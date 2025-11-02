Megaoperação: catarse tem vida curta

Foto: FÁBIO LIMA CANINDÉ-CE, BRASIL,31.10.2025: Operação das forças policiais do Ceará matam sete integrantes do CV em Canindé. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Os chamados especialistas em segurança pública costumam ser rejeitados por quem atua na área. A explicação é, por assim dizer, a mesma para o que ocorre no futebol. Quem está em campo dá de ombros para quem da cabine define qual deveria ter sido a jogada, o passe, o chute, o cabeceio, a escalação. É do jogo. Aliás, dos dois jogos. Há bons analistas ex-policiais e pesquisadores da Academia. E há militantes, para todos os gostos. Quem comenta tem o respeito de quem joga ou escala quando limita a análise ao que é ponderável. O imponderável fica para a realidade do gramado, ou do confronto.

A leitura do que ocorreu no Rio de Janeiro ou em Canindé - com 120 mortos lá e sete cá - tem como elementos à mesa a conjuntura social político-econômica, a estratégia empregada pelas forças de segurança, as perdas de vidas - de agentes do estado e de criminosos - e os riscos oferecidos aos cidadãos inocentes. Em larga medida, o que vem além disso é palanque à direita ou à esquerda, ambos instalados sobre cadáveres.

A esquerda, perdida com a pauta da segurança, fica claramente desconfortável ao lidar com o assunto. Orna estranho ver governadores, como Elmano de Freitas (PT-CE), falando duramente sobre o tema. Na posse do secretário da Segurança, Roberto Sá, disse: "Vocês que estão no crime, tratem de ir embora do Ceará". Caberia perfeitamente na boca de um governador à direita. O goiano Ronaldo Caiado (União) bradou na posse: "O bandido muda de profissão ou muda do Estado de Goiás". Alguma diferença?

Mata-se muito no Brasil. Tanto o crime como a polícia. Para ambos, a lei deve ser o guia. Há uma série de razões a explicar por que as polícias matam em confrontos. A principal delas é o elementar: existe um confronto. No caso do Rio e de Canindé - as informações não questionadas mostram - contra gente muito bem armada. Havia fuzis, pistolas, granadas, farta munição e contingente expressivo.

Decerto, isto não elimina sob nenhuma hipótese seguir o trâmite legal de periciar, abrir inquérito e atestar a legalidade das mortes. No Rio, a remoção dos corpos acabou por comprometer este curso. Na prática, a imagem forte serviu de argumento para questionar as forças policiais, mas também foi trunfo para os quem atirou. A cena foi alterada.

A despeito das circunstâncias da matança - a destacar a perda dos quatro policiais - não se pode discutir a pertinência da operação, mas o modo da execução e o que não vem depois. O caos instalado no dia demonstrou que o Estado não estava preparado para mitigar as consequências do ataque. Houve vias fechadas, ônibus tomados para barricadas, escolas sem aula e pessoas sem condução para retornar para casa. Isso precisava ser evitado.

O que vem depois?

A catarse coletiva com a megaoperação da polícia fluminense e com a ação da polícia cearense tem vida curta. Passada a operação policial, o cenário não muda. O Estado continua ausente naquilo que não é polícia. O esgoto corre. As favelas dominadas pelas facções e milícias clamam pela presença do Estado, não apenas do seu braço armado. A vida miserável gera hordas de novos criminosos e novas operações, com mais mortes.

Polícias há várias

Tem a polícia do enfrentamento e a polícia da prevenção, a comunitária. A vibração das PMs Brasil afora não costuma gostar do comunitário. No Rio, tratou-se de desidratar a ideia de ocupação, com as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). José Mariano Beltrame, o secretário da Segurança de 2007 a 2016, idealizador das UPPs, alertava: "A polícia é o primeiro passo. Depois tem que vir o Estado. Se não vier, a UPP vira só uma base de policiamento."

No Ceará, vibra-se com o Raio, mas enterrou-se o Ronda do Quarteirão. Depois foi lançado o chamado Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac). Mas se fala nele.

