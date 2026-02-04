Primeiros ônibus com novo padrão chegam em março

Foto: BANCO DE DADOS / O POVO Na foto: Empresa de transporte CTC

Os primeiros ônibus urbanos de Fortaleza com novas cores devem começar a chegar já no início de fevereiro. A nova pintura será adotada em todos os veículos fabricados a partir deste ano.

A Prefeitura tinha uma inspiração e uma paleta de cores. Daí em diante deu liberdade às empresas para definirem a padronagem.

Nesta hora não e só estética, mas também durabilidade. Cores que durem mais sem modificação, mais fáceis de retocar quando necessário.

No passado, cada empresa adotava uma cor diferente. Cialtra era meio avermelhada, Viação Bons Amigos (VBA) era azul marinho (chamavam de Viação Base Aérea); ônibus da estatal municipal CTC era azul, amarelo e branco; Maraponga era marrom; Autoviação São Vicente de Paula era verde, assim como a Iracema.

Também tinha o verde da São José de Ribamar e o azul e branco com detalhes em vermelho da Transpessoa, além do vernmelho e branco da São Cristovão.

As cores faziam parte da paisagem urbana da Cidade e ainda mexem com a memória dos 50+.