Sobre professores sem concurso

Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil As escolas de tempo integral oferecem uma carga horária de nove horas-aulas diárias e um currículo de 45 horas semanais, com direito a três refeições diárias

O último Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) açoitou o Brasil. Em um ranking de 81 países avaliados, o Brasil está entre as nações com pior desempenho em matemática (65º), leitura (52º) e ciências (62º). Para o deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE) e ex-secretário da Educação no Ceará, para ter educação melhor, só com concurso público. Ele bate na contratação de temporários. Indiretamente, azorraga o Governo cearense.



Ele cita dados divulgados pela ONG Todos Pela Educação, tema de reportagem do O POVO. O estudo revelou que o Estado possui 57% de docentes temporários contratados contra 41% de profissionais efetivos. Foram 10,9 mil professores temporários e 7,9 mil docentes concursados na rede no ano passado. "A contratação temporária de professores deveria ser uma exceção, utilizada apenas em situações específicas e justificadas, como licenças maternidade, afastamentos para pós-graduação, doenças, entre outras. Entretanto, observamos uma realidade distorcida, na qual a contratação temporária se tornou a regra em muitas redes estaduais de ensino".

Diz a ONG que desde 2022, a quantidade de professores temporários supera a de efetivos, com um aumento significativo ao longo dos anos. "Governos e prefeituras realizam concursos públicos de forma irregular, utilizando a contratação temporária como um verdadeiro cabide de empregos".

Em 2022, Idilvan apresentou o Projeto de Lei 1628/2022. Propõe a divulgação da situação dos cargos efetivos do magistério público e o preenchimento total dos cargos efetivos vagos por meio de concursos públicos. "Assim como o VAR utilizado no futebol, que auxilia no esclarecimento de irregularidades e tomada de decisões, esse projeto visa trazer clareza e transparência para as contratações na área da educação".

No Ceará, porém, a Secretaria da Educação já se manifestou na rádio O POVO-CBN quando da divulgação da pesquisa da ONG, no final de abril. Disse em nota que o professor temporário é contratado para suprir carências de professores efetivos que por motivo de afastamentos previstos em legislação para servidores, precisam se ausentar da sala de aula. Dessa forma, o número relativo aos temporários é variável e a coleta de dados do Censo é feita sempre nos primeiros meses do ano. Em dezembro de 2023, a carga horária de trabalho de professores efetivos totalizou 502.851 horas, enquanto a de professores temporários foi de 400.993 horas.

A Seduc também informou que o professor temporário tem um contrato administrativo, precedido de uma seleção pública. Com o reajuste concedido pelo Governo do Ceará, o profissional de 40 horas receberá remuneração no valor de R$ 5.127,83, auxílio alimentação, 13º salário, plano de saúde dos servidores do estado, o ISSEC e os benefícios do Regime Geral de Previdência (aposentadoria, auxílio doença direito às licenças de saúde, maternidade, paternidade).

Hoje, a remuneração inicial do professor com 40h semanais na rede pública estadual do Ceará é R$ 6.465,09 mensal podendo chegar a R$ 18.934,22. A maioria dos docentes ativos da rede estadual está no nível de especialização, nível N da tabela, com uma remuneração de R$ 10.904,01. Com a implantação da promoção em agosto esses profissionais migrarão para o nível O e chegarão a uma remuneração de R$ 11.434,20.

NOVA EMPRESA

Moura Dubeux lança Mood no Ceará

A Moura Dubeux lança uma nova empresa no mercado cearense, a Mood. A nova marca mira a classe média. A empresa vai concentrar no público com renda média a partir de R$ 12 mil mensais. No Ceará, o primeiro lançamento será o Mood Cocó. Já opera no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. O Ceará é hoje o principal mercado da incorporadora. Sim, mais do que Pernambuco. No primeiro trimestre do ano registrou em números gerais (incluindo lançamentos e imóveis já lançados anteriormente) VGV de R$ 164 milhões e 366 unidades comercializadas.

ABL

Grand Shopping chega a 98% de ocupação

No primeiro trimestre do ano, o Grand Shopping, em Messejana, abriu quatro novas operações. Com a adição das marcas Smartfit, Sodiê Doces, ST Bags e Marmig Frutos do Mar, o shopping atingiu declarados 98% de taxa de ocupação. Com a nova unidade, a rede Smartfit, a propósito, chega a 32 unidades no Ceará. Destas, 27 em Fortaleza. A nova academia no shopping ocupa área de 1.062 m².

TRILHA

Aço Cearense abre chamada por soluções

O Grupo Aço Cearense, fundada por Vilmar Ferreira, 73, está com inscrições abertas para a 2ª Chamada Aberta da Trilha de Open Innovation do Programa Inovar, até o dia 24. As chamadas de Open Innovation buscam conexões com quem se dispuser a gerar soluções para desafios reais do Grupo na Aço Cearense Comercial (CE), Aço Cearense Industrial (CE), Aço Cearense Logística (CE), Sinobras (PA), Sinobras Florestal (TO) e o Instituto Aço Cearense (CE), braço social do Grupo. Poderão participar startups, universidades, fornecedores, consumidores e quem mais tenha soluções a oferecer.

APARTAMENTOS

MRV lança no Eusébio

A MRV, maior construtora da América Latina, investe no Eusébio. Põe na prateleira o EcoPark, no Centro do município com Valor Geral De Vendas (VGV) de declarados R$ 41.106.979,00. A área total será de 9.102,67 m². São 200 unidades de apartamentos com dois quartos, varanda, jardim e área privativa. O gestor comercial da mineira no Ceará, Marcelo Carneiro, diz que a infraestrutura de serviços do Eusébio é um fator determinante de atração.

INTERFONE

TST barra portaria virtual

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou um condomínio de Campinas (SP) a pagar multa de sete pisos salariais da categoria a um porteiro dispensado após a instalação de "portaria virtual". Para o colegiado, é válida a cláusula estabelecida em norma coletiva que previa a sanção. Noutros termos, a Justiça não proibiu o serviço, disseminado por todo o País, mas barrou por uma minúcia legal. Em tempo: a portaria virtual está longe de ser unanimidade, embora baixe custos.

horizontais

Prêmio - A Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (Alide) concedeu ao Banco do Nordeste prêmio em reconhecimento às boas práticas de informação, assistência técnica e responsabilidade social.

Copos - A Nadir, fabricante de utensílios domésticos controlada pelo fundo de private equity HIG Capital, mudou o CEO. Patrício Figueiredo, sobrinho-neto do fundador Nadir Figueiredo (sim, Nadir era Seu Nadir e não dona Nadir), sai depois de 10 anos à frente da empresa. Assume Denis Peres como o primeiro CEO de fora da família fundadora.