CÂMERAS E DADOS

Koruja é o olho do dono na porta da loja

Foto: DIVULGAÇÃO Patrícia Couto: olho do dono no perfil do público que vai à loja

Quando Patrícia Couto tinha a Planeta Brinquedo, ela brincava com o desejo de enxergar os pontos de vendas mais a fundo. Quantos clientes entravam nas lojas e quantas vezes por ano, por exemplo. Depois de vender a empresa, achou que era hora de fazer do desejo um negócio. Conheceu a tecnologia, pesquisou, estudou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e abriu o olho para um novo segmento. Nasceu a Koruja. "A gente se posiciona como o olho do dono. No e-commerce, ele sabe tudo, de onde veio, quanto tempo ficou no site, resgata carrinho que abandonou. No varejo físico não havia nada". A empresa trabalha no B2B e oferece aos clientes uma série de informações a partir de câmeras instaladas em pontos estratégicos. Patrícia explica que as pessoas nunca são identificadas nos relatórios, mas os perfis servem para indicar quem são. Hoje atua em Fortaleza, Rio, Goiânia, BH e Uberlândia. A equipe da Koruja está em São Paulo. Ele tem ido lá a cada 15 dias, enquanto não migra de vez. Um dos clientes foi a Polícia Rodoviária Federal. A PRF queria saber do perfil dos romeiros que a pé se dirigem à Aparecida, em São Paulo, pela Via Dutra. A Koruja pôs câmeras em seis pontos de pedágio de 30 de setembro a 14 de outubro. Já fez uma feira do livro em São Paulo. Além dos clientes esporádicos, também atende fixos, como Moura Dubeux, Ri Happy e Bebêtenkitê.



ABSOLUTE CINEMA

BNDES tem 565 candidatos a financiamento

O Edital de Cinema do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) encerrou o período de inscrições na segunda-feira, 27 de outubro, com 565 interessados. É número de cinema. Na última edição, em 2016, 358 projetos se inscreveram, maior número de inscritos até então. O orçamento é de R$ 15 milhões. O BNDES vai patrocinar 25 obras longas-metragens. Cada filme receberá patrocínio de R$ 600 mil, condicionado ao compromisso de exibição pública em cinema ou plataforma de streaming entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026.

RECUPERAÇÃO (JUDICIAL)

Uma luz para o lanterna da Série A

A Justiça de Pernambuco homologou o Plano de Recuperação Judicial do Sport Club do Recife, hoje na lanterna da Série A. A homologação do plano, aprovada pela 27ª Vara Cível da Capital, pela juíza Ana Carolina Fernandes Paiva, chancela judicialmente os termos negociados com os credores e estabelece um novo regime de pagamento das dívidas. Com isso, as obrigações anteriores à recuperação são renovadas, ou seja, substituídas pelas condições previstas no plano. Os credores deixam de poder cobrar os débitos originais e passam a se submeter às novas regras, prazos e valores definidos judicialmente. O advogado Armin Lohbauer, especialista em Contencioso Cível do escritório Barcellos Tucunduva Advogados, diz que a homologação do plano marca um divisor de águas. Na prática, funciona como um contrato judicialmente chancelado, uma espécie de confissão de dívida que vincula todas as partes e cujo cumprimento é obrigatório pelo devedor.



CINEMA CEARENSE

"O filho único do meu pai 2" estreia em 2026

Foto: DIVULGAÇÃO Jotapê Lima comédia escrita, dirigida e protagonizada por ele é a continuação do longa lançado em 2021 nos cinemas

As filmagens de "O Filho Único do Meu Pai 2" entraram na reta final. A comédia, escrita, dirigida e protagonizada por Jotapê Lima, é a continuação do longa lançado em 2021 nos cinemas e que hoje está disponível em plataformas de VOD. Na nova trama, o agora chef Lucas busca consolidar sua nova vida ao lado de Déborah, até que o retorno inesperado de sua ex-noiva Desirée muda tudo. Para complicar, ele precisa enfrentar novamente as intromissões do pai Antônio, enquanto luta para salvar tanto seu relacionamento quanto o restaurante. A produção é uma parceria entre a Sinfronio Produções e a D1 Realizações, de Danilo Carvalho. O chargista Sinfrônio (pai de Jotapê) é produtor associado. O elenco traz nomes como Fernando Cattony, Robério Diógenes (de "O Agente Secreto", Beatriz Feitosa e Mateus Franklin. O patrocínio master é da Cialne e da Sabor & Vida. Estreia em 2026.

