Núcleo do PT lança nota contra decreto de Elmano sobre policiais

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-12-2025: Solenidade de entrega de fuzis e drones à Polícia Militar do Ceará, com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do secretário de segurança do Ceará, Roberto Sá. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) enfrenta agora resistência dentro do PT por conta do decreto que muda o tratamento dado aos envolvidos em ocorrência de ações policiais no âmbito dos inquéritos de lesão corporal ou morte decorrente de intervenção policial. Integrantes do Núcleo de Base Américo Barreira, de Fortaleza, lançaram uma nota. "A mudança de denominação significa, na prática, uma medida protecionista para muitas ações policiais delitivas, desrespeitando todo um ordenamento jurídico, em que um dos pilares é o Código de Processo Penal", diz o texto. Eles se declaram surpreendidos com o teor do decreto n° 37.130/2026.

No nucleo estao dentre outros Valton Miranda, Mário Mamede, Geraldo Accioly, Nilton Albuquerque e Ecila Albuquerque. Pelo decreto, os agentes de segurança investigados nesses casos, passam a ser denominados interventores, enquanto as vitimas deverão ser qualificadas como opositores. "O mais grave, é que esta postura corporativa fere os valores inscritos na Constituição de 88 relativos aos princípios fundantes do Estado Democrático de Direito", prossegue.

Nesta sexta-feira, 13, Elmano justificou a mudança na nomenclatura como uma "manifestação concreta de senso de Justiça”. A fala foi durante a saída de 9,3 mil agentes de segurança para a operação do Carnaval em cerca de cem municípios cearenses, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Diz ainda a nota: "A segurança da(o) cidadã(o) se garante quando a autoridade fica circunscrita ao cumprimento da estrita legalidade, especialmente em relação ao destacamento de forças policiais armadas. Negar o princípio da presunção de inocência para as pessoas abordadas, não assegurar a ampla defesa, não resguardar a proteção imperativa da integridade física e psicológica de todos(as), atenta a ordem política e jurídica do país".

Afirma ainda a nota: "Por tudo isso, entendemos que este decreto é um retrocesso jurídico, político e social, pois termina por autorizar que a violência seja seletiva, e continue a punir pobres e pretos na periferia aprofundando o abismo social. O Brasil já foi denunciado pela jurisdição internacional de direitos humanos em decorrência da ação violenta do nosso sistema policial".

Acrescenta: "Todos os estudiosos mais respeitados do sistema de segurança do Brasil sabem da necessidade de repensar o nosso modelo de segurança pública em consonância com os valores de uma sociedade democrática. É preciso superar a cultura e as estruturas da punição brutal contra a população pobre, herdadas da ditadura militar e ainda presentes em nosso país, ao mesmo tempo que precisamos reconstruir as bases do sistema de segurança segundo a nossa Constituição Cidadã, com a universalidade ética do respeito à vida e à dignidade do ser humano".

Avança o texto: "Este é o princípio que orienta a nossa utopia, direciona a nossa luta e faz a bandeira vermelha com a estrela de cinco pontas ser motivo de orgulho para a nossa militância. É o sonho e a esperança de um país com justiça social que alimenta a nossa gente para construir o Partido dos Trabalhadores".

E conclui: "Solicitamos por fim ao Governador Elmano de Freitas, que reveja seu Decreto, pois este

não é compatível com o projeto político e o programa do Partido dos Trabalhadores. Núcleo Américo Barreira - Fevereiro de 2026"