Correios querem levantar R$ 1,5 bi com vendas de imóveis; leilões começam dia 12

Foto: Joédson Alves/ Agência Brasil Estatal também abriu programa de demissão violuntária

Os Correios pretendem arrecadar R$ 1,5 bilhão até dezembro com a venda de imóveis em todo o País. Os primeiros leilões estão programados para os dias 12 e 26 próximos, com a oferta inicial de 21 imóveis, em certames 100% digitais, abertos a pessoas físicas e jurídicas. Dos imóveis, seis estão no Ceará: um prédio comercial na Aldeota, em Fortaleza, além de ativos nos municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catarina, Iguatu e Santana do Cariri. Os lances iniciais que variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões.

Além do Ceará, os certames em andamento contemplam imóveis localizados nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. O portfólio inclui prédios administrativos, antigos complexos operacionais, terrenos, galpões, lojas e apartamentos funcionais.



O Plano de Reestruturação pretende reduzir custos fixos e recompor a capacidade de investimento. Depois dos primeiros 21, outros imóveis ociosos também entrarão no processo de alienação.



Todas as informações sobre os leilões, incluindo editais, descrição detalhada dos lotes com fotos, condições de participação e cronograma atualizado, estão disponíveis aqui e aqui.



Em crise financeira sem precedentes, os Correios abriram prazo para funcionários pedirem demissão. O plano de demissão voluntária compõe o programa de recuperação dos Correios. A meta é cortar 15 mil dos cerca de 90 mil contratados. Há também a redefinição de cargos, alterações nos planos de saúde e na previdência. A ideia é economizar R$ 2 bilhões por ano a partir de 2027.