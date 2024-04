Alan: sua gentileza era unanimidade

Foto: Fco Fontenele Jornalista Alan Neto: foto que ilustrou a capa do caderno em sua homenagem

Peço licença ao leitor para começar a coluna desta semana de uma maneira diferente das demais. Vou aproveitar o espaço para agradecer pelo tempo de convivência com o querido e saudoso Alan Neto.

De todas as homenagens que vi, a gentileza foi algo citado por todos, sem exceção. Sim, Alan era gentil. Com seu caminhar sem pressa, cumprimentava a todos, seja com um abraço, seja com um beijo na testa. Carrasco na TV, no rádio e, por vezes, nas colunas, no entanto o Manoel Simplício de vilão não tinha nada.

Desde o fim de janeiro, mesmo com os boletins médicos nem sempre positivos, a esperança de receber a notícia de alta hospitalar ou melhora no quadro era constante. Desde a lamentável confirmação de sua partida, na última quarta-feira, 3, instantaneamente as redes sociais foram tomadas por manifestações de carinho, bonitas recordações, relatos de generosidade e causos engraçados. E, de novo, a gentileza era ponto comum em todos os textos.

Algo que veio à memória foram vídeos internos de fim de ano. Na verdade, era uma brincadeira entre as equipes que se revezavam nos plantões de fim de ano. Era uma espécie de "competição" entre os integrantes da Redação para avaliar qual produziria o vídeo mais original e engraçado. Em vários deles, Alan dava o seu toque especial. Ele fazia a diferença e embarcava nas "arrumações" divertidas.

Ainda na quarta-feira, as plataformas do Grupo começaram a publicar homenagens. Entrevistas, enquete na rádio, programas temáticos, crônicas, anúncio, vídeos, redes sociais e colunas trouxeram conteúdos voltados para celebrá-lo. Ainda assim, tudo seria pouco, diante da relevância do Grande Alan, como reclamou um leitor. Para ele, a capa da edição impressa teria que ser dele, só dele.

O caderno a que o leitor se refere foi composto por quatro páginas e veiculado na quinta-feira, 4. É natural a expectativa do leitor e admirador. Em quatro páginas impressas foi publicada uma série de fotos, quatro textos e depoimentos do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), do CEO da SAF do Fortaleza Esporte Clube e do presidente do Ceará Sporting Club, Marcelo Paz e João Paulo Silva, respectivamente. Caberia ali, na lista de aspas, a fala do presidente do Ferroviário Atlético Clube, o seu declarado time do coração.

No alto da página 3 um QR Code levava para "crônicas e homenagens de ex-companheiros e fãs do Alan Neto". Material disponível no OP+, a princípio algo exclusivo para assinantes, entretanto o conteúdo foi aberto também para os não assinantes. Afinal, trata-se de um tributo.

A coletânea de textos é um verdadeiro presente. Demitri Túlio, Brenno Rebouças, Daniela Nogueira, Tânia Alves, Rafael Luiz Azevedo, Ciro Câmara, Luís Pedro Neto, Adeodato Júnior, Luís Henrique Campos e Tércio Brilhante compartilham lembranças e afagos.

Esse era o conteúdo esperado por leitores. Um deles entrou em contato com a ombudsman com um desabafo emocionado e inflamado: "Na minha opinião a homenagem está muito aquém do que ele merecia na edição de hoje. Cedinho, corri para a banca e esperava um caderno mais robusto. Sem dúvida, o Grande Alan era digno de uma capa completa. Ao olhar a capa, vejo destaques para uma pelada que foi o jogo do Fortaleza, uma chamada que tá parecendo um anúncio publicitário de um projeto de vocês e um 'destaque' para a perda de um ícone!" trazia um trecho de um longo e-mail recebido logo cedo.

Intensos eram os leitores, ouvintes e espectadores do Alan. O retorno do programa Trem Bala, desde setembro do ano passado, via YouTube do O POVO, foi festejado. Na última coluna de 2023 até comentei sobre um deles que cronometrava o tempo dedicado a cada um dos clubes no decorrer do programa e compartilhava com a ombudsman.

Estamos órfãos. Na quinta-feira, 4 de abril, ao abraçar seu irmão Sérgio Ponte, durante a despedida, ele comentou: "Alan gostava muito de você…". Eu que gostava e muito, muito mesmo.

Legados - edição 3

Essa semana, O POVO estreou a terceira temporada do projeto Legados, "uma série de entrevistas especiais com grandes empresários que deixam legados para a sociedade e a economia do Ceará", conforme definição da página que reúne os entrevistados desde a primeira fase. A atual será encerrada no próximo dia 11 de abril, somando 25 empresários dos mais variados segmentos.

Ainda no domingo, 31, quando foi publicada reportagem de apresentação da iniciativa, um leitor indagou: "As famílias pagam pelas matérias? Como é o critério de seleção das empresas?". Quando as três páginas, de cada, começaram a ser veiculadas, na terça-feira, 2, questionamentos semelhantes continuaram a chegar, incluindo de integrantes do Conselho Consultivo de Leitores 2024. Para todos, respondi que se tratava de um projeto editorial, ou seja, 100% produzido pela Redação, sem interferência comercial.

Não foi suficiente. O próprio leitor, mencionado anteriormente, comparou a chamada na capa do dia 4 de abril a um anúncio publicitário. A editora de Projetos, Carol Kossling, argumenta que "quando um material é publieditoral, ele é sinalizado como tal ou customizado. Sendo assim, não tendo a sinalização, trata-se de conteúdo editorial".

A editora-chefe de Economia, Beatriz Cavalcante, complementa: "Lembrando que não são só seis entrevistas. Já estamos na terceira temporada. O registro histórico de empresas que atuam aqui no Ceará também tem sua relevância. Tudo é editorial. Da escolha, produção, tudo. Não há indicação de publicidade na página em nenhum momento. Outros jornais no mundo também fazem perfis de empresas e isso é comum no jornalismo. Mas vale frisar que o jornal não traz apenas perfis de empresas. Somos um conjunto de editorias e temos perfis de pessoas dos mais diversos setores da sociedade. Mas sempre buscando a cearensidade. Temos as Páginas Azuis, a Aguanambi, a Dois Dedos de Prosa, as matérias do portal".

Neste caso, mesmo estando na terceira temporada, é natural que haja pessoas que estejam conhecendo o projeto agora e é aceitável que tenham tal dúvida. Provavelmente, três linhas no quadro de apresentação (presente em todas as matérias), ressaltando essa informação, evitariam a "suspeita".