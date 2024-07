Voar, voar, subir, subir...Waldonys fará novo clipe para "Sonho de Ícaro" com Esquadrilha da Fumaça

Foto: FALCÃO JR- DIVULGAÇÃO Waldonys é piloto com 7 mil horas de voo e membro honorário da Esquadrilha da Fumaça

O cantor, sanfoneiro, paraquedista e piloto de acrobacia aérea cearense Waldonys vai gravar nova versão do clipe da música “Sonho de Ícaro”, 17 anos após a gravação inicial, realizada em 2007. Ele fez o anúncio neste sábado, 20, dia da celebração do aniversário de 151 anos de Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação. O lançamento será em setembro, durante a turnê de aniversário do artista, nas comemorações de 52 anos.

O local será a Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP). A gravação será feita em três dias de gravações, em 19, 20 e 21 de agosto. terá novamente um voo com o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), da Força Aérea Brasileira (FAB), a Esquadrilha da Fumaça. O clipe marcou a carreira do artista, apaixonado pela aviação e piloto com mais de 7 mil horas de voo. A canção “Sonho de Ícaro” é de autoria de Claudio Rabello e Piska. A gravação original, de 1984, foi do cantor Byafra.

“Recebi a notícia da aprovação do voo pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, e pelo Tenente-Brigadeiro do Ar Walcyr Josué de Castilho Araújo, e sinto-me extremamente feliz e privilegiado, porque desconheço outro civil que tenha tido essa mesma oportunidade de voar por duas vezes no melhor esquadrão de demonstração aérea do mundo, que é nosso, é brasileiro”, disse Waldonys.

Na época da gravação original, a Esquadrilha da Fumaça voava com as aeronaves Embraer T-27 Tucano. Hoje, o esquadrão utiliza o avião de treinamento e ataque Embraer AT-29 Super Tucano. A aeronave, aliás, é um caso de sucesso da fabricante brasileira, com mais de 260 aeronaves fabricadas e sendo utilizadas por mais de 15 forças aéreas ao redor do mundo.

Durante os dias de gravação, Waldonys estará acompanhado da equipe da produtora de vídeo e da equipe técnica.



Waldonys é também paraquedista, com mais de 3 mil saltos. Ele foi condecorado com o título de Membro Honorário da Esquadrilha da Fumaça, com as medalhas Mérito Santos Dumont e Bartolomeu de Gusmão, Membro Honorário da Força Aérea Brasileira, e recebeu comendas esquadrões Zagal, Rumba e do 2° ETA, todos da Força Aérea Brasileira (FAB).

Assista a versão original de “Sonho de Ícaro”, com Waldonys, gravado em 2007, clicando aqui