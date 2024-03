Edital para campus do ITA sai este mês

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-01-2024: Evento para lançamento da pedra fundamental da construção de uma unidade do ITA na Base Aérea de Fortaleza, com a presença do presindente Lula. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Em dezembro de 2023, o Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Ceará assinaram um convênio no valor de R$ 50 milhões para a realização da primeira etapa de construção das instalações do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza - o ITA-FZ. Era o recurso possível. Só dava para os alojamentos e meio bloco de sala de aula. Mas agora foi fechado o repasse total de R$ 89.550.270,76. Com o dinheiro, será possível garantir a primeira etapa completa. O recurso federal vai para a estadual Superintendência de Obras Públicas (SOP), responsável por realizar a licitação para tocar a obra. O edital sai até o final do mês.

Nessa fase inicial, serão executados também todos os laboratórios necessários à implantação dos cursos de Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, designada pelo ministro da Educação Camilo Santana como representante do MEC na parceria com o Ministério da Defesa, diz que o repasse garante a sustentabilidade do projeto. Quem conhece a lógica da gestão pública sabe que a urgência do MEC mirou na garantia de não haver retrocesso. Amarraram os R$ 50 milhões no ano passado e já deixaram previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

FAB cede terreno para praça

Ex-oficial da FAB, e também por isso designada - ele conhece bem os interlocutores no Ministério da Defesa e no Comando da Aeronáutica, Fernanda disse que a FAB garantiu que ainda em abril finaliza a cessão do terreno em frente a Base Aérea para construir uma praça em homenagem ao ITA e ao Marechal Montenegro, o cearense fundador do Instituto em São José dos Campos (SP). A área fica ali em frente ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Borges de Melo. O "Pentágono" do Ceará. "Estamos desenhando com a Secretaria da Cultura do Estado uma mostra especial no Museu da Imagem e do Som (MIS) sobre o Marechal Montenegro". O gestor maior do MIS é Tiago Santana, irmão de Camilo. A previsão de lançamento é no segundo semestre.

Vestibular em Fortaleza, aulas em SP

Haverá vestibular para os dois cursos do campus de Fortaleza ainda em 2024. A primeira turma deverá ser acolhida em 2025 e 2026, no campus paulista. Somente em 2027, as atividades serão passadas para a unidade do Ceará. Os dois primeiros anos de quem for aprovado para o vestibular do ITA-FZ serão na sede, em São José dos Campos (SP). Pelo modelo de ensino, as engenharias têm os dois anos iniciais com conteúdos semelhantes. Apenas do terceiro ano em diante, de um total de cinco, há as especificações por curso. Desse modo, os aprovados no primeiro vestibular, previsto para o próximo ano, só virão para Fortaleza em 2027. É quando também o Ministério da Defesa (MD) e o Ministério da Educação (MEC) esperam ter o novo campus com obras concluídas.

ANÁLISE

Coronel critica ênfase em policia repressiva

Foto: Mauri Melo CORONEL da reserva da PM de São Paulo José Vicente da Silva critica modelo de PMs que enfatiza o Bope, Raio e Bepi

O ex-secretário nacional de Segurança Pública, no Governo FHC, o coronel da reserva da PM de São Paulo José Vicente da Silva, é um crítico do modelo espetacular das PMs pelo Brasil. Vicente já deu consultoria ao Ceará, na época do secretário general Cândido Vargas Freire (Governo Tasso). Para ele, há muita pirotecnia. Ele cita o exemplo de anúncio da PM de Goiás em homenagem às mulheres Na peça publicitária, em estilo "Tropa de Elite", policiais femininas são apresentadas em treinamentos de guerra. "Entendo que a força da mulher policial está muito além dessa militarização masculina. Acho um desrespeito para com elas essa desfeminização. Elas não precisam dessa caracterização masculina para serem policiais competentes e respeitadas", afirmou. E pondera: "Quando essas armas, esse rastejamento, os gritos de guerra servirão para o policiamento?". Vicente chama a atenção para o retorno do ciclo de ênfase em tropas repressivas. Os Bope, Raio e Bepi da vida. "Voltaram as roupas de brim, a camuflagem sem sentido, a gesticulação de guerra e os mortos às dezenas em combates obscuros". E acrescenta: "Por que querem essa fantasia de heróis militares se o cotidiano policial dos que verdadeiramente previnem crimes não tem nada disso? E com isso retornam os discursos justificando as ações legais que acabam atingindo policiais. E, mais uma vez, os oficiais do policiamento comum estão sendo preteridos nas promoções". É a famosa receita da insensatez atribuída a Einstein, diz ele: "repetir a mesma conduta que não funciona, acreditando que um dia pode dar certo"

FEVEREIRO

Financiamento de autos cresce 30,7% em um ano, mas cai no mês

As vendas financiadas de veículos em fevereiro atingiram a marca de 525 mil unidades, entre novos e usados. São dados da B3. O número inclui automóveis leves, motos e pesados em todo o País. O número representa crescimento de 30,7% na comparação com fevereiro de 2023, mas queda de 6,6% em relação a janeiro. No segmento de autos leves, a alta foi de 26,2% frente a fevereiro de 2023. Comparado a janeiro, houve queda de 10,5%.

