O que está dando nos shoppings

Foto: FERNANDA BARROS Vestuário, exemplo de segmento cujos clientes percorrem a web antes (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

.

Uma cena recorrente em shoppings é a procura por espaços para operar uma loja sem nem sequer saber o que se quer. O perfil médio é formado por profissionais liberais. Médicos e advogados, de ambos os sexos, são a maioria absoluta. Muitas vezes pretendem abrir uma operação para seu cônjuge. Um jeito elegante de dar uma ocupação para a pessoa amada.

Uma pergunta ouvida é, creia: "O que que tá dando?". Não, nem sequer é sobre o há disponível no mix. É onde por um dinheiro para abrir algo. Isto explica a vida breve ou vazia (de clientes) de tantas operações por aí. De todo modo, o varejo é maior do que as soluções domésticas para o matrimônio.

O que pesa para os lojistas

Para além desses arroubos caricatos, quem é profissional do varejo pena por outras razões menos passionais. Nos shoppings, o custo fixo ficou impraticável para muita gente. Uma saída paliativa é pedir para mudar de lugar em um mesmo mall. Mudar e começar do zero, igual a novos lojistas que não pagam luvas. Muitos que chegam ainda ganham carência de seis meses de aluguel e pagam valores mais confortáveis. O varejo mudou. Os shoppings mais atentos investem em entretenimento e gastronomia, razões para atrair alguém. As pessoas não saem para ver vitrines. Muitas vezes já escolheram em casa o que vão levar. Daí a opção de redes por menos lojas, mas com maior estoque.

Franquias crescem, diz ABF

Em meio a este cenário de transição, a Associação Brasileira de Franchising (ABF), diz que o Nordeste obteve faturamento de mais de R$ 34 bilhões em 2023, o que representa um aumento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2022. Já em número de unidades de franquia, o crescimento foi de 6,9% chegando a mais de 28 mil operações. Os segmentos Alimentação, Entretenimento e Lazer, Limpeza e Conservação e Serviços e Outros Negócios foram os destaques em lojas e faturamento.

Nesta semana, dia 21, a ABF fez o Congresso de Franquias e Varejo Norte e Nordeste, em Recife. Vejamos alvos no Ceará de algumas redes de franquias.

5àsec

A 5àsec tem plano de expansão destinado ao Nordeste. A empresa conta com 554 operações no Brasil e quer abrir 40 pontos de venda na região até o fim de 2025. Com duas marcas, 5àsec e LavPop, o Grupo planeja ingressar com a primeira unidade e/ou ampliar atuação em cerca de 35 cidades da região. No Ceará, em Juazeiro do Norte e Sobral.



Calçados Bibi

Com mais de 130 lojas no Brasil, a Calçados Bibi, rede de calçados infantis, tem plano de expansão focado no Nordeste. Mapeou sete cidades para implantar operações, preferencialmente em shopping centers. Entre os locais mapeados estão Fortaleza. Para ser franqueado, a partir de R 490 mil.



Divino Fogão

Prestes a completar 40 anos de atuação, a rede conta com mais de 25 operações no Nordeste. Com foco em expandir a atuação na região, até 2025 fala em abrir cinco novas unidades.Uma delas em Juazeiro do Norte. Para fazer parte da marca, o investimento parte de R$ 950 mil.



Milon

No mercado infantil desde 2006, a Milon, rede oferece roupas para bebês e até o tamanho 14. Tem 105 operações. Pertencente ao Grupo Kyly, de vestuário infantil, a marca iniciou no mercado de franchising em 2016. Até 2025, são esperadas, ao menos, 13 lojas. O Ceará é uma das metas. O investimento inicial anunciado é de R$ 350 mil.



Microlins

Há mais de 30 anos no mercado, a Microlins é uma rede de cursos profissionalizantes, com mais de 400 escolas. Presente em todo o País, a marca visa aumentar sua presença no Nordeste. Foram mapeadas mais de 30 cidades. Vê potencial para Fortaleza e Sobral.

Para ser um franqueado da rede, é necessário investir a partir de R 150 mil.



Mr. Cheney

O Mr. Cheney é uma rede de franquias de cookies e outras sobremesas tipicamente americanas. Fundada no Brasil em 2005, já está na Bahia, no Maranhão e em Pernambuco. Mira Fortaleza, Maceió e João Pessoa.

Foto: Geopark Araripe/Reprodução CHAPADA do Araripe primeiro passo para ser patrimônio mundial, mas já passa da hora de o Ceará trabalhar destino no mercado internacional

TURISMO CIENTÍFICO



Chapada do Araripe, um ativo internacional do Ceará

A entrada da Chapada do Araripe para a lista sob análise para ser reconhecida como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) é muito importante para o Ceará. Além da Chapada, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também entrou.

