A cobertura do São Pedro

Foto: FCO FONTENELE As obras de demolição do Edifício São Pedro foram iniciadas

O mês de março começou agitado. A notícia acerca da demolição do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza, causou alvoroço nos mais diversos segmentos da Cidade. Novidade celebrada por uns (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (Abih-CE) e Fundação Visite Ceará) e lamentada por tantos outros.

O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT), durante live transmitida em suas redes sociais. O comunicado ocorreu no período da noite e no dia seguinte os trabalhos de destruição já foram iniciados. Uma velocidade que, no mínimo, despertou a atenção.

Em tempo: as lives ganharam espaço e visibilidade durante a pandemia de covid-19. Não há dúvida que foram úteis em um momento em que não era possível a aproximação física. Passada a fase mais crítica da doença, a ferramenta tem sido utilizada com frequência nas mais diversas esferas políticas. Vide exemplo das lives semanais comandadas por José Sarto, pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo presidente Lula (PT). Cada uma em um formato e em dias e horários distintos.

Pois bem, um instrumento, como dito, essencial naquele momento. No entanto, para o agora não passa de comodidade. Funciona como uma espécie de proteção para os protagonistas, levando em consideração que os comentários são lidos quando conveniente.

Para além das coletivas - assunto já comentado aqui neste espaço - onde estão as fontes? É difícil entender que diante da rapidez entre a divulgação oficial e o "ligar das máquinas", nada tenha "vazado".

Focando no São Pedro, a cobertura do O POVO tem sido robusta e distribuída entre as plataformas. Na própria segunda-feira, 4 de março, o portal publicou matéria, às 19h56min, com atualização do conteúdo às 22h24min. A matéria informava que "o secretário de infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, revelou ao O POVO que a decisão foi tomada ainda nesta segunda".

Na edição impressa da terça-feira, 5 de março - como não poderia deixar de ser - foi a manchete do dia: "Praia de Iracema. Edifício São Pedro será demolido", informava o texto, acompanhado de uma foto do edifício já cercado por uma estrutura de isolamento. O abre, logo abaixo da manchete, resumia: "O anúncio da demolição foi feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, ontem, 4, pelas redes sociais. Prefeitura fará a demolição por conta própria e cobrará ressarcimento dos custos aos proprietários". Além da matéria na página 16 de Cidades, a coluna Vertical na página 2, também abordou a questão, assim como foi destaque nos programas da rádio O POVO CBN e do YouTube.

De lá para cá, o São Pedro rendeu charge, editorial, reportagem de página dupla, capa do Vida & Arte, matéria em Política, em Cidades, colunas (Érico Firmo, Henrique Araújo, Paulo Linhares, Romeu Duarte), e uma série de artigos (Ítalo Coriolano, Magela Lima, Beatriz Carvalho).

Reflexões necessárias

O episódio resulta em uma cadeia de reflexões: desde a memória da Cidade, a conservação dos equipamentos, a demora e a burocracia nos processos de tombamentos, responsabilidades na preservação dos patrimônios históricos, possível especulação imobiliária e por aí vai.

Como bem disse o jornalista Érico Firmo, "se a cidade não conhece e valoriza a própria história, o prédio ir abaixo é o menor problema". O imbróglio já vinha se arrastando há anos e havia passado por várias gestões, que não tomavam uma decisão definitiva acerca do local.

O São Pedro também foi uma das pautas da reunião presencial do mês do Conselho Consultivo de Leitores do O POVO 2024, realizada nas primeiras quartas-feiras de cada mês.

A conselheira Wanessa Brandão, reside próximo ao equipamento, e levanta a questão sobre qual Fortaleza o edifício representa: "Pego-me pensando sobre a linha tênue entre a comoção coletiva de um prédio que representa parcela pequena da cidade e o desamparo que vivem outros tantos prédios. Que memória estamos interessados em preservar? Que cidade estamos falando? Que povo? Que cultura? Estamos pensando em quem construiu esse prédio? Ou estamos apegados ao imaginário estético a tal ponto que ultrapassou as dimensões da criticidade do que a maioria das pessoas, sobretudo, trabalhadores, da cidade de Fortaleza tiveram que fazer para sustentar um prédio de luxo? Pergunto-me ainda: o que pensa a população do bairro sobre? E se andarmos um pouco mais distante da localização do prédio e adentrarmos nas ruas das periferias, será se estas sabem sobre a memória da cidade de Fortaleza que parece ter sido reduzida ao Edifício São Pedro? Importa mais refletir que essa demolição não tem certeza de uma função social do que a disputa incansável pela narrativa de uma memória que não representa a Fortaleza do povo".

A demolição do edifício deve ser concluída em até 90 dias, a contar do dia 5 de março. Até lá, cabe acompanhar e permanecer o alerta para os demais equipamentos nd Cidade, do Estado e do País.

Sobre notas e coletivas

A coluna anterior, intitulada "Jornalismo de notas e coletivas", causou incômodo, principalmente em assessores de comunicação. Um deles classificou a coluna como uma "demonização às assessorias, sem tocar em uma ferida necessária: a fase atual das redações".

Reproduzo a seguir trechos de um colega: "Creio que a precarização atual da redação, com estrutura pequena aliada à pouca experiência da maioria dos profissionais contribui para isso. As próprias redações preferem e muitas vezes pedem resposta por nota. Por ser muito mais cômodo e cumprir o protocolo de 'ouvir o outro lado', nós cansamos de ouvir: 'pode me mandar uma nota?'. Os repórteres não querem mais sair das redações, apuram via WhatAapp e não fazem mais questão de uma matéria mais apurada. O que vale, parece, é só cumprir a pauta".

Sem dúvida, o "atual momento do jornalismo" é um tema ilimitado. Não há "demonização". Nem de um lado e nem de outro. Cabe a ponderação sobre o fazer jornalístico e o fazer assessoria de comunicação. A discussão é ampla e o debate não morre. Aliás, o assunto rende outra(s) coluna(s).