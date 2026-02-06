Logo O POVO+
Mercado de academias está focado
O disputado mercado de academias brasileiro, bastante acirrado na praça de Fortaleza, com redes locais e nacionais, deverá entrar no plano de treino da australiana F45 Training, cuja meta é abrir 1 mil unidades no Brasil
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06-03-2025: Ana Holanda, 61 aposentada junto com o educador físico, Breno Oliveira, 30 em exercícios de musculação com o equipamento do tratamento de Fribromialgia para o Ciência & Saúde. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)
O mercado de academias no País está longe de esmorecer. E em Fortaleza tampouco. A praça já viu muita gente fechar quando da expansão da Smart Fit e viu a rede de Edgard Corona suar com a entrada de Selfit (21 unidades hoje no Ceará), Bluefit (duas) e a ascensão da cearense Greenlife - com mais de 20 unidades, foco também no público AB e atuação também em São Paulo. Afora, por exemplo, ver outra cearense, a Ayo, se consolidar no AB e a chegada da Bodytech. E ainda tem uma onda de academias 24 horas, como a paulista Gaviões.

E agora, correndo na esteira entra a F45 Training. Chegou ao Brasil este mês com unidades no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) e São Paulo (Moema). A rede australiana de estúdios funcionais, conhecida por treinos de 45 minutos de alta intensidade, planeja uma expansão intensa. No treino, tem meta de mil unidades no Brasil por meio de franquias.

 

