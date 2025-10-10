John Lennon faria 85 anos em 2025

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
John Lennon completaria 85 anos em 2025 neste dia 9 de outubro. Ele tem 717 obras musicais e 4.342 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Errou quem pensou que pensou que "Imagine" seria a tocada ou regravada. Ela fica em terceiro em ambos os rankings. “Hey Jude” lidera o ranking das músicas mais tocadas nos últimos cinco anos, enquanto “Yesterday” ocupa o topo entre as mais regravadas, com 452 fonogramas identificados. Além de “Imagine”, são destaque “Come together” e “Let it be”.
Entre os intérpretes que mais gravaram suas composições, estão nomes como Yoko Ono (sim, ela), com 93 registros, além de David Bowie e Joe Cocker.
John Lennon morreu em 8 de dezembro de 1980. Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), seus herdeiros receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).
(Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
1
Hey Jude
John Lennon / Paul McCartney
2
Come together
John Lennon / Paul McCartney
3
Imagine
John Lennon
4
Let it be
John Lennon / Paul McCartney
5
Yesterday
John Lennon / Paul McCartney
6
Day tripper
John Lennon / Paul McCartney
7
A hard day's night
John Lennon / Paul McCartney
8
Help
John Lennon / Paul McCartney
9
I want to hold your hand
John Lennon / Paul McCartney
10
All my loving
John Lennon / Paul McCartney
1
Yesterday
John Lennon / Paul McCartney
2
Let it be
John Lennon / Paul McCartney
3
Imagine
John Lennon
4
Eleanor rigby
John Lennon / Paul McCartney
5
Hey Jude
John Lennon / Paul McCartney
