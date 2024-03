Foto: Priscila Smiths/ O POVO MÁRCIA CAVALCANTE professora de projeto arquitetônico na UFC e hoje em pós-doutoramento na USP

A professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, Márcia Cavalcante, é direta na crítica ao tipo de edificação que tem sido erguido em Fortaleza, no modelo superprédios. "Estão se erguendo muralhas até o 4º andar para abrigar os carros. Isso faz com que o edifício não interaja com a cidade. E a contrapartida que a Prefeitura pede é que essas muralhas sejam verdes, mas a gente sabe que muralhas verticais verdes têm um custo muito alto de manutenção".

Veja trecho de Márcia na rádio O POVO CBN. Clique aqui

Márcia defende que o modelo seja repensado, por conta da falta de empatia com a Cidade. Isto implica rever a legislação.

"Acho que a escolha de morar tão alto não é uma qualidade de vida boa, mas sabemos que tem pessoas querem isso e o mercado está aí para fazer o que a sociedade quer, mas a Cidade tem de ser preservada. A gente não pode vender Fortaleza a qualquer custo".

Ela destaca que Aldeota e Meireles, onde são erguidos estes edifícios, já não são áreas que deixam as pessoas à vontade para andar na rua. Seja pelo recuo, seja pela falta de bares e restaurantes junto à calçada. "Com as muralhas, é certo que vai piorar muito".

Leia a Coluna completa clicando aqui. Para assinantes O POVO+