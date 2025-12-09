Logo O POVO+
Marisa Monte fará show em Fortaleza em 2026
Foto de Jocélio Leal
Data e local serão anunciados até esta quinta-feira, 11
FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-12-2023: Marisa Monte. Reveillon na Praia de Iracema 2023, Reveillon com 3 dias de festa. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) (Foto: AURÉLIO ALVES)
Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 30-12-2023: Marisa Monte. Reveillon na Praia de Iracema 2023, Reveillon com 3 dias de festa. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Marisa Monte fará show em Fortaleza em 2026. Até quinta-feira, 11, será anunciada data e local. A cantora divulgou nesta segunda-feira, 8, em sua conta no Instagram que a turnê vai a Recife e Salvador, mas não havia confirmado Fortaleza.

Recife será no dia 14 de março na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, e Salvador em 28 de março, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. No post oficial da turnê, a produtora T4F dizia apenas: "Depois de emocionar mais de 120 mil pessoas em BH, Rio, SP, Curitiba, Brasília e POA, PHONICA agora chega ao Nordeste".

