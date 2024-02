Mais vale ser furado do que dar uma barrigada

Foto: Caio César/CMRJ/Direitos Reservados Carlos Bolsonaro é alvo da PF em operação sobre uso irregular da Abin e protagonista da barrigada

Se um é uma busca constante e sinônimo de satisfação, o outro é uma infelicidade, um estrago para qualquer jornalista. Para começar, rápidas definições dos jargões jornalísticos.

Dar furo = noticiar determinada notícia antes de todos, ou seja, ser o autor de exclusivas. Logo, ser furado é noticiar depois.

Barrigada = expressão usada para denominar quando o jornalista noticia algo incorreto.

Pois bem, o assunto surgiu aqui, tendo como gancho o episódio ocorrido no início da semana que passou, mais precisamente no dia 29 de janeiro, quando a jornalista Daniela Lima, do canal por assinatura GloboNews e do g1, informou que um computador da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria sido encontrado entre os pertences do político Carlos Bolsonaro. O assunto, como não poderia deixar de ser, repercutiu e foi reproduzido por uma série de veículos Brasil afora, incluindo O POVO.

No entanto, o computador da Abin foi encontrado na casa de um militar, também alvo da operação, o ex-assessor de Alexandre Ramagem. A mulher do militar em questão é servidora da Abin.

Tão logo o engano foi identificado, a própria jornalista publicou em suas redes sociais: "Boa tarde. O fato: computador da Abin foi apreendido em operação da PF hoje com alvos da operação. O erro: não foi na casa de Carlos, mas na de um ex-assessor de Ramagem tbm alvo da PF. A correção abaixo. Amanhã no Conexão.", em referência ao programa do GloboNews e com link para o portal g1.



Na mesma manhã, O POVO também publicou: "CORREÇÃO: Computador da Abin foi apreendido em casa de militar, e não com Carlos Bolsonaro". É o que tinha a ser feito e o mais rápido possível. A veiculação do ajuste ocorreu tanto no portal O POVO como nas redes sociais do Grupo.

A falha foi uma dádiva para a família e os defensores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Um prato cheio para alegar fake news e perseguição.

A partir desse incidente, é possível destacar pelo menos três temas, que renderiam aulas e aulas nos cursos de Jornalismo: furos x barrigadas; relação e confiança na fonte; checagem dos dados.



Diante da impossibilidade de estar presente em todos os locais do Estado, do Brasil e do mundo, é natural que veículos de comunicação contem com apuração de agências de notícias e/ou correspondentes. O POVO conta com a atuação do jornalista João Paulo Biage, em Brasília, onde é focado nas coberturas do Congresso.

Neste caso específico da operação da Polícia Federal, o editor-chefe de Política do O POVO, Érico Firmo ressalta: "Noticiar operações da Polícia Federal é particularmente complexo, porque a instituição fornece poucas informações oficiais. Mas, desde sempre, vaza muita coisa. No caso em questão, tratava-se de informação da maior relevância, fornecida por jornalista com histórico de confiabilidade, em um veículo de reputação. São critérios que pautam nossa relação com as fontes, ao decidir publicar ou não como recebemos informação, e é o parâmetro para avaliar informações de outros veículos. Trabalhamos com agências de notícias em locais onde não estamos e elas também reproduziram a informação equivocada; O jornalismo é passível de erros. E, em nossa decisão de reproduzir a informação pelo histórico, o erro foi nosso também. Identificado o erro, nossa postura foi corrigi-lo o mais rápido possível, com visibilidade proporcional. E buscar aprimorar processos e critérios a partir do aprendizado. É como lidamos com erros".

Em um ano eleitoral, é esperado que o volume de notícias envolvendo atores políticos cresça substancialmente e com esse aumento seja mantido o rigor na checagem e na seleção do que será publicado.

A concessão de Jeri

Um imbróglio que vinha se arrastando há anos. Eu poderia estar falando acerca de vários deles, mas aqui refiro-me à concessão do Parque Nacional de Jericoacoara. Em 2019, um título "Concessão do Parque de Jericoacoara divide opiniões" mostrava o cenário. Em 2022, dados sobre área a ser concedida. Ano passado, também foi tema da coluna da ombudsman, para citar apenas um.

Enfim, a pendenga foi finalizada após um leilão realizado na sexta-feira, 26 de janeiro. O lance final foi de R$ 61 milhões. Na edição do dia seguinte, 27 de janeiro, O POVO trouxe chamada na capa e matéria "Parque Nacional de Jeri é concedido e tem regras de visitação definidas" com infográfico, detalhando as alterações. Ainda no sábado, 27, um material mais extenso no portal trouxe mais detalhes sobre a novidade.

Seguindo o cronograma, na quinta-feira, 1º, mais uma página. Também com chamada na capa, o conteúdo afirmava que "Comunidade de Jeri fala em abandono atual do Parque e celebra concessão". Desta vez, uma frase bem relevante, até então não dita: "Conforme O POVO apurou, a nova concessionária deve iniciar sua operação no local em março". Mas retomando ao título, chama a atenção a unanimidade positiva relacionada à concessão. À distância, o repórter traz opiniões de "lideranças comunitárias de Cruz e Jijoca de Jericoacoara", de acordo com o abre (texto abaixo do título). O POVO tinha que ter ido lá! Certamente, encontraria uma voz contrária, tal qual a do ex-secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

Arialdo concedeu entrevista ao O POVO no domingo, 28, e à rádio O POVO CBN, na segunda-feira, 29. Para ele, "(o governador) Elmano traiu o turismo com concessão e acabaram com Jericoacoara". Só indo até lá, fuçando, apurando, o repórter conseguiria aprofundar a questão e captar a real percepção dos moradores.

Ademais, a concessão repercutiu em editorias e plataformas variadas, mas cadê o editorial (expressa a opinião do veículo) do O POVO? Até a entrega desta coluna, uma semana após a realização do leilão, ainda não havia sido feito.