Mercado de academias está focado

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
O mercado de academias no País está longe de esmorecer. E em Fortaleza tampouco. A praça já viu muita gente fechar quando da expansão da Smart Fit e viu a rede de Edgard Corona suar com a entrada de Selfit (21 unidades hoje no Ceará), Bluefit (duas) e a ascensão da cearense Greenlife - com mais de 20 unidades, foco também no público AB e atuação também em São Paulo. Afora, por exemplo, ver outra cearense, a Ayo, se consolidar no AB e a chegada da Bodytech. E ainda tem uma onda de academias 24 horas, como a paulista Gaviões.
E agora, correndo na esteira entra a F45 Training. Chegou ao Brasil este mês com unidades no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) e São Paulo (Moema). A rede australiana de estúdios funcionais, conhecida por treinos de 45 minutos de alta intensidade, planeja uma expansão intensa. No treino, tem meta de mil unidades no Brasil por meio de franquias.
