Operação em Mossoró foi um fracasso

Deslocamento da Força Nacional para Mossoró RN.

.

A operação para recapturar os dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, teve seu desfecho depois de 50 dias no Norte do País. Em Marabá, no Pará. O que isto significa? Significa que a operação fracassou. A prisão se deu não pela mobilização do aparato cinematográfico empregado no entorno do presídio e nas divisas, com o Ceará até. A caçada mobilizou centenas de policiais estaduais e federais para prender Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ligados a uma facção do Rio de Janeiro.

O ex-secretário Nacional de Segurança Pública, o coronel da reserva da PM de São Paulo, José Vicente da Silva, dissera na rádio O POVO CBN, ainda no meio da operação: não adiantava mais tantos policiais mobilizados daquela forma após tantos dias após a fuga. Para ele, aquele aparato se justifica apenas nos dias seguintes à fuga. Custa caro - mais de R$ 2 milhões - e estressa as tropas. Depois, é com a inteligência.

ESTUDANTES

Não existe almoço e nem carteira grátis

De janeiro até março passado, 185.159 estudantes fizeram a solicitação para a carteira estudantil 2024. O dado é da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Destes, somente 178.006 concluíram todo o processo. As entidades estudantis já iniciaram a entrega das carteiras nas instituições de ensino. A Etufor avisa que concluir todo o processo é fundamental para que a solicitação do documento seja efetivada e o estudante possa usufruir dos benefícios da meia e do Passe Livre Estudantil. Seria importante que os beneficiados compreendessem que não existe almoço e nem tarifa grátis. O benefício deles - mesmo um garoto de classe média - impacta na tarifa do trabalhador desempregado, por exemplo.

VOOS EXTRAS

Do Cariri para Copacabana

A Azul terá voos extras para o show de Madonna no Rio de Janeiro, partindo de Juazeiro do Norte. Para atender à demanda gerada pela cantora, a companhia programou dois voos adicionais nos dias 4 e 5 de maio, complementando sua malha aérea já existente. Ademais, a Azul terá mais de 400 voos de diversas regiões, operados entre os dias 1º e 7 de maio, totalizando mais de 60.300 assentos disponíveis para passageiros. Os dias de maior movimento serão os 3, 4 e 5 de maio, representando mais de 58% das decolagens programadas pela Azul na primeira semana do mês.

Foto: AURÉLIO ALVES FACHADA da Reitoria da UFC na Avenida da Universidade

UFC

Festa e queixa com nota alta

A anunciada avaliação no 5 da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Índice Geral de Cursos (IGC), do Ministério da Educação (MEC), foi motivo de festa e queixa. Festa pelo desempenho inédito e lamento da gestão anterior. Com o resultado, a UFC integra um grupo de apenas 54 instituições de educação superior (IES) que detêm nota 5 no IGC, correspondendo a somente 2,7% do universo de faculdades e universidades que passaram pela avaliação. O ex-reitor Cândido Albuquerque anotou que o período avaliado foi 2019 a 2022, mas fundamentalmente 2021 e 2022. "Logo no período mais complicado de pandemia e pós. Acredito que isso valorize ainda mais a nota. Uma conquista da nossa comunidade". Mas ele lamentou o material de divulgação não reconhecer o trabalho da ex-pró-reitora de Graduação, Ana Paula Medeiros.

ÁRVORES NA CALÇADA

Mais pés de planta

Em três anos, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) diz que mais de 17 mil árvores foram doadas e plantadas em toda a Cidade no programa "Árvore na minha calçada". Interessados devem procurar a Seuma. São mudas de ipês, Pau-Brasil, Flamboyant, Catingueira, Pajeú, Jucá, Aroeira Pimenteira, Tamboril, Mulungu, Paineira com espinhos, Mutamba e Jenipapo.

APÓLICES

Cearenses mais segurados

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) diz que o mercado de seguros do Ceará arrecadou R$ 6.434,1 bilhões em 2023. Um crescimento de 3,3% (sem DPVAT e Seguro Saúde). Do total, diz ter sido pago R$ 1.604,2 bilhão em indenizações, benefícios, resgates e sorteios - aumento de 9,5% em relação ao ano anterior. O Seguro Rural e o Seguro de Vida cresceram no Ceará. Foram respectivos 19,1% e 17,2%. Já o Seguro Residencial registrou alta de 14,6% no estado.

Horizontais

PF - A Polícia Federal no Ceará faz exposição no Shopping Iguatemi desde ontem e até amanhã. Marca os 80 anos do órgão, conta com 12 painéis com 24 imagens de diversas atividades realizadas pela PF, como operações, investigações e o dia a dia institucional. Não, não há conteúdos sobre como são criados os nomes das operações.

Agenda positiva - A HPE Automotores, representante oficial da Mitsubishi Motors no Brasil, anunciou plano de investimentos de R$ 4 bilhões até 2032 na fábrica localizada em Catalão (GO). O montante será direcionado para diversas adequações na unidade industrial para a produção de novos produtos.

Importadores - A Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) ratificou o nome de Marcelo de Godoy, 44, CEO da Volvo Cars Brasil, na Presidência da entidade, para o mandato de dois anos (2024-2026.

Patrimônio - O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caomace), da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), irá promover, no dia 12, das 9h às 12h, o Seminário "A Proteção do Patrimônio Cultural Edificado do Ceará: Desafios e Perspectivas". O evento é aberto ao público. Mas precisa se inscrever.