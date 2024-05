Cannes e o soft power brasileiro e cearense

Foto: Christophe Simon / AFP Concorrendo à principal premiação no Festival de Cannes, Karim Aïnouz destaca que o mais importante é ter sido selecionado pelo filme "Motel Destino"

O filme "Motel Destino", do diretor cearense Karim Aïnouz, não levou nenhum prêmio no Festival de Cannes. Mas a imagem de parte do elenco e do diretor a dançar sobre o tapete vermelho é o que de mais emblemático poderia acontecer para o Brasil no evento. A atriz Nataly Rocha usava um vestido criado pelo estilista paraense-cearense Lino Villaventura. E no elenco havia acessórios da marca cearense Catarina Mina. A turma dançou ao som da música "Coração", escrita pelo potiguar Dorgival Dantas e interpretada pela banda cearense Aviões do Forró.

A pauta nunca é limitada à cultura. É política, economia e diplomacia juntas também. Puro soft power. O festival Sana, duas vezes por ano em Fortaleza, é uma propaganda japonesa da melhor qualidade. O fenômeno cultural K- Pop (Korean pop) é uma mega promoção da Coreia do Sul.

A Fortune diz que apenas o BTS, o maior grupo do gênero, gerou cerca de US$ 30 bilhões para a economia sul-coreana entre 2014 e 2023. E nem se fale do cinema norte-americano desde sempre, sobretudo no pós-guerra. Para o Brasil, entrar no universo hard power é muito mais difícil. Exige investir na área militar e ter disposição para impor os interesses pela força. Em contrapartida, o soft power gera dividendos econômicos sem violência.

Assinantes leem a Coluna completa aqui