Jornalismo x Entretenimento

Foto: Reprodução/Globoplay Karine Alves e Alex Escobar coordenaram diretamente do estúdio a comunicação com os influenciadores que estavam cobrindo a avenida

O vínculo e a dicotomia entre ambos não são novos, mas de alguns anos para cá tem sido mais perceptível a junção entre os dois polos.

O "gancho" mais recente para tratar o assunto é o Carnaval 2024, mais precisamente a cobertura dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que contou com um time composto pelos ditos influenciadores digitais, escalados para realizar as entrevistas no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, substituindo os jornalistas que executavam o papel.

A referida cobertura foi transmitida pela TV Globo e a estratégia dividiu opiniões. "Burocraticamente", a ação migrou do Jornalismo para a área de Esportes Entretenimento, setores distintos na organização. A segunda permite mais flexibilidade no quesito publicidade na emissora.

As críticas foram amplas, a começar pela falta de informações básicas, como a trajetória das escolas ou perguntas rasas feitas à plateia, no decorrer dos desfiles. O episódio funciona como um alerta para a chamada "mídia tradicional". Estaria essa perdendo espaço? Vale tudo pelo engajamento nas redes sociais? É notório que faltou informação de qualidade para os telespectadores. Portanto, nem tudo o que é tradicional é necessariamente ruim.

Todavia, a Globo errou? Depende! Se o foco era o entretenimento e a busca de identificação com o público que cada vez menos tem visto TV aberta em comparação às redes, foi no ponto. A emissora convidou nomes como Vitor Dicastro, que se apresenta como "ator, apresentador, comentarista, escritor, youtuber, influencer e ativista". Matérias dão conta de que a aposta nos influenciadores não deu tão certo assim, registrando audiência bem abaixo dos últimos anos. Mesmo assim, o diretor da área de entretenimento da TV Globo, Boninho, rebateu as análises e disse à revista Veja que não estava "nem aí".

Ainda na segunda-feira, 12, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) publicou uma nota de repúdio: "Ao abrir mão de repórteres, a emissora detentora do direito comercial de transmissão deixou as/os espectadores sem informações cruciais sobre a festa…A Fenaj exorta o público a reconhecer o valor inestimável do jornalismo na promoção da informação precisa e na preservação da memória coletiva. Ao valorizarmos o trabalho das/dos jornalistas durante o Carnaval, fortalecemos não apenas a liberdade de imprensa, mas também a nossa compreensão mais profunda das complexidades culturais e sociais que moldam essa festividade tão emblemática".

Cenário local

Não precisa ir muito longe. Faz parte do nosso cotidiano presenciar situações inimagináveis, se voltássemos há alguns anos, no que diz respeito à vestimenta ou posturas de âncoras e repórteres. Há cerca de duas décadas, durante as aulas de "Telejornalismo", do curso de Jornalismo, uma das regras básicas para os homens era zero barba e nada de brinco, para as mulheres nada de acessório ou maquiagem "pesada". A ideia era: o foco é a notícia, não você. Uma lição dada (e ressaltada) pela saudosa professora e jornalista Tânia Furtado. Sim, a premissa continua, mas que bom que algumas regras foram atualizadas e por que não apresentar um noticiário usando tênis ou exibindo tatuagens?! Os tempos mudaram e vão continuar mudando.

No entanto, há formas e formas de "entrar na história", inclusive "Entrei na História" é o nome de uma seção que O POVO veicula(va), mostrando experiências dos repórteres nas mais variadas situações, seja jogando uma partida de paintball, seja enfrentando uma fila gigantesca para conseguir uma consulta médica. A proposta é que o repórter compartilhe sua vivência com os leitores. É Jornalismo.

Entretanto, ao gravar um vídeo ou em uma entrada ao vivo, há necessidade de o repórter cantar um trecho de uma música ou exibir o seu desempenho ao demonstrar a coreografia do momento? Aí partimos para o entretenimento. Sem falar nos excessos de "memes" em matérias. A audiência é múltipla. Será que determinada "sacada" vai comunicar de forma eficaz para os mais diversos públicos? Vale a reflexão antes de apertar o "publicar" ou o "play".

Não há o certo ou o errado, mas são diferentes, apenas. Nem sempre a divisão é tênue.

Em tempo: hoje, percebe-se uma "tiktokização" de inúmeras profissões. Não falo exclusivamente do Jornalismo. Há algumas semanas, citei como exemplo a postura de alguns médicos, que utilizam as redes sociais para além de orientações úteis aos pacientes, mas mantêm perfis "profissionais" com o objetivo único de engajamentos e curtidas, seja por meio dos "antes x depois" ou seja pelos "vídeos engraçadinhos".

Facções mencionadas

Além do Carnaval, outro assunto tomou conta das notícias locais e nacionais, nessa semana que passou, foi a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), noticiada na manhã da quarta-feira, 14.

Esse caso, fez lembrar outro tema já abordado na coluna: a citação dos nomes das facções em matérias. Ao escrever "Facções criminosas: citar ou omitir?", em junho de 2023, uma das comparações era o fato de a Globo não dizer os nomes das facções e O POVO publicar série de reportagens e documentários, informando nomes e origens das organizações criminosas.

Eis que nessa semana, a emissora atualizou a "regra interna" e passou a citá-las, como foi possível conferir nos telejornais, que noticiaram a fuga da dupla.

Mais um exemplo de novos tempos…