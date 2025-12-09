Ponte dos Ingleses suporta multidão, mas autorização era para apenas 200

Foto: INSTAGRAM WAV.EVENTOS WAVSunset aconteceu no domingo, 7

A imagem da Ponte dos Ingleses lotada em um evento de música eletrônica no domingo, 7, viralizou nas redes sociais por duas razões. Pela beleza e pela preocupação. "Será que essa ponte aguenta?", foi uma pergunta recorrente. A Coluna apurou que sim. Aguenta bem. Contudo, a Prefeitura encerrou o evento mais cedo porque o aval para o evento previa apenas 200 pessoas.

Procurada pela rádio O POVO CBN, a Secretaria Regional (SER) 12 confirmou que o evento desobedeu o acertado."O evento realizado na Ponte dos Ingleses, no último domingo (07/12), não ocorreu conforme o Termo de Permissão de Uso do Espaço Público (TPU) concedido, onde o público estimado inicial era de 200 pessoas, podendo chegar a 700 de forma rotativa".

Uma fonte que atuou na obra de reforma da Ponte, concluída e entregue no dia 25 de agosto de 2024, um domingo, disse:"A estrutura da ponte suporta a carga da lotação plena do espaço, conforme inclusive foi visto empiricamente durante o evento".

Pelas contas, sete mil pessoas com traquilidade. A carga mais critica seria uma super onda, empurrando com extremo rigor a estrutura. Ademais, também suportaria uma lâmina de 30 cm em cima. Uma referência seriam 300 kg por m2. Isso daria tipo quatro pessoas

De todo modo, a questão é outra. Trata-se de um local confinado, com apenas uma entrada e uma saída. Isso tem que ser levado em conta para o quantitativo de pessoas a serem autorizadas durante os eventos. Imagina um tumulto ou algo parecido com aquela multidão querendo sair da ponte toda ao mesmo tempo, ia acabar tendo gente caindo pelas laterais no mar.

Segundo a Regional 12, uma equipe esteve no local e, diante do descumprimento dos termos pactuados com a empresa organizadora, dialogou com os responsáveis para que o evento fosse encerrado antecipadamente, cerca de duas horas antes do previsto. "O encerramento ocorreu de forma tranquila".

O uso de espaços públicos para eventos é autorizado mediante solicitação formal à Central de Acolhimento das Secretarias Regionais, conforme previsto no Código da Cidade de Fortaleza (Lei Complementar nº 270/2023), que estabelece as regras para utilização de áreas públicas e para a emissão de TPUs.

O Termo define as normas a serem cumpridas, que incluem controle de público, organização do acesso, ordenamento do espaço e atendimento às condições operacionais, sempre considerando o caráter público do local. A empresa promotora é responsável por garantir as medidas de segurança e o cumprimento integral das regras estabelecidas na autorização.

"A divulgação e a comunicação prévia sobre o evento também seguem diretrizes estabelecidas no TPU e são de responsabilidade do organizador, que deve garantir informações adequadas ao público e planejamento compatível com o uso do espaço", diz a nota.

Em postagem no Instagram, a produtora Wav, responsável pelo evento, comemorou a realização: "Esse vídeo dispensa legenda. Nós moramos na melhor cidade do mundo, sem mais! Obrigado, Fortaleza".

E agradeceu à SER 12: "Registramos também nossa gratidão à @prefeituradefortaleza, por meio da Regional 12, e à Secretaria de @turismoemfortaleza pela parceria e colaboração que transformaram o dia de hoje em um momento histórico para nossa cidade.".