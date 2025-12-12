Marisa Monte em Fortaleza será dia 7 de março, no Marina Park

Foto: AURÉLIO ALVES Marisa Monte se apresentou no Réveillon de Fortaleza em 2023

O show de Marisa Monte em Fortaleza, na turnê Phonica, será no dia 7 de março de 2026, no Marina Park Hotel. A Pré-venda começa na segunda, 15, às 12h, e a venda geral na quarta, 17, às 14 horas.

Como já anunciado, Recife será no dia 14 de março na área externa do Pernambuco Centro de Convenções, e Salvador em 28 de março, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Na terça-feira, a Coluna havia confirmado a apresentação. Na segunda-feira, 8, em sua conta no Instagram, Maria havia postado que a turnê vai a Recife e Salvador, mas não havia confirmado Fortaleza.