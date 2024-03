Enel: novo presidente tem de ser ágil

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 13.03.24 - Antônio Scala, presidente da Enel no Brasil em visita ao O POVO (Fco Fontenele/OPOVO)

O novo presidente da Enel Brasil, o italiano Antonio Scala, veio ao Ceará esta semana com uma missão clara. Tomar pé da situação da companhia no Estado, ouvir e aproveitar o bônus de começo de gestão, aquela fase em que dá-se um crédito para quem chega. O antecessor de Scala, o compatriota Nicola Cotugno, chegou a dizer que não havia motivo para pedir desculpas pelo longo apagão do final do ano passado em São Paulo, com dois milhões de pessoas afetadas. Só depois de nove dias, ele fez um mea culpa na CPI aberta pela Assembleia paulista e alegou o português ruim, embora viva no Brasil desde os cinco anos.

O que mais o simpático Scala tem feito desde que assumiu é ouvir perguntas sobre o que vai mudar na gestão dele, após o aumento da tensão da empresa em todas as praças onde atua - São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, depois de a Enel desistir de Goiás e sair sob desgaste. Ao tempo em que se aproxima, Scala procura reposicionar a empresa. A lista de frentes a encarar é imensa. A mais contundente é a da vida real. Os consumidores esperam o básico, energia com estabilidade, mas ganharam nos últimos tempos o oposto: blecautes demorados e pouco acolhimento.

Além da rejeição por parte de clientes insatisfeitos, vide os rankings de órgão de defesa do consumidor, a Enel enfrenta a irritação de governos; empresários; Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que a multou em R$ 165 milhões; Ministério de Minas e Energia e Tribunal de Contas da União (TCU). No Ceará uma CPI também, cuja abertura teve impressionante unanimidade. Todos os 46 deputados estaduais da Alece disseram sim.

Ao O POVO, na visita que fez na tarde de quarta-feira, ele confirmou o plano de investimento de US$ 3,6 bilhões (algo como R$ 18 bilhões) de 2024 a 2026. Deste total, cujo valor já fora anunciado, a mudança foi o peso do que será destinado a infraestrutura - 80%. Antes pouco mais de 50%. Dinheiro para os três mercados no Brasil. Para o Ceará, foco em novas conexões, subestações e linhas de alta tensão, embora sem mais detalhes ainda.

A vinda de Scala ao Ceará foi um gesto. E quanto ao bônus do começo, tal qual na gestão pública, é bem fugaz. As circunstâncias exigem rapidez no reposicionamento. Algo precisa ser feito na revisão do modo de operar e no modo de se comunicar. Em ambas, nada pontual terá efeito capaz de reverter os danos.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Minha instrução, minha vida

A construção civil de todo o País acaba de receber um novo estímulo para a construção de novos habitacionais populares. Finalmente saiu no Diário Oficial da União a instrução normativa da Receita Federal (RFB Nº 2.179), que regulamenta o Regime Especial de Tributação (RET) de 1% para empreendimentos do Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida. O benefício era aguardado pelas principais entidades do setor, como a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Especializado em Negócios Imobiliários, o advogado Amadeu Mendonça, sócio do Tizei Mendonça Advogados Associados, de Recife, explica por que é bom. "Em regra, o RET é de 4% para as incorporações normais, só que a promulgação da lei garantiu essa benesse de 1% para os imóveis do Faixa 1 do Minha Casa. Embora houvesse previsão legal, os incorporadores estavam receosos em aplicar a alíquota de 1% e sofrer uma autuação da Receita Federal. Agora, este cenário muda". Os imóveis de habitação urbana do Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida são destinados a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.640 e são subsidiados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) ou Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). No caso da habitação rural, são destinados a famílias com renda bruta anual de até R$ 31.680.

TRANSPORTE PÚBLICO

O que dirão na campanha sobre os ônibus

Transporte público é um problema da Cidade a extrapolar a atual gestão municipal. Vem de antes e se estenderá para as próximas. O assunto estará na primeira fila dos temas a serem debatidos na campanha deste ano. Hoje, a frota está reduzida. Há pouco mais de 1.100 ônibus a circular e uma demanda encolhida, nada além de 60% do que havia em 2019. Enquanto isso, seguem os impasses quanto à tarifas maiores - com impactos políticos e econômicos importantes, entretanto, com atualizações previstas nos contratos assinados com as empresas. A Cidade terá de encarar a questão. O que dirão os pretendentes ao Paço? Já não cabem discursos genéricos de prometer melhorar a qualidade sem dizer como. Alguém terá disposição de ampliar a variação de tarifas conforme o horário? A ver.

Horizontais

Dois trofeus - Ladislau Nogueira, CEO da Reali, foi campeão de vendas como corretor no segmento de alto padrão e luxo dos produtos da Diagonal em 2023. A empresa dele venceu como imobiliária. Recebeu dois trofeus de João Fiuza.

Bom comportamento - A distribuidora Comercial Maia recebe hoje o selo Contribuinte Pai d'Égua 5 Jangadas referente ao ano de 2023. Concedido pela Secretaria da Fazenda, a honraria reconhece o comprometimento da empresa com as práticas de conformidade tributária. Às 14 horas, no Auditório da Sefaz 3. O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou presença. O secretário Fabrizio Gomes Santos também.

Jovens - David Macêdo, coordenador geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza), esteve com Ivens Jr (Grupo M. Dias Branco) e confirmou almoço dia 28 na unidade industrial GME. Ivens fará palestra. Vai marcar o encerramento da gestão da atual Diretoria da AJE Fortaleza.