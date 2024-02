Reequilíbrio e reestruturação

Foto: Reprodução Manchete do O POVO de terça-feira, dia 20 de fevereiro

Na coluna de Natal, no dia 24 de dezembro último, comecei a coluna com o seguinte parágrafo: "Ineditismo. Peso da informação. O mais quente da edição. Exclusividade. São vários os critérios para se chegar à manchete de uma edição. Entende-se que lá está o assunto mais importante do dia".

Pois bem, a escolha para estampar a manchete da última terça-feira, 20, foi: "Maior da história. Ceará fará empréstimo de R$ 2,6 bi para reequilibrar as contas", levando para uma matéria da página 11 de Economia. Diante dos valores e da finalidade, natural que tal assunto fosse, de fato, a escolha da edição. Decisão acertada, considerando a repercussão que ganhou.

Logo no início da manhã, os conselheiros do O POVO questionaram. "Qual a necessidade de se fazer esse empréstimo? Isso foi adquirido em qual governo ou quais governos? Quais os motivos? Há necessidade disso aqui? A matéria traz a questão técnica de moeda e de contrato, mas não informa a primeira dúvida que surge: o motivo do empréstimo? Ao meu ver, carece de mais explicações. Principalmente, por ser uma manchete que chama muito a atenção. Vocês trazem um número recorde, valores altos e não destrincham a necessidade", resumiu a conselheira Mabel Portela.

Poucos instantes depois, em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN, o secretário da Fazenda do Estado (Sefaz), Fabrizio Gomes, começou a sua participação, afirmando: "em primeiro lugar, acho importante falar que a chamada do jornal O POVO está equivocada. O Ceará não vai fazer empréstimo para reequilibrar as contas. O estado do Ceará está com as contas todas equilibradas (...) a operação de crédito não tem nada a ver com reequilíbrio de contas".

Após a entrevista ir ao ar, mais leitores entraram em contato via ombudsman para interrogar se O POVO havia errado, já que o titular da pasta estava ao vivo desmentindo o que havia sido manchetado. Em comentário interno, o assunto foi abordado. Afinal, "reequilibrar de contas", como cita a manchete, ou "reestruturação do perfil de endividamento", conforme a matéria?

As editoras de Economia, Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante, defendem que nem a manchete nem a matéria falam que há "desequilíbrio fiscal": "Isso está reforçado no texto logo abaixo da manchete, no trecho 'Medida vai permitir reestruturar as dívidas do Estado para que se tornem mais baratas, tendo como moeda de referência o iene japonês'. Se o Estado contrata uma operação de crédito externo no valor de R$ 2,6 bilhões em razão de um contexto de queda de arrecadação do Estado, torna-se evidente que está fazendo um 'reequilíbrio das suas contas'. O que não quer dizer que por conta disso esteja ocorrendo o 'desequilíbrio fiscal', o que, mais uma vez, não foi dito em nenhum momento".

Elas contam que tanto a Sefaz como a Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) foram procuradas, a fim de fornecer mais detalhes do empréstimo. O secretário respondeu, por meio de áudio, com uma breve avaliação. No entanto, não respondia a todos os questionamentos feitos pelo repórter Adriano Queiroz. "Solicitamos complementação das respostas, o que não foi enviado até o fechamento da edição, e a matéria foi publicada com as informações básicas disponíveis até então, que era o objetivo do contrato (trocar a dívida mais cara por outra mais barata), diante de um contexto de queda de arrecadação e com as avaliações tanto do secretário, como da Cofiex", resumem.

"Correção"

No dia da publicação da matéria, o secretário postou em seu perfil pessoal no Instagram um vídeo com a imagem da capa do O POVO acompanhado de um "Correção" e na legenda: "Quero aproveitar as redes sociais para registrar a importância de retificar a manchete veiculada na capa do jornal O Povo desta terça-feira, 20".

Na quarta-feira, 21, a Economia trouxe uma suíte (continuação do assunto abordado anteriormente), apresentando mais dados acerca do empréstimo e uma coordenada mencionando a entrevista concedida à rádio. "Com o avanço da apuração a partir dos dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), trouxemos uma nova matéria com informações sobre para onde seriam destinados os recursos da operação de crédito. Também trouxemos as explicações dadas na rádio pelo secretário, bem como sua crítica à manchete e a posição da editoria de Economia sobre o assunto". Elas afirmam que "no dia seguinte à publicação da matéria e nem nos dias posteriores, não houve qualquer reclamação formal do secretário da Fazenda ou por meio da assessoria de comunicação da Sefaz em relação ao teor da matéria ou da manchete".

Mesmo não havendo a procura por parte deles, a partir do momento em que há uma afirmação grave garantindo que erramos, que ocorra, então, o fluxo oposto, a fim de esclarecer. A coordenada foi sutil ao reafirmar o que havia sido publicado no dia anterior, sem mencionar a afirmação que O POVO havia errado, conforme divulgado aos quatro ventos pelo secretário. Além disso, mesmo com a publicação da matéria no dia seguinte, a conselheira Mabel não se sentiu contemplada: "Vi muita gente postando sobre como foi contraída essa dívida e postando a manchete do jornal. Isso serve para vermos a repercussão da ideia quando ela não é transmitida de forma clara".

O assunto, certamente, não está encerrado. Assim como temos o "Erramos", valeria ter deixado mais claro o "Não erramos" aos leitores.

Registros positivos

Dois assuntos publicados no decorrer da semana que passou merecem destaque.

O primeiro deles, foi o especial sobre o litígio Ceará x Piauí. Desde domingo, 18, O POVO vem publicando conteúdos especiais acerca do imbróglio. O envio da equipe aos municípios envolvidos no processo fez a diferença. Tanto aspectos históricos como a opinião dos moradores das localidades compõem o material, que tem tido espaço diariamente nas páginas do impresso.

Outra cobertura robusta foi a relacionada ao ataque, ou melhor, à tentativa de homicídio (como bem trouxeram matérias do Esportes), à delegação do Fortaleza Esporte Clube. Portal, YouTube, rádio, mídias sociais e impresso transmitiram atualizações ágeis e precisas sobre o lamentável episódio.