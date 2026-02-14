O PT é obstáculo para o Brasil, diz Maílson

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Posse da direção do PT Fortaleza: Para Mailson, falta uma esquerda moderna ao País

O economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, 83, não deve frequentar bares ou blocos de carnaval petistas. Suas opiniões sobre a história recente e atual do País, bem como o cenário futuro atravessam o Partido dos Trabalhadores. Ele aponta o PT como um dos obstáculos para o Brasil se tornar um país rico. Para Maílson - ministro entre 1988 e 1990 - o PT freia a ascensão do País porque tem visão atrasada. Ele conversou com o redator da Coluna na rádio O POVO CBN.

Autor do recém-lançado "O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico?" (Editora Matrix), ele afirma que o PT ainda está preso ao ideário de seu nascimento, nos anos 80 do século passado, com dois objetivos anacrônicos: fazer a ditadura do proletariado, "o comunismo", e manter o controle estatal dos meios de produção. Traduzindo, avesso às privatizações.

Ele reconhece o papel do PT como contraponto à direita brasileira, mas lamenta que o partido não tenha evoluído como fizeram siglas europeias como o PSD alemão, o Partido Trabalhista britânico e o Partido Social Operário espanhol. "Hoje quando há mudança de governo na Europa, não há alteração de coisas básicas como manter o equilíbrio macroeconômico. Os partidos se diferenciam por nuances no campo social, mas não na gestão da economia".

Maílson bate duro no que chama de intervencionismo estatal - a ideia de que o investimento público impulsiona a economia. "O que impulsiona é a produtividade". Para ele, "o Brasil precisa de um partido de esquerda moderno". Ele defende que o País tem um mercado de capitais com capacidade de assumir BB e Petrobras.

6 x 1 seria herança maldita

O paraibano adverte que o fim da escala de trabalho 6x1, trunfo popular do Governo Lula para este ano - vai causar dano sério ao País por reduzir produtividade e aumentar o custo das empresas, podendo gerar perda de empregos. "O mundo inteiro teve redução, mas correspondeu a aumento de produtividade, o que não é o caso do Brasil". Ele afirma que a iminente aprovação será uma herança maldita do presidente Lula.

No combo do que para ele não ajuda está a Constituição de 1988. Ele critica o pensamento dominante na Carta a partir das bancadas de então. Conforme o ex-ministro, os constituintes investiram na ideia de reduzir a desigualdade e a pobreza, mas fizeram por meio dos gastos. "A China tirou 800 milhões da pobreza, sem programas de gastos sociais, impulsionando a economia".

Quatro planos e o real

Ele foi o líder do Plano Verão - lançado em 15 de janeiro de 1989 como alegada tentativa de conter a hiperinflação, na casa dos 80% ao mês, adotando congelamento de preços, a substituição do Cruzado pelo Cruzado Novo (cortando três zeros) e mudanças na correção da caderneta de poupança - mas com o real objetivo de ganhar a eleição presidencial daquele ano, vencida por Fernando Collor.

Para ele, FHC foi determinante para o êxito do Real. "É preciso um líder com capacidade de perceber o momento e assumir a ideia e entender que ela é boa para o País". Outro ponto, enumera: "a ideia genial de dois economistas André Lara Resende e Pérsio Arida, que estudaram quando fizeram doutorado nos EUA o problema das hiperinflações européias". Outra razão, diz, foi a Era Sarney, como fase de grande aprendizado. "Houve quatro planos, todos fracassaram, mas era o estado da arte na época. Tinha dado certo na Argentina e em Israel, mas no Brasil por diversos motivos".

Mas afinal, o Brasil pode ser rico? Ele diz que, em tese, sim. "Porque o Brasil tem um conjunto de fatores e circunstâncias típicas de países que enriqueceram". Cita o sistema financeiro sólido, sofisticado, regulamentado e capitalizado. Todos os países que alcançaram nível de renda alta contaram com o mercado financeiro". Ele não vê o Banco central como suspeito no caso Master. No repertório para ficar rico, ele vê no Brasil a força do agronegócio, responsável por garantir o superávit comercial que eliminou uma fonte de crise do passado, a dívida externa.

CONDOMÍNIOS

Quem paga a conta do elétrico do vizinho?

O mercado brasileiro de veículos leves eletrificados iniciou 2026 em forte ritmo de expansão, com 23.706 emplacamentos em janeiro. O desempenho elevou a participação de mercado (market share) dos eletrificados para 15% sobre o total de 162.484 veículos leves vendidos no País no período. Na comparação com janeiro de 2025 (12.556), houve crescimento de 88% Mas quem paga pela adaptação dos prédios?

O advogado especialista em Negócios Imobiliários, Amadeu Mendonça, sócio-fundador do Tizei Mendonça Advogados Associados, de Recife e com atuação em 16 estados, explica que a definição sobre instalação, rateio de custos e uso das vagas deve passar obrigatoriamente por deliberação em assembleia do condomínio. Cabe o uso rotativo de vagas e fundos de reserva para diluir os custos de adequação.

