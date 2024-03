Jornalismo de notas e coletivas

Foto: Divulgação/SSPDS Imagem de coletiva de imprensa promovida pela SSPDS

Se por um lado o Jornalismo declaratório (matérias jornalísticas baseadas em declarações das fontes de informação) é criticado, o que dizer do Jornalismo resumido a notas e coletivas de imprensa?

Não raro, é possível localizar - não somente na edição impressa ou portal - informações fundamentadas em avisos encaminhados via assessoria de comunicação. De imediato, três casos são fáceis de recordar: dados oriundos da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), da Polícia Federal (PF) e da Enel Distribuição Ceará.

Basta uma pesquisa rápida para constatar o trecho "em nota etc etc". Somente esta semana, há três exemplos práticos: em "Preso suspeito de matar mulher com cacos de telha por ela se recusar a fazer sexo", há o parágrafo "Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão as investigações.".

Dois dias antes, outra intitulada "Preso suspeito de balear três mulheres e crianças durante festa no São Miguel", com o trecho "Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, 'logo que tomaram conhecimento sobre o fato', equipes dos Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) iniciaram buscas por suspeitos. 'Após um trabalho de investigação, com apoio do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE, o suspeito foi localizado e preso.'", complementado com elementos do Auto de Prisão em Flagrante (APF).

Já no dia 27 de fevereiro, foi a vez da PF: "Em nota, a PF de Santa Catatina (sic) informou que também foi determinado o sequestro de bens, como casas e apartamentos de alto padrão, terrenos e automóveis de luxo, adquiridos pelos investigados no Brasil."

Saindo da área de segurança e de casos da semana também não é uma tarefa dificultosa encontrar notas e mais notas da Enel. No dia 12 de fevereiro, uma matéria traz: "De acordo com nota divulgada pela Enel nesta segunda-feira, 12, cerca de 95% dos clientes que tiveram queda de energia já estão com o serviço normalizado."

No início do mês, a presidente da empresa concedeu entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, daí logo em seguida, há o comunicado, que pode ser visto no O POVO: "Após a entrevista, a empresa informou em nota que a companhia segue comprometida e investindo no Estado. 'Nos últimos 5 anos, a empresa investiu mais de R$ 5 bilhões no Ceará. Esse montante foi destinado, principalmente, à expansão da rede, à qualidade do sistema e modernização da infraestrutura. Em relação a renovação da concessão da distribuidora, a companhia aguarda a definição das regras que serão estabelecidas para esse processo'".

Para além da segurança e distribuição de energia, há uma série de casos relacionados à saúde. E assim, segue o processo de envios e chegadas de notas. A nota impossibilita questionamentos "ao vivo" aos entrevistados ou que haja confronto a partir das respostas e/ou ganchos. É mais cômodo para a empresa. Se é o procedimento atual adotado por assessorias, a fim de "blindar" os assessorados, aí está um caminho negativo para as redações e a audiência.

Coletivas

Partindo para outra prática que tem sido comum no cotidiano das redações: realização de coletivas de imprensa.

Quando as assessorias de comunicação informam sobre uma coletiva de imprensa, deduz-se que seja algo extremamente importante. Considerando a necessidade de deslocar um profissional para determinada ocasião, que renda, portanto, dados imperdíveis.

A questão é a banalização das coletivas. Tudo é coletiva. Afinal, como, então, garantir os tão buscados furos e notícias exclusivas (assuntos já comentados neste espaço)?

Exemplos práticos? Seguem dois bem recentes: "Chacina de Aracoiaba foi vingança por tentativa de homicídio de membro de facção no Carnaval" e "Influenciador digital preso por estupro dizia ser integrante de grupo criminoso para coagir vítimas". Ambas as coletivas foram realizadas essa semana, na sede do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Onde estão as fontes construídas? Como publicar o "em primeira mão"? Seja qual for a editoria - Esportes, Cidades, Economia, Política, Vida & Arte - não há como negar que uma informação resultado de uma entrevista exclusiva, de preferência, pessoalmente, é muito mais produtiva que uma coletiva.

Microfones e celulares disputam a atenção dos entrevistados em coletivas. Independentemente do formato. Sem falar em regras impostas por assessorias, algumas delas, com a proposta absurda de saber o que vai ser perguntado antes ou até querer determinar o assunto a ser abordado pelo repórter. Sim, isso acontece.

Tanto um como o outro - notas e coletivas - não são restritos ao O POVO. É algo presente no Jornalismo atual, que O POVO não tem conseguido romper.

Em tempo

Na semana que passou, mais precisamente, na segunda-feira, 26 de fevereiro, Fortaleza amanheceu com forte chuva, desabamento de casas e vítimas. Quem recorreu ao portal O POVO, no início da manhã, não conseguiu ser informado. Na manchete estava reportagem especial relacionada ao litígio entre Ceará e Piauí, investimento do O POVO, elogiado na coluna da semana passada.

Diante da limitação de espaço, não foi possível mencionar o episódio na coluna anterior. No entanto, algo semelhante ocorreu na última sexta-feira, dia 1º de março. O relógio já marcava 8h25min, e o leitor que procurou a edição do dia no portal ou no aplicativo OP+ não obteve sucesso, levando em conta que as informações ainda eram as da noite anterior.

Ambas as observações foram mencionadas em comentário interno, enviados aos profissionais do O POVO. Na semana anterior, tive retorno da editora-adjunta de Audiência e Distribuição, Marcela Tosi. Segundo ela, o problema foi técnico: "Passamos por instabilidades técnicas na segunda-feira, 26, o que dificultou a atualização mais imediata da home do portal. Ao mesmo tempo em que acionamos a área responsável e demandamos por uma solução o quanto antes possível, mantivemos toda a atualização instantânea por meio dos demais canais de contato com nossos leitores: os pushes, os canais do WhatsApp e a distribuição pelas redes sociais, em trabalho conjunto com as Mídias. Assim, a maioria significativa do nosso público foi informada com agilidade e precisão sobre os temas factuais. Ao mesmo tempo, o material sobre a área de litígio entre Ceará e Piauí é um grande investimento da Redação que começou a ser publicado entre domingo e segunda-feira, de grande impacto na população e, como nossas métricas e retornos têm mostrado, de grande interesse aos nossos leitores".

Compreendo as métricas, assim como os problemas técnicos, contudo se um único leitor não consegue obter a informação de que precisa ou que procura, seja por causa do jornal impresso que não chegou, seja por causa da home desatualizada, do aplicativo que não abre, ou da rádio que está fora do ar, ficam os alertas. A comunicação não funcionou. O veículo falhou.