com alta em janeiro de 8,9%, ficaram em quinto lugar. Enviou ínfimos 51.919 este ano, 4.268 a mais ante 2023. Se o caso é sol e praia, norte-americanos vão ao México e Caribe.

Os dados da Embratur, Ministério do Turismo (MTur) e Polícia Federal demonstram um empate com o verão anterior, com ligeiro recuo de -1,4%, puxado pelo passo atrás dos argentinos. No total, foram 14.538 turistas internacionais a menos.



A queda da Argentina, principal emissor do Brasil, chegou a 19%, ou -110.310 na comparação com janeiro de 2023. Este ano, foram 452.136 argentinos. Já o segundo maior emissor foi o Paraguai, com aumento de 19.454, chegando a 104.338 em 2024.

O terceiro lugar em janeiro ficou com o Chile, com aumento de 47,8% - ao todo, 77.221 chilenos.