Os dois bens culturais foram inscritos na Lista Indicativa da Unesco de locais que podem se tornar Patrimônio da Humanidade Cultural, Natural e Misto. A inscrição é um primeiro passo. Os dois bens culturais precisarão permanecer por um ano na lista para qualquer formalização de candidatura oficial ao Centro do Patrimônio Mundial da Unesco. Hoje o Brasil tem 23 patrimônios mundiais.

Eles são divididos entre Patrimônio Mundial Cultural, Natural e Misto - este último quando um único lugar possui características singulares associadas aos valores culturais e naturais. Brasília é. Foi o primeiro conjunto urbano do patrimônio moderno reconhecido internacionalmente. Estratégias para capitalizar no turismo é outro passo, aliás com atraso, pois o Geopark Araripe, reconhecido pela Unesco, já merecia maior visão estratégica para atrair demanda internacional.

UM ANO

Fevereiro teve 64% de aumento em recuperações judiciais

Fevereiro registrou 169 pedidos de recuperação judicial. Ante 103 no mesmo período do ano passado, implica alta de 64,1%. Versus janeiro, crescimento de 13,4%. Os dados são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian. O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, avalia como fatores determinantes as taxas de juros elevadas, além da inadimplência tanto das empresas, quanto dos consumidores. Apesar da queda nas taxas de juros e na inflação, ele pondera ser necessário antes a redução da inadimplência. Só depois haverá queda no número de pedidos de recuperações judiciais. Coisa lá para o segundo semestre, segundo Rabi.

MULTA

Ceará em 3° no ranking de quem não fez exame toxicológico

A não realização do exame toxicológico é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na Carteira. Quem dirige com CNH das categorias C, D e E é verificado diretamente pelos sistemas eletrônicos dos Detrans. Após o trigésimo dia do vencimento do exame, o condutor já pode ser multado. Em 20 de março, 2,4 milhões de motoristas das categorias C, D e E ainda não haviam feito. No Nordeste, 395.960. O Ceará está em terceiro no ranking. Bahia lidera com 108 mil, depois Pernambuco com 80 mil e o Ceará com 47 mil.

Foto: Divulgação Audi RS 6 Avant Legacy

RS 6 AVANT LEGACY

Audi traz 15 unidades a R$ 1,3 milhão

A Audi do Brasil anuncia o lançamento no Brasil do novo Audi RS 6 Avant Legacy. A versão exclusiva criada especialmente para o mercado brasileiro ganhou novo visual, mais equipamentos e ajustes dinâmicos.Marca os 30 anos no mercado brasileiro. Começou em parceria com o piloto Ayrton Senna, na sua porção empresário. O logotipo "Audi 30 years" gravado no vidro traseiro identifica a série especial limitada a apenas 15 unidades. Entregam até dezembro. Tem garantia de três anos e preço sugerido de R$ 1.364.990,00.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil SILVIO COSTA Ministro de Portos e o investimento bilionário em Congonhas

CONCESSÃO

Aena investe R$ 2 bi em Congonhas

Nesta segunda-feira, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa da apresentação do projeto de ampliação e modernização do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De manhã. A espanhola Aena Brasil é a concessionária desde 2022 e assumiu a operação no final do ano passado. Tem também Juazeiro do Norte, Recife e outros. Congonhas era a joia da coroa da estatal Infraero. A Aena vai injetar mais de R$ 2 bilhões. Fará novo terminal de passageiros com mais que o dobro do tamanho atual, novas pontes de embarque e outras melhorias.

Horizontais

Diamantes - O grupo cearense Diamantes está lançando uma Universidade Corporativa. Mira 600 empregados em 10 estados e no Distrito Federal. Além do Ceará, está em Alagoas, Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Pará.

Serra e praia - Além da serra de Baturité, onde investe em Guaramiranga, a Brasterra aposta em Flecheiras (Trairi), onde já atua desde 2012. Agora agenda o pré-lançamento de um novo condomínio na praia. Casas de alto padrão.

Estreia - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos participou na terça-feira (19) de sua primeira sessão na Segunda Turma, especializada em direito público. Desde sua posse no STJ, em novembro de 2023, o ministro ocupava vaga na Sexta Turma, especializada em direito penal.

Procura - O Banco do Nordeste (BNB) abriu 410 vagas para analista bancário de nível médio, com contratação imediata, e mais 300 para cadastro de reserva e viu em 40 dias mais de 418 mil inscritos.

Esquema - A Enel Ceará anuncia esquema especial de atendimento para o feriado da Data Magna do Ceará, amanhã, 25 de março. Além das equipes de prontidão, promete a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. Também redes sociais e o WhatsApp (21) 99601-9608. Já as lojas fecham.