Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Marisa Monte fará show em Fortaleza em 2026. Até quinta-feira, 11, será anunciada data e local. A cantora divulgou nesta segunda-feira, 8, em sua conta no Instagram que a turnê vai a Recife e Salvador, mas não havia confirmado Fortaleza.
Recife será no dia 14 de março na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, e Salvador em 28 de março, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. No post oficial da turnê, a produtora T4F dizia apenas: "Depois de emocionar mais de 120 mil pessoas em BH, Rio, SP, Curitiba, Brasília e POA, PHONICA agora chega ao Nordeste".
