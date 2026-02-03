Venda de veículos novos e usados cai 24,5% em janeiro

Foto: Divulgação: Fiat Fiat Strada teve 29.746 unidades vendidas em janeiro e liderou entre comerciais leves

As vendas de veículos seminovos e usados iniciou 2026 com uma queda de 24,5% em relação a dezembro. Em todo o País, foram vendidas 1.340.333 unidades em janeiro São dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

A marcha à ré é considerada natural pela entidade por conta às despesas típicas de início de ano (IPVA, IPTU e matrículas escolares) e ao período de férias. O número ainda é 9,3% superior ao registrado em janeiro de 2025.

No ano passado, o setor atingiu recorde histórico de vendas. O presidente da Fenauto, Everton Fernandes, afirma que a oscilação já era esperada neste momento. "Tivemos um resultado excepcional em 2025. É natural que o mercado passe por essa estabilização no período que antecede o Carnaval. Mesmo com um calendário desafiador em 2026, que inclui Copa do Mundo e eleições — eventos que tradicionalmente alteram o ritmo do comércio —, estamos confiantes na continuidade dos bons negócios."

Apesar das incertezas macroeconômicas e do calendário político e esportivo, a expectativa de Everton é que o setor mantenha o fôlego.

No mês de janeiro, o ranking dos mais procurados se comportou assim:

AUTO

VW - GOL 56.314

GM - ONIX 35.084

HYUNDAI - HB20 34.114

COMERCIAIS LEVES

FIAT - STRADA 29.746

VW - SAVEIRO 17.766

TOYOTA - HILUX 14.519

MOTOS

HONDA - CG150 71.096

HONDA - BIZ 34.201

HONDA - NXR150 24.527

COMERCIAIS PESADOS

VOLVO - FH 2.291

FORD - CARGO 1.886

FORD - F4000 1.070