Novo presidente da Unimed quer mais rede própria e diretoria do mercado

Foto: Anderson de Deus/Unimed Fortaleza/Divulgação ￼FLÁVIO Ibiapina foi eleito presidente da Unimed Fortaleza com mais de 70% dos votos

O presidente eleito da Unimed Fortaleza, Flávio Ibiapina, pretende ampliar a rede própria da cooperativa nos seus quatro anos de mandato (2026-2030). Mira a Região Metropolitana, com novas unidades em Eusébio e Caucaia - já tem em Maracanaú. Segue assim uma diretriz já em curso, dona do maior hospital das Unimed do Brasil, o Hospital Unimed (antigo HRU), do Hospital Unimed Sul (HUS) - aberto em 2022 - e de uma teia de pontos de atendimento a incluir um pronto atendimento para baixa complexidade na Aldeota (Santos Dumont) inaugurado em 2024, oito clínicas, uma clínica de atenção primária e 11 pontos de coleta do laboratório próprio.

Flávio defende que a Unimed Fortaleza tenha uma diretoria executiva de mercado. Hoje, apenas médicos cooperados podem ser diretores - com a exigência de alguma formação em gestão. Para ele, seria um avanço separar o conselho de administração da diretoria, a ser escolhida pelo conselho."Vai requerer uma discussão ampla, uma mudança de cultura e de estatuto". Ele cita a Unimed Porto Alegre como exemplo de quem já faz isso. "Se serão médicos, é outra questão, mas é um debate necessário a ser amadurecido".

Atrair pacientes e médicos

O novo presidente assume a cooperativa em um cenário que ele desenha assim: de um lado um fenômeno global que envolve o envelhecimento populacional, o aumento dos casos de câncer - também em idades mais precoces - e da judicialização como pressões de custo.

Ademais, aponta as incertezas regulatórias, com discussões para regulamentar ainda mais os reajustes de planos coletivos. “Temos que equilibrar a balança porque administramos um fundo coletivo para empregar bem com equilíbrio do custo assistencial, um desafio que na saúde suplementar é ainda maior".

Olhando para dentro, ele destaca o papel da cooperativa médica como oportunidade de mercado e remuneração digna. As margens em cooperativa são de até 3% - o obtido no ano passado, segundo ele. E o que fazer quanto a indisponibilidade de médicos mais concorridos no mercado para os clientes? Flávio pondera que os médicos mais conceituados não deixaram a cooperativa.

"O que há é indisponibilidade de agenda e até de valorização da consulta e acabam não tendo espaço para a consulta de primeira vez". A estratégia, diz Flávio, será a Unimed pagar um valor diferenciado da consulta de primeira vez, como forma de atrair o interesse dos médicos. Era uma promessa de campanha dele.

Uma mancha e um vexame

É um vexame a incapacidade da Cagece de dar respostas consistentes para as manchas de poluição a aflorar no mar do Mucuripe e Praia de Iracema sempre que há uma chuva mais forte. A estatal e sua parceira Ambiental Ceará não têm poder de polícia, mas não dão respostas técnicas à altura.

Como O POVO mostrou, em 27 de janeiro a água apareceu escurecida perto da galeria pluvial do Parque Bisão, por onde passa o riacho Maceió, com odor forte sentido no calçadão do Mucuripe. Desta vez foi anunciado um grupo técnico formado por Governo do Estado e Prefeitura para investigar as causas e montar um plano de ação diante da suspeita de ligações clandestinas na região. Sim, um grupo técnico.

Chineses da Bahia

BYD Dolphin, King e Song Pro são veículos da BYD com parte de sua produção feita no Brasil. Nesta semana, a Rádio O POVO CBN esteve na fábrica da marca em Camaçari, na Bahia. Inaugurada em outubro de 2025, a fábrica já produziu cerca de 25 mil veículos. O modelo é o SKD - o carro vem semi-montado. Tal qual a GM faz em Horizonte, no Ceará.

Horizontais

Arquitetura - O 22° Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA) acontecerá de 11 a 14 de agosto em Fortaleza.

Freio - As vendas de veículos seminovos e usados iniciou 2026 com uma queda de 24,5% em relação a dezembro no País. Dados da Federação Nacional das Revendedoras (Fenauto).



