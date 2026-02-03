Venda de veículos novos e usados cai 24,5% em janeiro

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
As vendas de veículos seminovos e usados iniciou 2026 com uma queda de 24,5% em relação a dezembro. Em todo o País, foram vendidas 1.340.333 unidades em janeiro São dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).
A marcha à ré é considerada natural pela entidade por conta às despesas típicas de início de ano (IPVA, IPTU e matrículas escolares) e ao período de férias. O número ainda é 9,3% superior ao registrado em janeiro de 2025.
No ano passado, o setor atingiu recorde histórico de vendas. O presidente da Fenauto, Everton Fernandes, afirma que a oscilação já era esperada neste momento. "Tivemos um resultado excepcional em 2025. É natural que o mercado passe por essa estabilização no período que antecede o Carnaval. Mesmo com um calendário desafiador em 2026, que inclui Copa do Mundo e eleições — eventos que tradicionalmente alteram o ritmo do comércio —, estamos confiantes na continuidade dos bons negócios."
Apesar das incertezas macroeconômicas e do calendário político e esportivo, a expectativa de Everton é que o setor mantenha o fôlego.
No mês de janeiro, o ranking dos mais procurados se comportou assim:
VW - GOL 56.314
GM - ONIX 35.084
HYUNDAI - HB20 34.114
FIAT - STRADA 29.746
VW - SAVEIRO 17.766
TOYOTA - HILUX 14.519
HONDA - CG150 71.096
HONDA - BIZ 34.201
HONDA - NXR150 24.527
VOLVO - FH 2.291
FORD - CARGO 1.886
FORD - F4000 1.070