FORTALEZA E JERI NA LISTA

Azul terá 549 voos extras nas férias; alta de 138%

A Azul terá 549 voos extras para a alta temporada das férias de julho, entre 29 de junho e 4 de agosto, além de 1.408 voos dedicados à Azul Viagens. Um crescimento de 138% na comparação com o ano passado. São mais de três milhões de assentos. O aeroporto com mais voos extras é Confins (MG). Para o Ceará, Fortaleza e Jericoacoara.

NO CEARÁ EM PPP

Aegea tem receita líquida de R$ 14,3 bilhões

Foto: JoaoFilho Tavares André Facó e Águeda Muniz presidente e diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará

A Aegea Saneamento registrou receita líquida proforma de R$ 14,3 bilhões em 2023, aumento de 71% em relação ao ano anterior. O EBITDA Proforma no período atingiu R$ 6,3 bilhões, um crescimento de 77% em comparação a 2022. Em 2023, a Aegea expandiu sua atuação para mais de 500 municípios, atuando em 14 estados, cobrindo 31 milhões de pessoas, ou cerca de 15% da população brasileira. Um desses novos braços é a PPP Ambiental Ceará, com a Cagece, a Ambiental Ceará, presidida pelo ex-presidente da Cagece, André Facó.

E FORA DA PRAÇA

Gastronomia é âncora crescente nos shoppings

Foto: FCO FONTENELE O que leva as pessoas ao shopping não é apenas comprar mercadorias: gastronomia cresce, fora das praças de alimentação

Desde quando foram mapeados pela primeira vez, em 2018, as operações fora de praça de alimentação, ou seja, as que ficavam espalhadas pelo mall ou em espaços gastronômicos, representavam 27% dos estabelecimentos. Em 2021, o número subiu para 40% e, no ano de 2023, evoluiu para 46%, indicando um crescimento de 70% desde o primeiro estudo. Hoje, essa modalidade abrange mais de 9,7 mil operações de alimentação. Quem acompanha é a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A Abrasce está lançando a 2ª edição do Boletim de Tendências e Oportunidades. Desta vez se aprofunda no segmento de Gastronomia, com apoio da associação do setor, a Abrasel.

horizontais

IA - Aumento da produtividade por meio da IA. Este é o tema da conferência de Sérgio Ricardo de Freitas, diretor de Business Transformation da Lanlink. Será na Arêa Leão, no BS Tower, na quinta-feira, 21, 18h30min. Promoção do Ibef.

Ovos -A produção de Páscoa é mantida pela Garoto na Fábrica em Vila Velha, desde 2020. Nestlé e Garoto se preparam. Fizeram já 13 milhões de ovos, cerca de 10% a mais que em 2022. É muito ovo.

Não somos Dubai - A PF em Palmas apreendeu em uma operação e incorporou à frota um BMW de R$ 812.167,00. O veículo, do modelo i8, foi apreendido em uma das operações realizadas em Tocantins. O veículo vai de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos e atinge 250 km/h, segundo a montadora. Já houve apropriação similar na Polícia Civil do Ceará. Ninguém fala sobre custo de manutenção.

Ceará em terceiro - Em 2023, segundo os dados do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, o Nordeste registrou 1.740.033 investidas golpistas visando roubo ou furto de identidade. A Bahia foi o maior alvo, com 468.086 investidas criminosas. Depois Pernambuco, 324.914, e Ceará, com 302.102. Por segmento, Bancos e Cartões (48,1%) lideram.

Da lata - A Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), apresentou os dados de 2023, com um resultado de vendas 1,65% maior do que em 2022. Assim, consolidou um ano de retomada de crescimento do segmento. No total, venderam 32,3 bilhões de latas no País. O setor segue confiante de que a tendência de crescimento se manterá em 2024.

Boas práticas - O CLP (Centro Liderança Pública) abriu as inscrições para o Prêmio Excelência em Competitividade, na categoria 'Destaque Boas Práticas'. O prêmio reconhece os estados que se destacam na priorização da competitividade ao definir a agenda do estado por meio de políticas de alto impacto. Veem quem influencia diretamente os indicadores que compõem o Ranking de Competitividade dos Estados. Os interessados têm até o dia 25 de abril para se inscrever.

Autorregulação - As medidas de autorregulação lançadas em 2020 pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Associação Brasileira de Bancos (ABBC) para aprimorar a oferta do crédito consignado completam quatro anos. O balanço: 1.320 medidas administrativas a correspondentes. No período, houve 603 advertências, 664 suspensões temporárias e 53 suspensões definitivas, proibindo os correspondentes de concederem crédito em nome dos bancos participantes da Autorregulação.

Leia mais Enel: novo presidente tem de ser ágil

A tragédia da FM Rodrigues

Diários de motocicleta: há 70% mais mulheres motociclistas Sobre o assunto Enel: novo presidente tem de ser ágil

A tragédia da FM Rodrigues

Diários de motocicleta: há 70% mais mulheres motociclistas