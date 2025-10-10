Logo O POVO+
John Lennon faria 85 anos em 2025
"Hey Jude" lidera o ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos, enquanto "Yesterday" ocupa o topo entre as mais regravadas, com 452 fonogramas identificados. Além de "Imagine", são destaque "Come together" e "Let it be"
John Lennon completaria 85 anos em 2025 neste dia 9 de outubro. Ele tem 717 obras musicais e 4.342 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Errou quem pensou que pensou que "Imagine" seria a tocada ou regravada. Ela fica em terceiro em ambos os rankings. “Hey Jude” lidera o ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos, enquanto “Yesterday” ocupa o topo entre as mais regravadas, com 452 fonogramas identificados. Além de “Imagine”, são destaque “Come together” e “Let it be”.

Entre os intérpretes que mais gravaram suas composições, estão nomes como Yoko Ono (sim, ela), com 93 registros, além de David Bowie e Joe Cocker.

John Lennon morreu em 8 de dezembro de 1980. Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), seus herdeiros receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).

Músicas de John Lennon mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil

(Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

1

Hey Jude

John Lennon / Paul McCartney

2

Come together

John Lennon / Paul McCartney

3

Imagine

John Lennon

4

Let it be

John Lennon / Paul McCartney

5

Yesterday

John Lennon / Paul McCartney

6

Day tripper

John Lennon / Paul McCartney

7

A hard day's night

John Lennon / Paul McCartney

8

Help

John Lennon / Paul McCartney

9

I want to hold your hand

John Lennon / Paul McCartney

10

All my loving

John Lennon / Paul McCartney

Top 5 das músicas de autoria de John Lennon mais gravadas

1

Yesterday

John Lennon / Paul McCartney

2

Let it be

John Lennon / Paul McCartney

3

Imagine

John Lennon

4

Eleanor rigby

John Lennon / Paul McCartney

5

Hey Jude

John Lennon / Paul McCartney

 

 

 

 

 

