Venda de veículos importados cai 1,9% em fevereiro

Foto: JOCÉLIO LEAL Volvo XC40 Híbrido durante test drive do O POVO em Fortaleza

As dez marcas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) registraram em fevereiro aumento em suas vendas de 228,6% ante fevereiro de 2023. No mês passado, foram licenciadas 6.148 unidades, das quais 6.013 importadas e 135 veículos de produção nacional. Um ano antes, venderam 1.871. Comparado a janeiro deste ano, a queda é de 2,1%: 6.148 unidades contra 6.280 veículos.



Na importação, as 6.013 unidades vendidas significaram aumento de 242,8% ante as 1.754 unidades de fevereiro de 2023 e queda de 1,9% ante janeiro de 2024; enquanto na produção nacional – com 135 unidades – a alta de vendas foi de 15,4% ante as 117 unidades de fevereiro de 2023 e queda de 9,4% em relação a janeiro último.



Somadas as unidades importadas e as nacionais, com total de 6.148 veículos em fevereiro último, as associadas à Abeifa registram percentual negativo de 2,1% em relação a janeiro de 2024, quando foram emplacadas 6.280 unidades e crescimento de 228,6% se comparadas aos resultados de fevereiro de 2023.



No acumulado do ano, importados mais as unidades aqui produzidas, a Abeifa soma 12.428 unidades, 220,4% mais em relação ao primeiro bimestre de 2023.



Participações

Em janeiro último, com 6.148 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 3,96% do mercado total de autos e comerciais leves (155.283 unidades). Se consideradas somente as 6.013 unidades importadas, as associadas à entidade responderam por apenas 3,87% do mercado interno brasileiro, enquanto as unidades nacionais, com 135 veículos, significaram marketshare de 0,1%.