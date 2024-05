Fake news: as tragédias e o inadmissível

Foto: Reprodução Parte superior da capa da edição impressa do O POVO do dia 4 de maio de 2024

Arrisco afirmar ser impossível alguém não ter tido acesso às fatídicas notícias relacionadas às inundações no Rio Grande do Sul (RS) e ouso dizer também que é inimaginável que não tenha se emocionado diante de tanta tristeza e estragos. Idosos, crianças, cães, gatos, cavalos e demais vidas são sacrificadas em tamanho desastre, que assola o estado desde o fim de abril.

Assim como em tragédias anteriores - o auge da pandemia de covid-19 ou o rompimento de barragem em Brumadinho (MG), por exemplo - é fácil observar o melhor e o pior do ser humano.

Se por um lado é louvável perceber a união, a empatia e a solidariedade, por meio de envio de recursos financeiros, alimentos, agasalhos e água potável, por outro, é estarrecedor constatar a disseminação de fake news, ataques homofóbicos, notícias sobre saques, furtos e assaltos a residências e voluntários e, pior, casos de estupros em abrigos.

É exaustivo. Fica o apelo: não confie em notícias encaminhadas via grupo de mensagens, não propague informações de fontes não confiáveis, não colabore para aumentar ainda mais o terror, o caos e a calamidade.

Procure veículos sérios. É simplório o uso da expressão "grande mídia" para se referir aos veículos com ampla circulação. O mais apropriado é fugir do tal lugar-comum e recorrer a jornais, emissoras e mídias que tenham credibilidade e o cuidado de checar os dados antes de publicar. Vide a incumbência do Comprova, iniciativa colaborativa liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que reúne profissionais de vários veículos de comunicação do País - incluindo O POVO - a fim de investigar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens.

No último dia 8 de maio, um dos conteúdos checados é relacionado à catástrofe no Rio Grande do Sul: "Caminhões com doações ao RS não são retidos por falta de nota fiscal e multas por excesso de peso serão anuladas; entenda os casos" é o título do material checado. Envio de comidas vencidas por órgãos do governo, possibilidade de rompimento de diques e impedimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a entrega de medicamentos são outros dados espalhados de forma maldosa para a população. Sem falar nos ditos "influenciadores" que fazem de um tudo em busca de um "like". Uma lástima.

No decorrer dessa semana, O POVO publicou uma série de conteúdos sobre o drama no RS. Charges, reportagens, entrevistas, matérias em diferentes editorias, colunas, artigos, vídeos e o editorial têm sido usados como meios de transmissão das informações.

O assunto foi a manchete da edição impressa de sábado, 4 de maio, e foco de reportagem de página dupla sob responsabilidade das editorias de Cidades e de Economia. "Desastre climático. Enchentes devastam o Rio Grande do Sul", com três chamadas distintas: "Temporal deixa ao menos 38 mortos e 68 desaparecidos", "Em 265 municípios gaúchos, houve registros de cheias" e "Governo adia Enem dos Concursos em todo o Brasil".

De lá para cá, o assunto está presente, diariamente, em todos os canais do Grupo: portal, mídias sociais, YouTube, newsletter e O POVO CBN. Outra medida elogiável tem sido a publicação do QR-Code oficial para doação ao Rio Grande do Sul. Desde terça-feira, 7 de maio, os leitores do O POVO têm a facilidade no momento de doar qualquer quantia. Lembrando o acesso à área destinada ao Pix nos aplicativos dos bancos antes de apontar a câmera para o código.

No dia seguinte, na quarta-feira, 8 de maio, foi publicado um quadro robusto, listando "Pontos de arrecadação em Fortaleza". Relação essa distribuída nos demais canais e presente de forma fixa no perfil do O POVO no Instagram. É isso. É prestar um serviço útil.

Uma verdadeira guerra

Jornalismo. Uma das características da profissão é comunicar, independentemente do humor ou do dia. Imaginem o desafio para os colegas dos veículos gaúchos, vivenciando tamanho sofrimento e, ainda assim, com a missão de informar sobre os acontecimentos.

Com parques gráficos alagados, os jornais resistem a adversidades. A Associação Nacional de Jornais (ANJ) apresentou os obstáculos do Zero Hora e do Correio do Povo, os dois jornais da capital Porto Alegre mais afetados. O Zero Hora, por exemplo, pela primeira vez em 60 anos não saiu com sua edição impressa, na última segunda-feira, dia 6 de maio.

Apesar das dificuldades de impressão e de distribuição, há a necessidade de informar, daí a decisão de liberar o acesso do conteúdo até então exclusivo para assinantes também ao público em geral. Afinal, mais que nunca é necessário ampliar a difusão de notícias apuradas, checadas, verdadeiras e relevantes.

Por falar em chuvas e combate à desinformação, o Maranhão é outro estado que tem enfrentado dificuldades. Na última sexta-feira, 10, O POVO publicou a matéria: "Maranhão tem 30 cidades em situação de emergência; entenda". No decorrer do texto uma explicação: "Na noite dessa quinta-feira, 9, o governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), se pronunciou nas redes sociais e desmentiu que cidades maranhenses estivessem debaixo d'água em decorrência das chuvas no estado. O esclarecimento foi feito após imagens de alagamentos circularem nas redes sociais, em páginas que misturam conteúdos noticiosos com fofocas e vídeos virais." As imagens são de outro período, segundo o gestor.

Em suma: é, exatamente, durante a desordem que se faz imprescindível a luta contra o caos e o combate às fake news, à desinformação.

A propósito, 92.958.800/0001-38 é a chave do Pix para colaborar com a população gaúcha, já para contribuir com o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad), a chave é 54.465.282/0001-21.

Feliz Dia das Mães

Encerro a coluna desta semana desejando um domingo feliz para as mães e os filhos. Para além da data comercial, que seja um dia para abraçar e valorizar sua genitora ou quem cumpra tal papel. Se tem algo melhor que mãe, desconheço.