GESTÃO

Sankhya quer abrir capital

A mineira Sankhya, no Ceará desde 2018, olha para a Bolsa decidida. Pensa fazer um IPO nos próximos cinco anos. A empresa de tecnologia é focada em gestão empresarial e gere a própria vida com apetite alto. Desde que o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) entrou no negócio com R$ 425 milhões, já comprou 10. A Sankhya desenvolve soluções de software para gestão empresarial (Enterprise Resource Planning - ERP) e vende sistemas integrados que ajudam as empresas a gerenciar as operações. O gerente comercial em Fortaleza, Marcelo Vargas, lista do portfólio local clientes como Fornecedora, Vonixx, Cigel e TBM. Ele fechou com duas empresas que hoje estão em terraplanagem no Eusébio (uma de barrinhas de cereal e outra de rações), mas já fecharam com para operar no segundo semestre.

RESIDENCIAL

Ceará mais seguro com apólices

O volume financeiro do seguro residencial no Ceará cresceu 21,14% em apenas um ano, o quarto maior do Nordeste, segundo dados mais recentes da Superintendência de Seguros Privados (Susep). O estado atingiu o montante de R$ 121,3 milhões no período. As famílias ainda desconhecem a relação custo-benefício dos seguros residenciais. Para além da proteção contra incêndio e roubo, inclui assistência 24 horas, com serviços como eletricista, encanador e chaveiro.

CATRACA

Os lobbies contra e a favor do marco legal do transporte

Entidades do setor de transporte estão mobilizadas para rebater o que chamam de falsas afirmações em redes sociais de que o Marcio Legal do setor, na forma do PL nº 3.278/2021, cria novas taxações. O projeto já foi aprovado pelo Senado e está em fase de votação na Câmara. Quem defende nega que haja a imposição de obrigações financeiras a municípios e estados. Ao contrário, definem como segurança jurídica. As fontes extratarifárias de recursos para o transporte público não são tratadas na proposta de Marco Legal porque já estão previstas na Lei 12.587/2012 (Lei da Mobilidade Urbana), aprovada há 14 anos.

O Marco Legal define a separação entre a tarifa pública (paga pelo cidadão) e o custo do serviço, estabelecendo as condições legais para que cada prefeito ou governador decida sobre o nível de subsidio à passagem de ônibus. Se grátis ou nem tanto. O projeto define que gratuidades e descontos tarifários — que hoje correspondem a 22% dos custos das tarifas — sejam custeados por recursos já previstos em lei, sem gerar ônus aos demais passageiros. Hoje no Brasil 256 cidades praticam subsídios públicos para os passageiros. Outras 182 cidades que adotam a tarifa zero.

SERVIÇO

Febraban ensina a não quebrar

O Portal Meu Bolso em Dia Febraban listou dicas para começar 2026 com organização e foco, criando um calendário financeiro para manter as contas sob controle. Permite prever gastos fixos mensais, como aluguel e despesas sazonais, como IPTU, IPVA e aniversários. Dentre as dicas, escolher a ferramenta certa, usando o modelo que melhor se adapta à rotina. Até uma agenda de papel resolve. Sugere identificar as finanças, começando pelas rendas e as datas em que elas caem na conta. Depois, listar as despesas fixas as despesas variáveis.

Aí listam-se as dívidas (caso haja) e as parcelas sazonais, como IPTU e IPVA. A Febraban indica usar cores para diferenciar tipos de gastos (moradia, saúde, lazer) para uma visão mais clara do calendário. Ok, você não fará nada disso.

Horizontais

Duplicar - A anunciada demora para a conclusão da obra do anel viário traz agora pelo menos uma boa novidade: pela primeira vez, eles falam em corrigir (duplicar) o viaduto na BR-116. Quem conhece o projeto e a vida real do trecho sabe ser um gargalo óbvio, não contemplado no projeto em andamento.

Limite- Avança no Congresso português o projeto de lei do PSD de lá a estabelecer medidas de proteção de crianças em ambientes digitais. Em suma, proíbe crianças com menos de 13 anos de ter acesso às redes sociais e outras plataformas online, além de exigir consentimento parental para menores de 16 anos.

Contadores - O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE) fará posse festiva na Assembleia Legislativa.

Chipre - Na agenda do Chipre na Presidência no Conselho da União Europeia, a agenda diplomática no Brasil incluiu receber na Embaixada. O embaixador do no Brasil, Vasilios Philippou, recebeu autoridades e gente do mercado, como o economista Igor Lucena.

Seguro de celular - Às vésperas do Carnaval, cresce a procura por seguros para smartphones no Brasil. O movimento acompanha o histórico de aumento de furtos e roubos de celulares durante grandes eventos e aglomerações.



