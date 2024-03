Agenda de leilões portuários do Governo Lula passa pelo Mucuripe

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-12-2023: Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste e Lúcio Ferreira Gomes fazem uma visita técnica ao Porto de Fortaleza. (Foto: Samuel Setubal)

A agenda econômica do Governo Federal é absolutamente conectada com o setor privado. Não é de agora. E nos próximos três anos passa muito pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Até 2026, a pasta pretende leiloar 35 empreendimentos em diversos estados. Dentre os ativos, o Porto do Mucuripe, em Fortaleza. No rol estão também portos como Recife (PE), de Itaguaí (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Vila do Conde (PA), Santana (AP), Paranaguá (PR) e Rio Grande (RS), entre outros. O ministro Silvio Costa Filho foi à B3 abrir o menu de intenções.

Os novos arrendamentos e concessões prometem alavancar a infraestrutura dos transportes logísticos do País. No setor portuário, por exemplo, estão previstos aporte de R$ 14,5 bilhões entre 2024 e 2026. Este ano, 16 empreendimentos no modal irão a leilão, com previsão de investimento de R$ 8 bilhões. No próximo ano, 11 ativos serão levados à concessão, o que deve gerar investimentos de R$ 5 bilhões para o setor portuário. Para 2026, a projeção do MPor é promover arrendamento de oito empreendimentos. Juntos, a gerar R$ 1,6 bilhão em investimentos.

No ano passado, no Porto de Mucuripe, foi leiloado o terminal marítimo para passageiros e atividades de entretenimento. Aquele que virou um bufê. A vencedora foi a Aba Infraestrutura e Logística. Ofereceu R$ 100 mil de outorga e deverá investir R$ 3,2 milhões em 25 anos. Os valores impressionaram pela pequenez. Mucuripe é um dos terminais marítimos mais importantes e estratégicos do Brasil. A localização é um trunfo. Está a distância atraente da América do Norte e Europa. Interessa a empresas de navegação com linhas internacionais regulares, sem contar a navegação doméstica, por cabotagem.

LANÇAMENTO

Plataforma contra a obedidade

O cirurgião bariátrico Paulo Campelo e equipe multidisciplinar, formada por nutricionistas, psicólogos e educador físico, lançam amanhã, 9, às 9h, no BS Innovation Hub de Inovação, a Academia da Bariátrica - Plataforma Digital Contra a Obesidade. A plataforma apresenta informações em vídeo direcionadas a pacientes e interessados no tratamento da obesidade, abordando a fase pré e pós-cirurgia bariátrica. A obesidade atinge 24% dos adultos nas 27 capitais brasileiras. Em Fortaleza, por exemplo, a capital com a maior incidência no público feminino, quase 30% das mulheres apresentam obesidade, com um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30, segundo dados da pesquisa Vigitel 2023 realizada pelo Ministério da Saúde.

REPOSICIONAMENTO

Eternit e a vida depois do amianto

A Eternit, líder de mercado no segmento de coberturas no Brasil, e com fábrica inaugurada anteontem em Caucaia, tem unidades de produção em mais seis estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas). O investimento declarado na planta cearense é de R$ 187 milhões. A companhia a apresenta como um projeto idealizado para ser uma modelo em sustentabilidade. Tem 2.160 telhas fotovoltaicas na cobertura. Esforço a compor uma jornada de descolamento do passado. A empresa deixou de utilizar a fibra mineral crisotila (amianto) como matéria-prima na produção de telhas de fibrocimento. Cessou em definitivo nos ano de 2018.

PESQUISA

Diários de motocicleta

O uso de motocicletas por mulheres no Brasil cresce a cada dia. Hoje o Brasil tem 9.468.705 motociclistas do gênero feminino, o que representa um crescimento de 69,5% em dez anos. Em 2014, esse número era de 5.586.855 mulheres. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Senatran-IBGE), analisados pela associação brasileira dos fabricantes, a Abraciclo, os três estados com mais mulheres habilitadas na categoria A, em termos porcentuais, são Rondônia (31,9%), Santa Catarina (27,6%) e Mato Grosso (24,6%). As mulheres são apenas 24,5% entre todos os cidadãos brasileiros habilitados na categoria A - CNH para veículos de duas ou três rodas. O Ceará está em 13°, com 332.511 habilitadas. No Brasil, o que mais vende é a motoneta (58%), seguida pela scooter (31%).

PESQUISA

Ceará lidera preço de combustíveis

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, com médias, apontam o Nordeste com preço médio da gasolina em fevereiro a R$ 6,01. Representa aumento de 0,33% em relação a primeira quinzena do mês. Já o etanol foi encontrado a R$ 4,29 depois de obter alta de 0,23%. O diesel comum foi comercializado à média de R$ 6,13 na região, com aumento de 0,16%, e o S-10 a R$ 6,15, após baixa de 0,32%. O Ceará, ao lado de Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, liderou o ranking das médias mais caras de todo o País para a gasolina, o etanol, o diesel comum e o S-10, respectivamente.

NEWSWEEK

Hospital da Unimed sobe em ranking

A revista Newsweek publicou seu ranking anual intitulado "The World's Best Hospitals in Brazil 2024", os principais centros de saúde no Brasil. Com 17 Hospitais Unimed entre os 115 listados no ranking, o Hospital Unimed Fortaleza saltou da 36ª para a 33ª posição. O agora HU (antes HRU) é o primeiro colocado entre os hospitais do sistema Unimed de todo o Brasil e o segundo do Nordeste entre os hospitais ranqueados. A pontuação de cada hospital é baseada em uma pesquisa on-line com 85 mil especialistas médicos e em dados públicos de pesquisas de pacientes pós-hospitalização sobre sua satisfação geral, dentre outros critérios.

Horizontais

3 climas, 3 mil lojas - A primeira farmácia Drogasil de Itapipoca abre hoje, 8. A maior rede de farmácias do País chega à marca de 3.000 filiais em todos os estados. Até o fim do ano, a RD-RaiaDrogasil planeja abrir de 280 a 300 novas unidades no País. Itapipoca é conhecido como um município dos três climas, porque tem praia, serra e sertão.

Elétrica - A GWM declara vendas globais em fevereiro de 12.253 automóveis eletrificados, alcançando um crescimento de 46,92% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Quando comparadas as vendas em janeiro e fevereiro, o total sobe para 37.241 veículos de passageiros, um crescimento de 154,15% em comparação ao mesmo período de 2023.

Alta e baixa - As dez marcas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) registraram em fevereiro aumento em suas vendas de 228,6% ante fevereiro de 2023. No mês passado, foram licenciadas 6.148 unidades, das quais 6.013 importadas e 135 veículos de produção nacional. Um ano antes, venderam 1.871. Comparado a janeiro deste ano, a queda é de 2,1%.