O que há por trás dos terrenos de marinha

Foto: FCO FONTENELE Beira Mar de Fortaleza: a extinção dos terrenos de marinha vai permitir aos atuais ocupantes e foreiros deixar de pagar taxas de ocupação e foros anuais para União

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da propriedade dos terrenos de marinha pela União é a nova pauta da ordem do dia do País. O tema já emerge com as cores do maniqueísmo. Lulismo versus bolsonarismo, pois o relator da matéria no Senado é Flávio Bolsonaro (PL- RJ). Mas é importante ir além da dicotomia, além de ler as entrelinhas, para que o debate não seja soterrado pelas verdades próprias.

Os terrenos de marinha incluem praias e margens dos rios e lagoas, dentre outros. Hoje as áreas pertencem à União. A extinção dos terrenos de marinha é boa notícia para os atuais ocupantes e foreiros que, aprovada a PEC e devidamente regulamentada a nova ordem, deixarão de pagar taxas de ocupação e foros anuais para União. E ainda: pela proposta, a propriedade passa para estados e municípios, além de permitir o repasse a privados mediante pagamento. Por trás, habita o interesse nas áreas ainda não ocupadas. Sonham em fazer várias Cancun.

Em verdade, a extinção dos terrenos de marinha não extingue a praia, cuja definição (bem de uso coletivo) e uso se encontram dispostos em legislação específica. Mas vale lembrar que nossas praias são agredidas, espoliadas por criminosos que mandam a lei às favas, há muito tempo. Ao mesmo tempo, abrirá um enorme mercado de oportunidades para empreendedores imobiliários, associados ou não à vasta gama de criminosos que agem desabridamente.

Ah, os terrenos de marinha também são objeto das preocupações da estratégia de defesa da pátria, apesar de tão desguarnecida pela nossa valorosa Marinha do Brasil. Afinal, é porta de entrada e de saída, como bem demonstrado pelos fugitivos de Mossoró, via litoral de Icapuí.

O temor quanto ao fim do acesso para o mar é muito mais uma cortina de fumaça. Os nossos surfistas deverão continuar surfando. Contudo, imagine o tamanho da destruição ambiental que pode advir da extinção dos terrenos de marinha e a consequente ocupação? As consequências sociais, econômicas e sobretudo ambientais, deverão ser catastróficas para as novas gerações. Ora, mas quem está preocupado com novas gerações?

DEPOIS DO CEARÁ

Enel muda comando também em São Paulo

A Enel Brasil informou que Guilherme Lencastre será o novo diretor-presidente da distribuidora em São Paulo. Ele presidia o Conselho de Administração. Recebe o capacete de Max Xavier Lins, no comando paulista desde 2018. Já o Conselho de Administração, que era presidido por Lencastre, terá Damian Popolo, atual diretor de Relações Externas e Sustentabilidade. As movimentações fazem parte do pacote de ações tomadas pelo presidente da Enel no Brasil, o italiano Antonio Scala, na cabeceira da mesa desde novembro. Scala veio ao Ceará e pouco tempo depois saiu a substituição de Márcia Sandra por José Nunes de Almeida na Presidência da Enel Ceará.

MAIOR QUE O PÃO DE AÇÚCAR

Terceira do País, Mateus quer comprar atacarejo

O Grupo Mateus, gigante maranhense do atacado e supermercados, negocia a compra do Novo Atacarejo, com presença no Norte e Nordeste. Desde 2022, Mateus tem faturamento maior do que o ainda francês Pão de Açúcar (Grupo Casino) e está no terceiro lugar do ranking de supermercados do País. No ano passado, a receita foi de R$ 30,2 bilhões. O IPO na B3 aconteceu em 2020 e levantou R$ 4,6 bilhões. O Novo Atacarejo faturou no ano passado R$ 4,5 bilhões e está na posição 21 do ranking brasileiro. Tem 27 lojas em Pernambuco e duas na Paraíba. No Brasil, lidera o Carrefour (Atacadão, Carrefour e Sam's Club), com faturamento de R$ 115 bilhões. Depois vem o Assaí Atacadista, com R$ 73 bilhões.

horizontais

Ayo - Com quatro operações, com as bandeiras AYO Fitness Club, AYO Training Gym, AYO Zen e AYO Arena, o Grupo Ayo chega aos 13 anos com nova identidade visual, assinada por Alberto Gadanha. A operação mais recente, na Abolição, já é a principal.

Leão - Não era problema. Na madrugada de hoje, de 1h a 5h da manhã, a receita esteve com o sistema desativado para receber declarações do IR. Mas isso acontece todo dia. É a hora em que o Leão faz o backup dos dados.