Os suspeitos e a Lei de Abuso de Autoridade

Não raro, leitores questionam o porquê do uso da palavra "suspeito", nas matérias, ao se referir a pessoas que, claramente, cometeram um ato criminoso.

O exemplo mais recente ocorreu no início dessa semana, quando vítimas de sequestro relâmpago foram resgatadas, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. No último parágrafo, a repórter informa: "Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019)".

Em fevereiro deste ano, O POVO publicou matéria acerca desta medida da SSPDS. Conforme a lei, o objetivo é preservar a privacidade e a imagem das pessoas suspeitas de terem cometido algum delito, evitando, principalmente, a ridicularização pública, durante o tempo em que o fato ainda não tenha sido devidamente investigado e instruído pela Justiça.

O integrante do atual Conselho Consultivo de Leitores do O POVO e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Luiz Fábio Paiva, concorda com a não divulgação dos infratores.

O professor explica: "Sempre que há uma situação de suspeita, é importante preservar o denunciado, porque há a possibilidade de aquela pessoa não ter efetivamente cometido tal crime. Quando há indiciamento, é sabido que há elementos que apontam (para o delito), mas ainda assim a pessoa é suspeita. Daí, finalmente, há a denúncia via Ministério Público, e quando, de fato, há um inquérito e apreciação do processo por meio do Ministério e aí, sim, a pessoa é denunciada. Somente quando a Justiça acolhe, ela se torna ré. Há uma prerrogativa que penso ser importante na perspectiva de proteção dos Direitos Humanos: a secretaria não fornecer mais os nomes dos suspeitos. Ao mesmo tempo isso vai, de certa maneira, de encontro ao princípio jornalístico de a sociedade ser informada sobre os fatos. Porém há muitos exemplos de repercussões sociais em que denúncias são feitas e quando não se sustentam não há reparação. Muitas vezes há bastante visibilidade quando a denúncia é feita, mas não há o mesmo destaque quando a pessoa é inocentada. Isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Presos comuns são expostos, porque o evento em si é mais 'interessante'".

Luiz Fábio expõe outro exemplo: "Quando caminhoneiros transportam drogas, por vezes eles são pagos para fazer aquele transporte. O nome dele é exposto e somente depois a 'posição' dele no esquema criminoso é revelado. Ele cometeu, sim, um crime, mas muitas vezes, ele tem uma posição subalterna naquele esquema e isso não é discutido. O que fica é o nome dele. Essas questões merecem atenção. Logo avalio que a decisão da SSPDS é acertada".

Sem dúvida, é, sim, uma questão que requer prudência. Outro exemplo clássico no Jornalismo é o da Escola Base, em que proprietários de uma escola de São Paulo foram acusados injustamente, em 1994, de pedofilia. É possível assistir em plataformas de streaming aos documentários "O Caso Escola Base" e "Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado" focados no escândalo, que completa três décadas e promoveu um "linchamento" de inocentes, resultado do sensacionalismo midiático e de erros nas investigações policiais.

A questão é polêmica. Conforme o art. 38 da lei em questão, a "autoridade policial pode sim divulgar nomes de presos e investigados, passando informações de forma a respeitar a dignidade e presunção de inocência do investigado, passando informações claras, objetivas, sem cunho sensacionalista e, principalmente, sem a formação antecipada de juízo de valor ou de culpa". A interpretação é do advogado criminalista Marcelo Rogério Medeiros Soares em artigo publicado no Canal Ciências Criminais.

Voltando ao exemplo do início do texto, o do sequestro relâmpago em Fortaleza, é natural que haja estranhamento por parte dos leitores e ouvintes acerca da supressão dos nomes. Quem já teve a infelicidade de ter sido vítima de sequestro sabe a aflição e a dificuldade em reconhecer os algozes, mesmo que seja instante depois ou, principalmente, semanas após o episódio.

Daí a relevância das câmeras que colaboram com a identificação. Vide exemplo do abuso no elevador, mencionado neste espaço, há três semanas, em que não havia dúvida sobre a autoria da violação, assim como colaborou para que outras possíveis vítimas surgissem. Difícil justificar a ausência dos nomes em casos assim.

A propósito: há pouco mais de três anos, em janeiro de 2021, a SSPDS aderiu a outra medida em que os nomes das vítimas passaram a ser retirados dos informes. De acordo com a matéria sobre o assunto: "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deixou de tornar público os nomes das vítimas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Estado. Em seu site, agora, constam apenas dados como idade da vítima e a data do crime. Questionada nesta quarta-feira, 13, por O POVO sobre a mudança, a SSPDS, em nota da assessoria de comunicação, afirmou estar 'adequando procedimentos internos em relação à proteção de dados pessoais" conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)'".