SPARK

GM e Uber vão facilitar carro elétrico montado no Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO Chevrolet Spark EUV 2026: montagem em Horizonte

A General Motors e a Uber anunciam parceria para facilitar o acesso de motoristas parceiros a veículos elétricos no Brasil. Motoristas que utilizam a plataforma da Uber poderão comprar o Chevrolet Spark EUV, o novo SUV compacto 100% elétrico da marca, com descontos especiais de até 10% ou financiamento com taxa a partir de 0% ao mês.Ademais, a Uber dará cashback de até R$ 6.840,00 para os 300 primeiros compradores do Spark. A meta é por na rua entre 300 e 500 novos veículos elétricos em operação até o fim deste ano. Até o fim do próximo ano, 2,5 mil unidades. O modelo será montado em Horizonte (CE). A GM fechou com a brasileira Comexport para montar o veículo em regime SKD (Semi Knock-Down) na antiga fábrica da Troller. Usará kits pré-montados da China. Tem motor elétrico de 102 cv e bateria de íons-lítio de 42 kWh, com autonomia prometida de até 258 km.

horizontais

Ari - A EY (Ernst & Young forever) anunciou Ari de Sá Neto, fundador e CEO da Arco Educação, como o representante master do Brasil na etapa global do programa, o EY World Entrepreneur Of The Year. Será em maio de 2026, em Mônaco.

Não - Leitor da Coluna recebeu assim da gerente do Bradesco: "Sua gerente está precisando que valide o cartão de crédito que está no seu app. Falta só o seu cartão pra meta dela, consegue ajudá-la validando agora?". Resposta dele: não. Ele achou que a meta era mais importante do que ele.

Zona Azul - Em um quadro de humor na Internet, a personagem fala de ideias "geniais" para ganhar dinheiro e descreve o Zona Azul. Aponta como forma engenhosa de faturar em cima de área pública. Ocorre que Zona Azul é um artifício para gerar rotatividade de vagas. Pelo sistema existir, as vagas são mais democratizadas. A distorção que há é outra: os flanelinhas.

R$ 7,29 bilhões - A superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, diz que as operações de financiamento pelo Banco no Estado cresceram 7,1%, entre janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2024. Foram mais de 1 milhão de contratos assinados, até setembro. Em valores, os créditos chegam a R$ 7,29 bilhões.

Horizonte - Horizonte realiza a Expo Horizonte 2025 de quinta a domingo, na Praça de Eventos do Mercado Público. Anuncia espaço para pequenos empreendedores e grandes empresas, além de atrações musicais e gastronômicas.

Jurisprudência - A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu na Justiça sentença que obriga a empresa Agrícola Xingu S.A. a indenizar o INSS pelas despesas causadas com a concessão de benefício previdenciário a dependentes de um segurado falecido em acidente de trabalho.

BNDES financia mais carros - A partir de 2026, todo novo modelo Volkswagen desenvolvido e fabricado na Região América do Sul terá versões eletrificadas. O BNDES aprovou financiamento no valor total de R$ 2,3 bilhões para a alemã. Foca na estreia dos modelos híbridos em todas as suas modalidades - híbridos leves, híbridos e híbridos plug-in. Então, bom seria ver o País pondo mais energia no transporte coletivo.

Morce-GO - O Morce-GO Vermelho - Goiás Horror Film Festival chega à sua 9ª edição. Vai desta quinta-feira, 30, até hoje, 2. São 37 títulos entre longas e curtas, nacionais e estrangeiros. O Ceará participa com o curta-metragem "O abismo de Ouroboros", de Bruno Santos.

Educação - Na próxima quarta-feira, 5, às 18h30min, a TreeHouse vai reunir convidados para apresentar como anda a obra da sede do Ensino Fundamental e do material pedagógico TreeHouse by Sphere.

CLT - Graças a Getúlio Vargas, o redator da Coluna sai em imerecidas férias de 30 dias. Do O POVO e da rádio O POVO CBN.

