Como nasce um campus

Foto: FCO FONTENELE Antigo terreno onde seria construído do Acquario Ceará agora está sob responsabilidade da UFC

A solução para o Acquario nunca terminado foi boa para a Cidade, dada a circunstância e a oportunidade. Após sucessivas tentativas de tocar adiante a ideia cheia de boa intenção, mas vazia de consistência, eis que naquele dezembro de 2023 a Coluna antecipava a decisão de dar vida ao espinhaço abandonado à beira da praia.

Por circunstância, entenda-se antes de mais nada a obra já ter começado. Por oportunidade, leia-se o ministro da Educação, Camilo Santana, ter interesse direto no caso. Ele foi um dos quatro governadores pelos quais mergulhou a obra inacabada. Com a caneta do MEC na mão, não titubeou em retirar a questão do colo do Estado e levar para a União.

E porque a política baliza também projetos de arquitetura, a decisão da Universidade Federal do Ceará (UFC) de não demolir nadinha do que já há do Acquario Ceará tem esta componente muito presente. Seria muito forte a imagem de um trator a derrubar paredes erguidas pelo projeto original. Um atestado perdulário bastante constrangedor para o Estado. Uma procela a ser agitada pela Oposição.

O reitor Custódio de Almeida pondera: "Quem conhece o espaço sabe que foram construídos grandes vãos. Toda a parte do detalhamento ficou a ser construída", disse em entrevista à rádio O POVO CBN.

Ainda em 2019, a Coluna citava uma ideia a navegar pelas mesas do Governo cearense. "Lembraria muito o Museu do Amanhã, âncora da revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. Lá, construído em três anos, a experiência dos visitantes é marcada pela exibição de produções com áudio e vídeo, com fartos recursos interativos", dizia o texto. Para o reitor, passarinho é fora da gaiola e peixe é fora de aquário. Ele confirmou que tanto a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) como o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) serão unidades sem a guarda de animais. Ele fala em atrações para visitação apenas virtuais.

Com a destinação do terreno do Dnocs (sim, nem havia sido passado para o Estado até então) e da obra para a UFC há outro debate a emergir. Por que o contribuinte vai destinar dinheiro a um novo campus, enquanto há tanto a ser feito pela manutenção dos campi existentes?

Custódio responde. "Nós não estamos falando de recursos do orçamento da UFC. Estamos falando do PAC. E uma das áreas das áreas do PAC são as universidades federais. Isto significa que o PAC não está trabalhando com reformas. São novos projetos". Haverá ainda outras áreas no entorno, possivelmente em terreno dos Correios e no terreno do antigo edifício São Pedro.

Quem não faz ideia do que seja PAC, empenho, transferências e outros movimentos da dança do orçamento borbulha com razão: mas o caixa não é o mesmo? Sim, o caixa é o mesmo. Acontece que a vida real do orçamento se impôs e a UFC surfou. Assim nasce um novo campus e agora o caixa do custeio terá de acompanhar.

Foto: DIVULGAÇÃO Paulo Solmucci, presidente da Abrasel nacional

SALDO

Bares e restaurantes demitiram menos

Bares e restaurantes registraram um dos menores percentuais de demissões no final de 2024, com a perda de seis mil vagas formais no período. No acumulado de 2024, o setor de alimentação fora do lar teve saldo positivo de 74.683 postos de trabalho. O presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, diz que os números traduzem o peso do setor. "Mesmo em um ano com desafios, conseguimos gerar mais de 75 mil empregos formais".

Horizontais

Menos caminhão, mais navio - A Mondelez Brasil, dona das marcas BIS, Oreo, Trident e Tang, mudou a logística. Aderiu à estratégia intermodal, com o uso de cabotagem para transportar suas cargas em longos percursos no Brasil. Em 12 meses, espera reduzir os custos logísticos em 20%.

VLT - O novo ramal do VLT Castelão-Pinto Martins aumenta a pressão para a Seinfra concluir a estação Aeroporto, com conclusão prevista para este ano após dois adiamentos - 2022 e 2024.