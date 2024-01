Seguimos com a missão

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO Parte dos integrantes do Conselho Consultivo de Leitores 2023; os nomes dos conselheiros 2024 serão divulgados nos próximos dias

Edição impressa (da capa ao Vida & Arte, de acordo com a navegação das páginas), portal, OP+ , mídias sociais, YouTube, O POVO CBN, LAB, anúncios/marketing, projetos e leitores. Geralmente, essa é a sequência de observações contidas no comentário interno enviado de segunda a sexta-feira aos profissionais do O POVO.

Os apontamentos e as queixas dos leitores são presentes e sempre bem-vindos. No cenário vigente, as mensagens via WhatsApp são o principal canal de contato e as temáticas são as mais variadas possíveis.

Antes de iniciar esta missão pela primeira vez, no início de 2023, surgiu o receio: "E no dia em que eu não localizar nada para apontar?". Até o momento, não houve um dia que tal fato tenha acontecido. Nem sempre há respostas aos questionamentos, no entanto ao se observar posteriores ajustes em situações semelhantes há o afago de que a observação foi pertinente. Em contrapartida, há falhas recorrentes.

Seguindo essa linha, da mesma forma, ao chegar a sexta-feira, dia de entregar a coluna dominical, há a apreensão: "Qual tema abordar nesta semana?". Excetuando período de férias (ou licença médica), a coluna foi veiculada e os assuntos brotaram. Em algumas semanas, há até mais de um assunto possível, em outras um custo.

Decerto, alguns temas deverão ser contumazes também em 2024: deslizes ortográficos, eventos, projetos, publieditoriais, questões tecnológicas etc. As considerações não são voltadas exclusivamente para as produções jornalísticas. Se tem a marca O POVO, merece um olhar cuidadoso.

Tarefa simples? Longe disso! Uma missão árdua e solitária. Não tenho dúvida de que a possibilidade de refletir sobre o próprio ofício é um privilégio. Uma experiência única e relevante para a carreira de um jornalista. Desde janeiro de 2023, não mais li, ouvi ou assisti a um programa da mesma forma, tanto em veículos do Grupo como externos. O exercício de todo dia é acompanhar com base na visão do leitor/ouvinte/espectador, que não tem o dever de conhecer a rotina e os bastidores das Redações e/ou de um Grupo de Comunicação.

A ombudsman sempre tem razão? Não! O leitor sempre tem razão? Também não! E isso foi possível constatar no decorrer do ano. Entretanto, torço pela vivacidade do cargo.

É natural que críticas resultem em atritos. Ainda mais quando a avaliação é direcionada a jornalistas. A existência do respeito nas relações é uma busca constante. Não há crítica pessoal. A partir do momento em que os profissionais entendem que o ombudsman, seja ele quem for, está cumprindo seu ofício e o resultado é útil para o aperfeiçoamento das produções, torna-se mais simples. Vale lembrar que a tarefa não é movida apenas de "chicotes", há elogios, sim.

Em uma das leituras acerca da função, um dos ombudsmans comentou algo nesta linha: se o profissional finalizar o mandato com, pelo menos, duas pessoas da organização sem falar com você, pronto, é um indicativo de que fez o trabalho direito. Sendo assim: bingo!

Conselho de Leitores

Nos próximos dias, os leitores vão conhecer os integrantes do Conselho Consultivo de Leitores 2024, a ser coordenado pela ombudsman.

A iniciativa, criada em 1998, tem o papel de sugerir pautas, analisar e criticar matérias e demais notícias veiculadas no Grupo. Os nomes são indicados por profissionais da Redação para um mandato de um ano, sendo dois deles reconduzidos. Desta vez, serão reconduzidos o médico Eduardo Jucá e a revisora de texto Marilene Pinheiro.

São perfis diversos que procuram representar a pluralidade de público do O POVO. Indubitavelmente, outra ferramenta do O POVO, que reforça sua pluralidade e representatividade junto ao leitor. Há encontros presenciais, uma vez por mês, e diálogo constante via outros canais de comunicação.

As contribuições são ricas e por vezes rendem temas de colunas publicadas neste espaço. Que assim seja nos próximos meses.

Por fim, caro leitor, como esta é a primeira coluna pública do ano, dá tempo, portanto, de desejar um 2024 profícuo e leve para todos. Apesar de ser um ano eleitoral.