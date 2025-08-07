XP estuda abertura de capital do Fortaleza

Foto: RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Breno Lopes durante o jogo Corinthians 1x1 Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro

A XP estuda a possibilidade de fazer abertura de capital do Fortaleza Esporte Clube. Seria em uma nova modalidade de listagem. O novo formato foi lançado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) há pouco mais de um mês, com o nome de Fácil, acrônimo para Facilitação do Acesso a Capital e de Incentivos à Listagens. O clube já é uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em suma, pretende atrair empresas de menor porte ao mercado de capitais por meio de regras simplificadas. Empresas com faturamento bruto anual inferior a R$ 500 milhões poderão ser listadas na B3. Por ora, é só um estudo. E, decerto, para a bola rolar tudo vai depender de como estará o "campo" no primeiro semestre de 2026.

Caso a bola do Leão volte a entrar, a XP avança. Caso não, soará o apito final no estudo sobre o tricolor. A nova modalidade ainda precisa ser testada, mas o modelo quanto ao futebol exige ser bem discutido, além de regulado. Por enquanto segue como uma ideia em estudo.

O modelo Fácil poderá ser mesmo muito importante para o mercado de capitais brasileiro, por conta dos menores custos para as empresas abrirem capital. As empresas de grande porte continuam na Bolsa, mas abre-se a possibilidade de poder investir em um perfil diferente de empresa.

Todas serão listadas em ambiente de bolsa, tal qual ocorre com as empresas maiores. As ações vão aparecer do mesmo jeito, com a cotação. O que muda é por trás, na parte regulatória, porque as empresas terão menos obrigações. As divulgações vão ser semestrais, e não trimestrais.

SÁBADO

Segundo encontro sobre Plano Diretor

O segundo encontro da revisão do Plano Diretor de Fortaleza acontece neste sábado, 9, de 8h às 15 horas, na Academia do Professor. O tema da segunda audiência - de uma série de oito - é o ambiente natural de Fortaleza. Qualquer pessoa pode participar da audiência e fazer suas considerações sobre as propostas apresentadas pelo Grupo Técnico. Na pauta deste sábado entra o zoneamento do ambiente natural da cidade, áreas verdes, parques e microparques.

NORDESTE

BNB é a maior no grupo das 7 na Rouanet

O Banco do Nordeste anunciou R$ 11 milhões em projetos culturais no âmbito do Programa Rouanet Nordeste, lançado ontem no Crato pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. A iniciativa reúne aportes de sete estatais e totaliza R$ 40 milhões em investimentos para o biênio 2025-2026. O BNB é responsável pelo maior valor individual do edital. Estão também Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Transpetro, Serpro e Emgea.

Foto: João Dijorge Lançamento do aplicativo foi realizado pelo presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira

FOI EM VAN

Top Bus desistiu de concorrer com apps

A mudança na operação do sistema Top Bus em Fortaleza foi depois de muitas tentativas de viabilizar o modelo. Teve a fase de expansão, com até 44 vans a rodar. Caiu para 36 e agora passará a 22 em rota fixa, ligando Praia do Futuro a Rodoviária do Antônio Bezerra.

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, diz que a busca é por um modelo que equilibre. "O serviço compete com plataformas sem custo fixo, sem investimento, sem responsabilidades cíveis ou encargos de CLT". O formato agora encerrado, era o maior do gênero no mundo, segundo Dimas. Com a rota fixa, o sistema mira maior ocupação da frota, gerando ganho de escala. Dando certo, a ideia é expandir.

Horizontais

Edu- O Edu Summit 2025, evento de educação, começou ontem e vai até hoje, no Centro de Eventos. Realização da Kedu e Sinepe Ceará, o congresso reúne mais de 80 palestrantes, 82 marcas e um público de 4.500 participantes. Na pauta, o futuro da educação.

Creta - O Hyundai Creta manteve a liderança como o modelo de veículo 0KM mais procurado do Ceará em julho, segundo Webmotors Autoinsights, ferramenta que pesquisa as visitas aos anúncios da plataforma no estado. Depois vêm Toyota Hilux SW4 e Ford Ranger.



